Zamana, le roman des vacances, est arrivé en Martinique !

Zamana, le dernier roman d’Emmanuel de Reynal, publié aux éditions L’Harmattan, est arrivé dans les librairies de Martinique, notamment chez Cultura où il trône en bonne compagnie à côté des best-sellers du moment. L’aventure de Zamana commence en 1817, au cœur d’une habitation créole, au pied d’un volcan où se déploie un témoin muet de nos histoires, petites et grandes, tendres et violentes…

Deux lectrices de talent, Aurore et Aude, ont à peine attendu que l’encre soit sèche pour plonger dans ce livre et le déguster ligne à ligne : elles ont immédiatement livré leurs premiers commentaires, plus élogieux l’un que l’autre. Aurore Holmes, écrivaine, présidente de l’association Expressions Plurielles, s’est montrée particulièrement enthousiaste comme en témoignent ces quelques mots :

« L’histoire est palpitante, porteuse d’un lourd labeur, d’amour, de jalousies, de haines, de souffrances, de bonheur et de résiliences. Elle est conçue dans un ensemble passant de l’harmonie au disruptif. Le style poétique nous enveloppe, nous entraine dans les sillons tantôt apaisés, régénérants, puis violents, houleux d’un fleuve charriant émotions, sensations, sensualités, résistances, contemplations et générations.

Zamana est un roman singulier. Son habillage est fait de feuillages, de tourments, de questionnements et de reliance… »

Aude Diano, consultante, coach, slameuse, passionnée de tout, a dévoré Zamana et, tout comme Aurore, est tombée sous le charme du vieil arbre :

« Je vous invite à embrasser vous aussi “Zamana“, à écouter le bruissement de ses feuilles au fil des pages, à vous brancher au pouls de ses mots et à la nervure de son style.Tout est lien, réseau, écho, pulsation dans ce roman transmetteur d’histoire et de mémoire. Lien entre les générations qui se succèdent autour de son axe, de ses racines. Lien entre l’Homme et la Nature. Lien entre Passé et Présent. Il est centre émotionnel et vibrant. Découvrez la Martinique autrement. Lisez “Zamana” et attachez-vous au lieu et aux personnages, à leurs joies, leurs drames, leurs âmes. Vivez vous aussi ce voyage à travers la fresque immersive à laquelle l’arbre nous invite ! »

En Martinique, au cœur de l’habitation Céron, trône un magnifique Zamana (élu plus bel arbre de France en 2016 !) qui a inspiré ce roman. Son couvert abrite les nombreuses espèces animales et végétales du parc. Ses racines, fortes et imposantes, surgissent de la terre et s’étalent sur de folles distances. Ses branches sont comparables aux bras d’une pieuvre gigantesque qui enlacent tout le jardin et protègent ses cultures. Depuis le début du XIXe siècle, le Zamana résume à lui seul l’histoire du pays. Il a traversé les temps d’esclavage, les guerres, les souffrances, les espoirs, Il a survécu aux cyclones les plus dévastateurs ainsi qu’à l’éruption volcanique de 1902 qui détruisit entièrement la ville de Saint-Pierre et ses trente mille habitants… Ainsi « l’arbre des pluies » doit-il assumer tout à la fois le rôle de témoin muet de notre histoire, la fonction d’ambassadeur emblématique du pays et la charge de malédiction que lui prête encore la rumeur.

