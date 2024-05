25 mai : Voyager en Afrique tout en restant en Martinique !

Ce samedi 25 mai, au parc floral Aimé Césaire à Fort-de-France, l’ACF (Association Caraïbes Fraternité) a organisé une manifestation pour célébrer la Journée mondiale de l’Afrique. Cet événement avait pour but de mettre en valeur la richesse culturelle africaine à travers des vêtements, des accessoires, des cosmétiques, ainsi que des activités culturelles et culinaires. L’objectif principal de cette journée était de renforcer les liens entre les Martiniquais et les Africains, en créant un espace de solidarité et de redécouverte de leurs racines communes.

Faire venir l’Afrique en Martinique, sans avoir besoin de prendre l’avion. C’était un pari audacieux. C’est pourtant celui-ci que l’ACF (Association Caraïbes Fraternité) a choisi de relever. Ce samedi 25 mai, la Journée mondiale de l’Afrique était célébrée. À cette occasion, l’ACF a organisé une manifestation au parc floral Aimé Césaire à Fort-de-France. L’association africaine avait un seul objectif : renforcer les liens entre les Martiniquais et les Africains.

Une journée riche en culture et en échanges

Vêtements, accessoires, cosmétiques : tout etait mis en avant pour valoriser l’Afrique lors de cette journée. La manifestation regorgeait d’activités et de découvertes culturelles. De nombreux stands offraient un accès à la cuisine africaine, permettant aux visiteurs de goûter à une variété de plats traditionnels. Sur scène, des artistes africains ont offert des prestations vibrantes. Parmi les invités, une délégation béninoise de la mairie de Savè était présente à la manifestation. Le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, a prononcé un discours émouvant sur les liens du sang, soulignant l’importance des connexions historiques et culturelles entre les Martiniquais et les Africains.

Les visiteurs ont également eu accès à des tables rondes traitant de divers sujets, notamment l’économie. Ces discussions ont été l’occasion pour de nombreuses personnes de partager leurs expériences et perspectives sur le travail en Afrique. De nombreux participants ont témoigné des bienfaits de cette expérience professionnelle sur leur développement personnel et leur carrière. Une occasion de mettre en avant les opportunités et les défis du travail sur le continent africain.

Parmi les stands présents lors de la manifestation, le Comité National pour les Réparations de Martinique (CNR) était également représenté, sous la direction de sa présidente, Gabriel Piva. La présence du CNR visait à sensibiliser le public à ses missions cruciales, notamment la documentation et la quantification des réparations dues pour les crimes historiques tels que l’esclavage. Cette participation offrait une opportunité d’échange avec le public sur l’importance de la reconnaissance et de la réparation des injustices passées. Pour l’avenir, le CNR se concentre sur la poursuite de son travail de conscientisation, en mettant un accent particulier sur l’éducation des jeunes martiniquais sur leur histoire et leur identité.

Renforcer les liens entre l’Afrique et les Antilles

“Notre objectif est de tisser des liens indéfectibles entre la diaspora africaine et la communauté antillaise, dans un élan de solidarité et de redécouverte de nos racines communes,” exprime Xavier Yebakima, président de l’association. “À travers cette manifestation, nous aspirons à raviver la flamme de notre héritage africain au sein de la culture martiniquaise, en encourageant chacun à explorer et à s’approprier cette part essentielle de notre identité. Nous croyons fermement que cette journée, dédiée à l’anniversaire de la création de l’Union africaine, offre une opportunité précieuse de réconciliation et de réappropriation culturelle. Notre ambition est de créer un espace d’échange et de dialogue, où les différentes diasporas africaines et les communautés antillaises peuvent se rencontrer, se comprendre et se soutenir mutuellement. En réunissant nos forces et nos voix, nous espérons renforcer les liens entre l’Afrique et les Antilles, et ainsi contribuer à l’épanouissement de notre héritage culturel commun.”

Cette année, il s’agissait de la première manifestation organisée par l’association. Pour celle d’après, elle prévoit bien de revenir avec encore plus d’innovations pour enrichir et perfectionner l’événement.

Thibaut Charles

