L’évolution institutionnelle au service d’un projet économique, social et culturel : Une étape essentielle franchie Un agenda qui se dessine

Martinique, le 15 mars 2024,

En visite officielle, la Ministre déléguée chargée des Outre-mer et le Ministre de l’Intérieur ont échangé hier avec le Président du Conseil Exécutif, le Président de l’Assemblée, les élus du Congrès de Martinique et les socio-professionnels. Lors des différentes séquences, la question de l’évolution institutionnelle de la Martinique a été largement évoquée et un pas important a été franchi avec l’affirmation, par le Ministre, d’une politique de différenciation possible dans la ligne définie par l’Appel de Fort-de-France.

Serge LETCHIMY a rappelé que l’évolution institutionnelle souhaitée par le Congrès des Élus avait pour but de garantir l’égalité des droits tout en accordant un droit à la différence au sein de la République Française pour édicter les lois et les règlements avec un pouvoir normatif local dans un certain nombre de domaines.

Pour sa part, Gérald DARMANIN a salué le caractère concerté de la démarche martiniquaise et a confirmé l’accueil favorable reçu par les propositions du Congrès au service d’un projet d’avenir et de développement de la Martinique. Le Ministre a notamment précisé qu'”indivisible ne signifie pas uniforme”, que les “spécificités de la Martinique font la fierté […] de toute la France” et que “l’unité de la France […] supportera le partage nouveau des pouvoirs”.

Le dialogue sur une prochaine réforme constitutionnelle pour les Outre-mer qui inclura la Martinique rentre donc désormais dans une phase active et les discussions devraient débuter rapidement avec notamment une rencontre avec le Président de la République avant juillet pour fixer un agenda.