Pompier bon œil.

Source « Vert. »

Il y a deux semaines, à l’occasion d’une manifestation de pompiers (notre article), 19 d’entre elles et eux avaient subi un prélèvement de cheveux pour y déceler une éventuelle contamination aux Pfas, les fameux «polluants éternels» auxquels la profession est surexposée à cause des fumées d’incendies et des tenues de protection. Ce mardi, le parti Les écologistes et les neuf organisations syndicales des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), qui avaient organisé ces tests, ont révélé des résultats «alarmants» lors d’une conférence de presse sur la place El Salvador, à Paris.L’ensemble des pompiers sont positifs à au moins un polluant parmi les douze Pfas recherchés, qui s’avère être à chaque fois le même : il s’agit du PFOA, polluant «cancérogène» interdit en Europe depuis 2020. Le plus jeune des pompiers testés est même contaminé par six polluants éternels. Le groupe s’est dirigé vers le ministère du Travail et de la Santé pour demander une meilleure reconnaissance des maladies professionnelles, alors que seul un cancer est reconnu en France.

