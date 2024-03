L’ambassadeur de Saint-Kitts-et-Nevis plaide pour l’autonomisation technologique des MPME lors d’une conférence internationale à Washington DC

(Au centre) Présidente du Conseil interaméricain pour le développement intégré, Saint-Kitts-et-Nevis, Ambassadrice/Représentante permanente auprès de l’OEA, Son Excellence Jacinth Henry Martin avec d’autres délégués de Saint-Kitts-et-Nevis à la Conférence internationale MSM 2024

Washington, DC, États-Unis, le 15 mars 2024 – Dans le cadre de ses fonctions officielles en tant que Présidente du Conseil interaméricain pour le développement intégré, l’Ambassadrice et Représentante permanente de Saint-Kitts-et-Nevis auprès de l’OEA, Son Excellence Jacinth Henry Martin, a prononcé un discours à la Conférence internationale « Élargir les opportunités de marché international pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) » tenue à la Chambre de commerce des États-Unis à Washington DC

Des ministres, des diplomates et des technocrates de toutes les Amériques, des entrepreneurs et des créatifs, ainsi que des responsables de la Chambre de commerce des États-Unis se sont réunis pour faire avancer les discussions politiques et les meilleures pratiques afin de donner une plus grande impulsion et une plus grande orientation pour renforcer les opportunités de marché pour les MPME afin de mieux les positionner pour stimuler croissance économique et progrès pour tous.

L’ambassadeur Henry-Martin a fait référence au « pouvoir transformateur de la technologie dans l’autonomisation économique des MPME », tout en reconnaissant que « la connectivité et la technologie sont des stimulateurs de croissance essentiels ayant un impact sur tous les secteurs et une condition préalable à l’avancement de sociétés plus prospères et plus égalitaires ».

Elle a exhorté à donner aux entrepreneurs les moyens de participer à une économie de plus en plus numérique afin que la technologie puisse aider à créer des partenariats pour produire, commercer et investir sur les marchés locaux et créer des voies d’expansion au-delà des frontières.

« Dans le contexte de la révolution numérique en cours, il devient crucial d’exploiter le potentiel de la technologie pour éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures. Nous devons veiller à ce que tous nos citoyens puissent bénéficier et participer à l’économie de plus en plus numérique d’aujourd’hui, afin que la technologie puisse aider à créer des partenariats pour produire, commercer et investir sur les marchés locaux, ainsi qu’à créer des voies d’expansion pour les entrepreneurs au-delà des frontières », » a-t-elle déclaré.

La conférence internationale, organisée par l’OEA et son partenaire et hôte, la Chambre de commerce des États-Unis, vise à mettre en lumière les politiques, pratiques et solutions pragmatiques innovantes pour renforcer le développement des MPME dans les Amériques et étendre leur empreinte internationale. Il aidera également les États membres de l’OEA à identifier les domaines d’action prioritaires pour stimuler le secteur des MPME tout en créant des possibilités de mise en réseau et d’échange de meilleures pratiques.

Parmi les participants de Saint-Kitts-et-Nevis figuraient Leah Crag-Chadderton, secrétaire adjointe au ministère des Petites Entreprises et de l’Entrepreneuriat, Kayla Gibson-Dore, conseillère principale en affaires, ministère des Petites Entreprises et de l’Entrepreneuriat, Sanara Bussue, entrepreneure, Ugboh de Lyvelle, Violet Clarke. , entrepreneur, Llewellyn’s Pepper Sauce et entrepreneur Nathalie John de Dreamy Weddings.