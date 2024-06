Le chef de l’ONU déclare que le monde est sur “l’autoroute de l’enfer climatique” alors que la planète endure 12 mois consécutifs de chaleur sans précédent.

Par Laura Paddison, CNN

La planète vient de franchir une nouvelle étape “choquante” en subissant 12 mois consécutifs de chaleur sans précédent, selon les nouvelles données de Copernicus, le service de surveillance du climat de l’Union européenne.

De juin 2023 à mai 2024, chaque mois a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon les données de Copernicus.

Carlo Buontempo, directeur de Copernicus, a déclaré que cette vague de chaleur de 12 mois était “choquante mais pas surprenante” compte tenu du changement climatique causé par l’homme, et qu’il fallait s’attendre à pire. Si l’on ne réduit pas la pollution due aux combustibles fossiles qui réchauffent la planète, “on se souviendra de cette série de mois les plus chauds comme d’une période relativement froide”, a-t-il déclaré.

Copernicus a publié ses données le jour même où le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a prononcé à New York un discours passionné sur le changement climatique, qualifiant les entreprises de combustibles fossiles de “parrains du chaos climatique” et, pour la première fois, appelant explicitement tous les pays à interdire la publicité pour leurs produits à base de combustibles fossiles.

M. Guterres a exhorté les dirigeants mondiaux à prendre rapidement le contrôle de la crise climatique qui s’aggrave, sous peine d’être confrontés à des points de basculement dangereux. “Nous jouons à la roulette russe avec notre planète”, a-t-il déclaré mercredi. “Nous avons besoin d’une bretelle de sortie de l’autoroute qui mène à l’enfer climatique”.

Le dôme de chaleur de l’Ouest ne fera que s’aggraver. Voici quand les températures pourraient atteindre des sommets

Alors que les températures montent en flèche, les engagements pris au niveau mondial en matière de climat “ne tiennent qu’à un fil”, a-t-il averti.

Les données de Copernicus ont montré que chaque mois depuis juillet 2023 a été au moins 1,5 degré plus chaud que les températures avant l’industrialisation, lorsque les humains ont commencé à brûler de grandes quantités de combustibles fossiles pour chauffer la planète.

Au cours des 12 derniers mois, la température moyenne de la planète a dépassé de 1,63 degré les niveaux préindustriels.

Dans le cadre de l’Accord de Paris de 2015, les pays ont accepté de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels. Bien que cet objectif se réfère au réchauffement sur plusieurs décennies, et non sur un seul mois ou une seule année, les scientifiques affirment que ce manquement est un signal alarmant.

“C’est un signe avant-coureur d’impacts climatiques de plus en plus dangereux qui se profilent à l’horizon”, a déclaré Richard Allan, professeur de climatologie à l’université de Reading, au Royaume-Uni.

Cette nouvelle intervient alors que l’ouest des États-Unis connaît sa première vague de chaleur depuis le début de l’été, avec des températures à trois chiffres. Mais une chaleur sans précédent a déjà semé la mort et la destruction sur toute la planète ce printemps.

Des dizaines de personnes sont mortes en Inde au cours des dernières semaines alors que les températures ont atteint 50 degrés Celsius (122 Fahrenheit) ; les températures brutales en Asie du Sud-Est ont causé des décès, des fermetures d’écoles et des récoltes ratatinées ; et lorsque la chaleur a atteint le Mexique, des singes hurleurs sont tombés des arbres, morts.

L’air et les océans plus chauds alimentent également des précipitations plus abondantes et des tempêtes destructrices comme celles qui ont frappé les États-Unis, le Brésil, le Kenya et les Émirats arabes unis, entre autres, cette année.

Selon Ben Clarke, chercheur à l’Imperial College London’s Grantham Institute, les récentes chaleurs offrent “une fenêtre sur l’avenir avec des chaleurs extrêmes qui remettent en question les limites de la capacité de survie humaine”. “Il est essentiel que les gens comprennent que chaque dixième de degré de réchauffement expose davantage de personnes à une chaleur dangereuse et potentiellement mortelle”, a-t-il déclaré à CNN.

“Les événements extrêmes accélérés par le chaos climatique s’accumulent, détruisant des vies, frappant les économies et mettant à mal la santé”, a déclaré M. Gutteres.

L’humanité a un impact démesuré sur le monde, a-t-il déclaré, le comparant à la météorite qui a entamé le processus d’élimination des dinosaures il y a 66 millions d’années.

“Dans le cas du climat, nous ne sommes pas les dinosaures”, a déclaré M. Guterres. “Nous sommes le météore. Nous ne sommes pas seulement en danger. Nous sommes le danger”.

Un avenir encore plus chaud

Les températures mondiales devraient commencer à chuter en dessous des niveaux record dans les prochains mois, avec l’affaiblissement d’El Niño, un phénomène climatique naturel qui a tendance à augmenter la température moyenne de la planète.

Mais cela ne signifie pas la fin de la tendance à long terme à la hausse des températures, car l’homme continue de brûler des combustibles fossiles qui réchauffent la planète. “Même si cette série de mois record finira par s’interrompre, la signature générale du changement climatique demeure et aucun signe de changement de cette tendance n’est en vue”, a déclaré M. Buontempo.

Le discours de M. Guterres a également fait référence à de nouvelles données publiées par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), selon lesquelles il y a près de 86 % de chances qu’au moins une des années comprises entre 2024 et 2028 batte le record des années les plus chaudes, établi en 2023.

L’OMM a également calculé qu’il y avait près de 50 % de chances que les températures moyennes mondiales sur l’ensemble de la période de cinq ans comprise entre 2024 et 2028 dépassent de plus de 1,5 degré les niveaux de l’ère préindustrielle. Cela rapprocherait le monde du dépassement de la limite de 1,5 degré à plus long terme au cœur de l’accord de Paris.

M. Guterres a rejeté la responsabilité de la crise climatique sur les entreprises de combustibles fossiles qui “engrangent des bénéfices records et se régalent de milliers de milliards de dollars de subventions financées par les contribuables”, a-t-il déclaré.

Ces entreprises ont dépensé des milliards de dollars pendant des décennies pour “déformer la vérité, tromper le public et semer le doute”, a-t-il ajouté. Il a appelé tous les pays à interdire la publicité pour les combustibles fossiles, à l’instar des interdictions de publicité mises en œuvre dans le monde entier pour d’autres produits nocifs pour la santé humaine, tels que le tabac.

“Nous sommes à un moment de vérité”, a-t-il déclaré, ajoutant que la bataille pour une planète vivable serait gagnée ou perdue au cours de cette décennie.

Il a appelé les dirigeants mondiaux à prendre des mesures immédiates, notamment en réduisant considérablement la pollution qui réchauffe la planète et en mettant fin immédiatement à tout nouveau projet d’exploitation du charbon. Il a incité les pays riches à s’engager à abandonner le charbon d’ici à 2030, à réduire les émissions de pétrole et de gaz de 60 % d’ici à 2035 et à accroître les flux de financement vers les pays les plus pauvres et les plus vulnérables au changement climatique.

“Nous ne pouvons pas accepter un avenir où les riches sont protégés dans des bulles climatisées, tandis que le reste de l’humanité est frappé par des conditions météorologiques mortelles dans des pays invivables”, a déclaré M. Guterres.

