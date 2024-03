LETTRE À L’ÉDITEUR : La solution pour Haïti se trouve dans notre région

Saeed Trotter, Avocat, Port of Spain, Trinidad –

Nous sommes extrêmement heureux d’apprendre qu’une décision sensée (bien qu’attendue depuis longtemps) a été prise par la Caricom concernant la direction du gouvernement intérimaire d’Haïti.

Maintenant que la Caricom se concentre sur la question d’Haïti, il serait opportun de commencer à travailler sur un plan à long terme pour approfondir et renforcer les liens avec notre pays frère.

Étant donné que la population haïtienne de 12 millions d’habitants équivaut à plus d’un tiers de la population de la Caricom (25 % de l’ensemble des Caraïbes), il est tout à fait regrettable que les dirigeants de la Caricom n’aient jamais cherché à établir des liens plus étroits avec Haïti.

Si l’on tient compte des statistiques, il va sans dire qu’en permettant à Haïti d’atteindre son potentiel, on permet aux Caraïbes d’atteindre leur potentiel. Étant donné que les pays des Caraïbes n’ont qu’un accès très limité aux marchés mondiaux et qu’ils n’ont qu’une très faible voix sur la scène internationale, en raison de la petitesse de leurs économies et de leurs populations, je me demande ce qu’il y a à perdre à ce que la Caricom poursuive une intégration plus solide avec Haïti.

Ayant vu la domination de la Chine, des États-Unis, de l’Europe et de la Russie sur la scène mondiale, grâce à la capacité de ces régions à avoir une unité et une intégration fonctionnelles, nous ne voyons pas de place pour la réticence continue de la part de la Caricom à poursuivre une plus grande unité et une plus grande intégration avec plus d’un tiers de sa population.

Permettre qu’un tel potentiel de ressources humaines soit gaspillé devrait être un crime. Et il ne s’agit pas seulement d’un potentiel humain moyen : le peuple haïtien est [indéniablement] l’un des peuples les plus résistants au monde, compte tenu des défis considérables qu’il doit relever.

Malgré les barrières linguistiques et culturelles, nous avons une histoire et nous sommes un peuple. Et en tant que région, nous avons une dette culturelle inestimable envers Haïti. En effet, alors que la plupart des pays du Caricom n’ont obtenu leur indépendance que dans les années 1960 et 1970, Haïti a déclaré son indépendance en 1804 et a été la première lueur d’espoir des Caraïbes pour se libérer de l’esclavage et de la colonisation. Les actes de héros tels que Toussaint Louverture sont gravés dans la pierre ; ils sont connus de tous les enfants des Caraïbes qui étudient l’histoire de notre région à l’école.

Nous devons commencer à rembourser cette dette et à remplir nos obligations à l’égard d’Haïti, ce qui, en retour, sera très bénéfique pour les Caraïbes.

La volonté politique d’Haïti de nouer des liens plus étroits avec les Caraïbes au sens large ne fait aucun doute. La population haïtienne accepte toute aide qui lui est apportée. Cependant, le temps a prouvé que la communauté internationale a l’intention de maintenir Haïti dans une situation de dépendance vis-à-vis de l’aide étrangère. Il incombe donc à la Caricom, qui a une histoire commune avec Haïti et qui peut s’aligner sur les luttes de ce pays, de prendre les rênes avec Haïti pour le sortir des griffes de l’extrême pauvreté et de la criminalité.

Il existe une importante main-d’œuvre bon marché à exploiter. Il existe un marché de 12 millions de personnes qui pourraient acheter des biens et des services aux autres pays des Caraïbes. Créons à notre tour un marché pour les produits haïtiens, afin d’encourager la production. Des bourses d’études et des programmes d’échange scolaire pour l’éducation des enfants, des médecins caribéens sans frontières pour les soins de santé des malades et des personnes âgées.

Pour atteindre ces objectifs, nous devons cesser de regarder vers l’extérieur et nous tourner vers l’intérieur. Nous devons revigorer notre sentiment de fierté nationale. Nos professionnels qualifiés doivent s’engager à développer la région des Caraïbes. L’expertise qu’ils ont acquise localement et à l’étranger est essentielle et doit être utilisée pour permettre aux Caraïbes de faire un bond en avant dans leur rythme de développement.

En soutenant le peuple haïtien, nous devons cesser d’ignorer les crimes des acteurs étrangers et de l’élite haïtienne corrompue. (Nous comprenons qu’en ce qui concerne cette dernière, cela peut être plus difficile puisque tous les pays des Caraïbes semblent abriter leur propre élite corrompue).

Cependant, tout ce qui doit être fait doit être fait. Il n’y a aucune raison pour qu’un pays situé sous le magnifique soleil des Caraïbes ait des enfants affamés.

Qui sait ? Si la région des Caraïbes peut résoudre les problèmes d’Haïti, elle pourrait bien résoudre son propre problème d’insignifiance sur la scène mondiale.