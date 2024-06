Un symposium encourage les jeunes à trouver leur voie vers la réussite

Cayman Compass

Par Dana Kampa –

Il n’existe pas de voie unique et toute tracée pour réussir dans la vie. C’est le message que les dirigeants de la communauté ont tenté de faire passer lors du récent retour du symposium sur l’autonomisation des jeunes.

La conférence de deux jours a rassemblé des intervenants issus d’un large éventail de domaines et d’expériences de vie, selon Camille Angel, coordinateur de l’unité des services à la jeunesse, l’un des organisateurs de l’événement.

“La vision a toujours été de créer un espace où les voix des jeunes Caïmanais sont valorisées”, a-t-elle déclaré.

Lors du symposium, qui s’est tenu les 23 et 24 mai, des jeunes ont écouté des dirigeants communautaires parler de leur propre parcours de réussite personnelle et professionnelle. Les participants ont également eu l’occasion de nouer des contacts et de découvrir de nouvelles ressources pour devenir des acteurs de la communauté.

Le premier orateur principal était le mannequin caïmanais Treveen Stewart, connu professionnellement sous le nom de Nik Stewart.

Mme Stewart, qui a remporté la première saison caribéenne de l’émission “Next Top Model”, a été mannequin dans de grandes villes du monde, a joué dans un court métrage et s’est lancée dans plusieurs entreprises, dont un service de mentorat.

Mme Stewart a expliqué qu’elle avait découvert la valeur de la détermination dès son plus jeune âge, en apprenant à porter des appareils orthopédiques à l’âge de cinq ans et en nourrissant une passion pour l’athlétisme.

Symposium sur l’autonomisation des jeunes 2024

Les participants écoutent des professionnels issus de divers domaines et explorent toutes les formes de croissance et d’éducation. – Photos : Dana Kampa

Elle a déclaré qu’elle était fière non seulement d’avoir remporté le titre de meilleur mannequin pendant la saison 2013 du concours, mais aussi d’avoir constamment excellé dans les défis hebdomadaires, tout en faisant face à une transformation physique dramatique.

“J’étais furieuse au début”, admet-elle. “Mais je n’ai pas perdu de vue le prix. Cela m’a mis le feu aux poudres”.

Cette victoire a marqué un tournant dans sa carrière, a-t-elle déclaré, tout en faisant part des difficultés rencontrées pour trouver une représentation positive dans une industrie qui peut encore perpétuer des récits préjudiciables concernant l’image corporelle et imposer de lourdes charges financières aux mannequins.

Elle a souligné l’importance de s’adapter, de surmonter et de créer de nouveaux espaces.

Mme Stewart a créé sa propre agence de mannequins, a conclu des contrats avec Nike et d’autres marques prestigieuses, et s’est employée à créer sa propre entreprise, St.

Forte de sa connaissance des défis auxquels sont confrontées les jeunes entrepreneuses, Mme Stewart a parlé de l’importance de la réflexion et de la protection de ses pensées. Elle a offert des journaux colorés aux participants et leur a parlé du pouvoir d’activités telles que l’écriture et la méditation.

“Cela m’a appris à être reconnaissante et à faire attention à ce que je dis”, a-t-elle déclaré. “Les pensées deviennent des sentiments, les sentiments deviennent des mots et les mots deviennent des actions.

Les défis de l’entrepreneuriat

Plus tard dans la soirée, Mme Stewart s’est jointe aux entrepreneurs locaux Mariah Tibbetts et Keevon ‘DJ Von’ Douglas pour une table ronde sur leurs parcours professionnels.

Mme Tibbetts a remporté le titre de Miss Univers des îles Caïmans lors de la crise du COVID-19 en 2020.

Symposium sur l’autonomisation des jeunes 2024

Les panélistes sont Keevon ‘DJ Von’ Douglas, Mariah Tibbetts et Treveen ‘Nik’ Stewart.

Mariah Tibbetts a choisi la finance comme profession et s’est lancée dans une carrière de comptable tout en explorant ses talents d’animatrice radio et de mentor.

Keevon Von’ Douglas a commencé comme DJ et est aujourd’hui PDG de sa société Partyrockers Entertainment. Il est également l’une des forces motrices de grands événements tels que le FOG, le festival des couleurs des îles Caïmans.

Les trois panélistes ont donné des conseils de carrière aux jeunes présents, en mettant l’accent sur l’esprit d’entreprise.

Tout en reconnaissant qu’il peut être gratifiant de créer sa propre entreprise ou d’investir dans une activité secondaire, ils ont mis en garde les auditeurs contre la sous-estimation du temps, du dévouement et de la passion nécessaires à la poursuite d’un projet indépendant.

Les panélistes ont encouragé les participants à profiter des ressources en ligne, des bourses et des opportunités de mentorat pour en savoir plus sur leurs passions.

Douglas a également partagé un conseil qui a résonné en lui : il n’y a pas de pertes en cours de route, seulement des leçons.

Explorer l’éducation non traditionnelle

Le deuxième jour du symposium a été consacré à la définition et à la réalisation d’objectifs, que ce soit par le biais de l’éducation formelle ou d’une autre forme de développement.

Les intervenants Dejea Lyons, Jason Ritch et Rickeem Lashley ont animé la discussion sur la nécessité de sortir des sentiers battus.

Le vice-premier ministre André Ebanks encourage les jeunes à suivre leur passion mais aussi à protéger leur bien-être.

Lyons, défenseur de l’environnement et étudiant à l’université de Bath Spa, a reçu au début de l’année le Legacy Award, qui rend hommage à la princesse Diana.

M. Ritch a apporté ses connaissances d’expert en informatique à la discussion sur l’évolution constante de l’industrie technologique.

Rickeem Lashley a partagé son expertise sur les systèmes marins et les sciences de l’environnement.

Le symposium s’est conclu par une table ronde sur la fixation d’objectifs, en particulier pour concilier vie privée et vie professionnelle.Les participants au symposium ont encouragé les participants à remettre en question les idées dépassées sur ce qu’implique une éducation et à réfléchir aux nouveaux emplois qui pourraient s’offrir à eux.

Façonner l’avenir de la nation grâce à l’autonomisation des jeunes

Le vice-premier ministre André Ebanks a félicité les participants au symposium au nom de la première ministre Juliana O’Connor-Connolly, qui se trouvait à l’étranger à ce moment-là.

“Vous êtes la génération qui façonnera l’avenir de notre nation, et votre autonomisation est essentielle à notre réussite collective”, a-t-il déclaré, soulignant qu’une solide base éducative peut suivre de nombreuses voies, qu’il s’agisse d’un diplôme de quatre ans, d’un programme professionnel ou de tout autre chose.

Mme Ebanks a également évoqué l’importance d’apprécier sa propre valeur tout au long de son parcours.

“Quelle que soit la voie que vous empruntez pour devenir un citoyen productif, veillez à prendre soin de vous, physiquement et mentalement”, a-t-il déclaré. “N’ayez pas peur de tendre la main, car nous ressentons tous de la pression”.

Il a encouragé les participants à trouver le meilleur moyen de résister aux tempêtes, à utiliser les conseils des autres pour s’adapter et à aller de l’avant.

L’événement est le fruit d’une collaboration entre le ministère de la jeunesse, des sports et du patrimoine, l’unité des services à la jeunesse, la Caribbean Utilities Company et la Cayman Islands Credit Union.

