Communiqué de presse de WAVE

Participants aux activités locales de la Journée internationale d’action pour les rivières

WAVE (Waitikubuli Advocates for Viable Environments) s’est associé aux clubs 4H et à d’autres clubs scolaires environnementaux pour célébrer la Journée internationale d’action pour les rivières, le 14 mars 2024. C’est la première fois que cette journée spéciale est reconnue en Dominique et c’est le 27e anniversaire de sa reconnaissance au niveau mondial. Le thème de la journée était “De l’eau pour tous” et l’objectif était de sensibiliser à l’importance de la protection de nos rivières, de célébrer leur importance et de faire prendre conscience à un plus grand nombre de personnes de la raison pour laquelle elles sont importantes. Cette journée a pour but de rappeler à chacun qu’il faut assurer la sécurité de nos rivières, les utiliser à bon escient et travailler ensemble pour y parvenir.

Les célébrations ont donné lieu à un rassemblement, au bord de la rivière, des élèves des clubs environnementaux du Dominica State College et de l’école primaire Ebenezer SDA, ainsi que du club 4H de l’académie St. Mary’s Academy 4H Club. Les élèves ont chanté, lu des poèmes et se sont engagés à poursuivre la lutte pour la protection de nos rivières. D’autres clubs 4H de l’île ont également organisé des activités dans leurs écoles et dans leurs communautés.

WAVE salue les efforts de ces élèves et s’engage à développer de telles activités à l’avenir. WAVE est un mouvement qui s’engage à adopter des pratiques durables et à améliorer le bien-être de notre communauté. Le DCA (Dominica Conservation Association), les 4R (River Rescue Reclaim Restore) et le WRD (World River Day Committee) sont les fondements des objectifs de notre mission.