Sandals Regency La Toc, un pilier de la durabilité

Pour la 20e année consécutive, le Sandals Regency La Toc Golf Resort and Spa Saint Lucia a reçu sa certification EarthCheck, les cinq dernières années ayant été classées au rang de maître.

EarthCheck est le premier groupe mondial de certification, de consultation et de conseil pour les destinations durables et les organisations touristiques.

Fondée il y a plus de 30 ans, l’entité collabore avec d’éminents instituts de recherche et universités du monde entier pour relever les défis de la durabilité et du changement climatique dans les destinations touristiques et les entreprises.

Le principal programme de certification d’EarthCheck, EarthCheck Certified, est opérationnel dans plus de 70 pays et aide ses membres à obtenir des résultats en matière de tourisme durable.

Rodesha Reid, responsable de la santé et de la sécurité environnementales (EHS) du Sandals Regency La Toc Golf Resort and Spa, a expliqué à quel point la certification joue un rôle important dans la validation des efforts de conservation de la station.

Selon EarthCheck pour 2023, le complexe était le leader régional en matière de gestion des déchets, détournant une quantité importante de déchets de la décharge de l’île.

“Notre engagement en faveur du développement durable englobe divers projets axés sur la gestion de l’énergie, la réduction des déchets et l’engagement actif de la communauté. Dans le cadre de nos efforts continus pour améliorer la gestion des déchets, nous avons lancé plusieurs initiatives cette année. Nous avons notamment adopté le compostage comme pratique durable. En outre, nous avons fait des progrès significatifs dans le détournement des plastiques de polyéthylène haute densité (PEHD) des décharges en établissant un partenariat fructueux avec l’entreprise de recyclage locale Renew Saint Lucia. Grâce à cette collaboration, nos plastiques PEHD sont réutilisés pour fabriquer des meubles innovants et respectueux de l’environnement. En 2023, nous avons détourné plus de cent mille kilogrammes de déchets”.

En outre, le complexe a augmenté ses dons de linge à plusieurs groupes communautaires et maisons de retraite de l’île, en particulier à la St. Lucy’s Home, qui reste un élément essentiel du programme Earth Guardian du complexe.

M. Reid souligne que “les membres dévoués de notre équipe participent avec enthousiasme à tout ce qui touche à l’environnement et au développement durable.

Le groupe Earth Guardians joue un rôle essentiel dans la coordination et la mise en œuvre de diverses activités à Sandals Regency. Qu’il s’agisse de compostage, de tri des déchets ou d’engagement actif auprès de nos clients, ils sont en première ligne pour promouvoir et souligner l’importance d’adhérer à nos pratiques de développement durable.”

Tout au long de l’année 2024, l’équipe chargée de la santé et de la sécurité environnementales élargit ses efforts en matière de développement durable.

Le responsable EHS indique que l’équipe poursuit ses recherches sur les perspectives du biogaz et sur son adaptabilité aux activités du complexe.

“Nous cherchons à savoir quelles nouvelles technologies nous pouvons mettre en œuvre au sein de l’organisation pour continuer à renforcer nos efforts en matière de développement durable. La perspective du biogaz devrait nous aider énormément en détournant encore plus de déchets de notre décharge et en créant un nouveau flux d’énergie.”

M. Reid indique que l’équipe se réjouit également de commémorer des événements environnementaux spéciaux et de poursuivre certaines de ses pratiques bien établies. “Les membres de notre équipe attendent avec impatience nos prochaines activités d’élimination du poisson-lion et nous continuons à encourager le sens de la gestion de l’environnement par le biais de ces initiatives à fort impact.”

L’équipe EHS du Sandals Regency La Toc affirme qu’elle reste déterminée à apporter des changements positifs au complexe et, par extension, à Sainte-Lucie, grâce à des pratiques de durabilité continues et renforcées.

SOURCE : Sandals. PHOTO : Les élèves de l’école primaire Bishop Charles Gachet visitent le jardin d’herbes aromatiques de Sandals Regency La Toc, guidés par le groupe Earth Guardian.