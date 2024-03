WINAIR : Une nouvelle compagnie aérienne dans le ciel de la Martinique, renforçant les liens avec la Caraïbe

À compter du 1er Avril 2024, la Martinique accueillera une nouvelle compagnie aérienne, WINAIR, qui desservira Sint Maarten-Juliana et La Dominique – Melville via Fort-de-France. Cette arrivée, en lien avec la politique de développement des réseaux et des dessertes de la Société Aéroportuaire Martinique Aimé Césaire (SAMAC), marque une étape importante dans le renforcement des connexions aériennes entre la Martinique et la Caraïbe. Fruit d’un travail collaboratif entre diverses instances, dont le Comité Martiniquais du Tourisme et la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Antilles Guyane, cette nouvelle desserte témoigne du regain d’attractivité de la Martinique et de son potentiel en tant que hub régional. Les vols, prévus à bord d’un ATR 42-500 d’une capacité de 50 sièges, seront disponibles à raison de deux connexions par semaine, offrant ainsi aux voyageurs de nouvelles opportunités de découvrir la région caribéenne.

Détails des dessertes :

Les nouvelles dessertes de WINAIR seront assurées les mercredis et dimanches ainsi que les jeudis et lundis, selon le programme suivant :

Mercredis et dimanches : Sint Maarten (SXM) – Fort-de-France (FDF) : 16h30 – 17h45 Fort-de-France (FDF) – La Dominique (DOM) : 18h15 – 19h00

Jeudis et lundis : La Dominique (DOM) – Fort-de-France (FDF) : 07h30 – 08h15 Fort-de-France (FDF) – Sint Maarten (SXM) : 08h45 – 10h00



Ces horaires permettront aux passagers de bénéficier de correspondances pratiques et d’optimiser leur temps de voyage. Les programmes de vols sont d’ores et déjà disponibles sur le site de WINAIR (www.winair.sx).

Une première connexion directe entre la Martinique et Sint Maarten :

Il est important de souligner qu’il s’agit de la première connexion aérienne directe entre la Martinique et Sint Maarten. Cette nouvelle liaison offre une réelle opportunité de développer l’accessibilité de la région et permet à la Martinique d’étendre sa connectivité, facilitant ainsi le flux de voyageurs dans la Caraïbe.

Un investissement dans le potentiel de la Martinique et de la Caraïbe :

Ces nouvelles destinations accessibles depuis la Martinique sont un gage de confiance de la compagnie WINAIR, qui investit sur le territoire martiniquais et croit en son potentiel ainsi qu’en celui de la région Caraïbe. La compagnie, qui relie déjà la Martinique à St Barth, Antigua, St Kitts, les Îles Vierges Britanniques et à de nombreuses destinations aux États-Unis et au Canada, renforce ainsi sa présence dans la région.

Un projet en adéquation avec les ambitions de la Martinique :

Ces nouvelles connexions aériennes s’inscrivent pleinement dans l’ambition de la Martinique d’« Ouvrir le ciel de la Martinique au Monde » afin de tisser des liens économiques, culturels et académiques plus forts avec les autres îles de la zone Caraïbe. L’objectif est de construire une Caraïbe mieux connectée, avec une offre de dessertes qui répond aux attentes des voyageurs.

Une infrastructure moderne et évolutive :

La Martinique offre des garanties en termes d’infrastructures aéroportuaires, notamment grâce à l’évolution et à la modernisation de l’Aéroport Martinique Aimé Césaire. L’extension de l’aéroport permettra, à terme, d’accueillir jusqu’à 3 millions de passagers et donc de recevoir davantage de compagnies aériennes et de voyageurs. La Jetée Régionale de l’aéroport, prévue pour accueillir les vols au départ et à destination de la Caraïbe, accueillera bientôt les vols de la compagnie WINAIR.

Un impact économique et touristique attendu :

L’arrivée de WINAIR en Martinique devrait avoir un impact positif sur l’économie locale et le secteur touristique. En facilitant les déplacements entre les îles, cette nouvelle desserte contribuera à l’augmentation du nombre de visiteurs et à la diversification de l’offre touristique régionale. Les voyageurs pourront ainsi découvrir plus facilement les richesses culturelles, naturelles et gastronomiques de chaque île.