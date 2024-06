Les dirigeants agricoles de l’OECS s’engagent à écouter les parties prenantes et à appliquer les décisions prises lors de la 8ème réunion du COMA

Dominica News Online –

Participants à la 8ème réunion du COMA

La 8e réunion du Conseil des ministres de l’Agriculture de l’OECO (COMA) s’est tenue le 17 mai 2024 à Montserrat sur le thème “Faire progresser la coopération régionale en matière de sécurité alimentaire”, ce qui représente une étape importante pour le territoire, qui l’accueillait pour la première fois.

Cette réunion visait à poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de transformation des systèmes alimentaires et agricoles (FAST) de l’OECO.



Didacus Jules

Didacus Jules, directeur général de l’OECO, a souligné l’importance de l’implication de la base dans la stratégie FAST, en insistant sur la nécessité de trouver des solutions fondées sur des données empiriques et sur la voix des agriculteurs et des acteurs de l’industrie : “Il est important de noter que la stratégie FAST n’est pas une structure qui sera construite du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. L’un des problèmes persistants des approches caribéennes en matière de développement est la tendance à recourir à la prescription, en élaborant des solutions qui dépendent trop de l’avis d’experts, qui ne sont parfois pas suffisamment étayées par des données empiriques et, surtout, qui n’ont pas écouté les voix qui comptent le plus – celles des agriculteurs et des acteurs du secteur”.

Le ministre de l’agriculture, des terres, du logement et de l’environnement, Crenston Buffonge, de Montserrat, a souligné le droit fondamental à la sécurité alimentaire et la responsabilité des ministres d’assurer aux citoyens une alimentation saine, nutritive et abordable grâce à la collaboration et à des pratiques agricoles durables.



M. Crenston Buffonge

“La sécurité alimentaire n’est pas seulement un objectif politique, c’est un droit fondamental. En tant que ministres de l’agriculture, nous avons pour mission de garantir à nos concitoyens une alimentation saine, nutritive et abordable. En mettant en commun nos ressources, notre expertise et nos connaissances, nous pouvons réaliser des économies d’échelle, renforcer notre résilience et favoriser de meilleures pratiques agricoles durables”, a déclaré Mme Buffonge.

La réunion était présidée par M. Lennox Andrews, de la Grenade, qui a souligné l’engagement des dirigeants à l’égard du potentiel de transformation de l’agriculture dans l’amélioration du niveau de vie et l’éradication de la pauvreté dans la région.

“S’il y a un message que j’aimerais que vous reteniez tous de cette réunion, c’est que les ministres se sont tous engagés à mettre en œuvre avec empressement toutes les décisions qu’ils prendront aujourd’hui”, a déclaré M. Andrews.



Lennox Andrews

Parmi les décisions clés, citons l’organisation d’un symposium sur les jeunes dans l’agriculture et d’une conférence sur les débouchés commerciaux des sargasses. Ces initiatives témoignent d’un engagement à impliquer les parties prenantes et à relever les défis de la sécurité alimentaire dans la région. L’OECO réaffirme sa volonté d’utiliser l’agriculture comme catalyseur du développement régional et d’assurer la sécurité alimentaire de ses États membres.

