Ce que la protection sociale Martinique

Une famille martiniquaise, un seul salaire de 1 500 €, trois enfants. En la suivant sur une dizaine d’années, du collège au premier contrat de travail, on découvre un système qui accompagne généreusement le départ vers l’Hexagone, ignore purement et simplement l’inactivité, et prélève près de la moitié du premier salaire gagné sur place. Démonstration par les chiffres.

Le débat sur les prestations sociales outre-mer se tient le plus souvent en surplomb, à coups de masses budgétaires et de taux de dépendance. On peut aussi le prendre par le bas, en suivant un ménage réel dans ses arbitrages réels. Prenons donc un couple martiniquais disposant d’un seul salaire de 1 500 € nets, locataire, avec trois enfants à charge, et appliquons-lui les barèmes en vigueur depuis les revalorisations du 1er avril et du 1er juin 2026. Les montants qui suivent sont des ordres de grandeur – seule une simulation individuelle auprès de la Caisse d’allocations familiales fait foi – mais les écarts qu’ils révèlent, eux, ne relèvent pas de l’approximation.

Un salaire, et plus qu’un salaire de prestations

Première configuration : les enfants ont 6, 11 et 15 ans. Le ménage perçoit 425,57 € d’allocations familiales, 988,15 € de prime d’activité, l’équivalent lissé de 112,50 € d’allocation de rentrée scolaire, et entre 300 et 450 € d’aide au logement selon le loyer acquitté. Soit, prestations comprises, un revenu disponible compris entre 3 326 et 3 476 € par mois – environ 680 € par unité de consommation, c’est-à-dire un niveau de vie qui reste modeste.

Que les prestations dépassent le salaire n’a rien d’une largesse : c’est l’arithmétique d’un système différentiel. Le montant forfaitaire de la prime d’activité étant majoré de 50 % pour le conjoint, de 30 % pour chacun des deux premiers enfants et de 40 % pour le troisième, un foyer de cinq personnes disposant d’un seul revenu proche du SMIC se situe précisément dans la zone où le dispositif produit son effet maximal. Le RSA, lui, n’est pas dû : les ressources dépassent de peu le seuil applicable.

Une anomalie mérite d’être relevée d’emblée. Le complément familial, versé dans l’Hexagone aux familles d’au moins trois enfants âgés de 3 à 21 ans, obéit dans les départements d’outre-mer à une règle inverse : il y est ouvert dès le premier enfant, mais s’éteint aux 5 ans de celui-ci. Notre famille, avec ses trois enfants d’âge scolaire, ne perçoit donc rien, quand un ménage hexagonal identique toucherait environ 200 € par mois. La spécificité ultramarine, systématiquement présentée comme plus favorable, se retourne ici contre son bénéficiaire supposé. Tout dépend, en réalité, de la structure par âge de la fratrie – et rien, dans la conception de la règle, ne paraît avoir anticipé ce basculement.

Le départ de l’aîné, ou la mobilité intégralement accompagnée

Trois ans plus tard, l’aîné a 18 ans et part étudier dans l’Hexagone. Le contraste est saisissant. Parce qu’il cumule les points de charge liés à sa fratrie et les trois points attribués au titre d’une mobilité comprise entre 3 500 et 12 999 kilomètres, il accède aux échelons supérieurs de la bourse sur critères sociaux – vraisemblablement le sixième ou le septième, soit de 500 à 634 € mensuels sur dix mensualités. S’y ajoutent une aide au logement de 150 à 250 € en résidence universitaire, la prise en charge intégrale d’un aller-retour annuel par le Passeport pour la mobilité des études, un second billet la première année, l’exonération des frais d’inscription et de la contribution de vie étudiante, le repas à un euro, et 500 € d’aide à la mobilité Parcoursup. Au total, entre 650 et 880 € par mois de ressources publiques.

Ce soutien est légitime : sans lui, des familles martiniquaises modestes ne pourraient tout simplement pas envoyer un enfant en licence à Bordeaux ou à Toulouse. Mais deux réserves s’imposent. La première tient à sa conditionnalité : le Passeport mobilité suppose une attestation d’inexistence ou de saturation de la filière en Martinique, délivrée par le rectorat ou l’université des Antilles. Si le cursus choisi existe localement sans être saturé, le billet reste intégralement à la charge de la famille. La seconde tient à l’effet en retour sur le foyer d’origine : si l’étudiant ouvre une aide au logement à son nom, il sort du foyer de ses parents, dont la prime d’activité chute de 255 € et l’aide au logement d’une centaine d’euros supplémentaires. Le ménage élargi y gagne, mais la trésorerie des parents se dégrade au moment précis où ils doivent équiper un enfant à sept mille kilomètres.

Le deuxième, ou le trou noir des dix-huit à vingt-cinq ans

Quatre ans passent encore. Le deuxième enfant atteint sa majorité et n’entreprend rien : ni études, ni emploi, ni formation. Le calcul est vite fait. Il ne perçoit rien. Le revenu de solidarité active lui est fermé jusqu’à 25 ans, sauf à justifier de deux années d’activité antérieure ; l’allocation de solidarité spécifique suppose cinq ans de travail ; l’assurance chômage suppose des droits ouverts. Le seul dispositif accessible, le contrat d’engagement jeune, verse jusqu’à 566,17 € par mois depuis le 1er avril 2026 – mais il repose sur le contraire exact de l’inaction, puisqu’il exige une inscription à la mission locale et quinze à vingt heures hebdomadaires d’engagement vérifié, sous peine de suspension.

La bifurcation ne se joue donc pas entre percevoir peu et percevoir beaucoup : elle se joue entre 566 € et rien, pour une différence qui tient à une démarche. Du côté des parents, les allocations familiales tombent à 153,01 €, l’essentiel de la baisse s’expliquant non par cette inactivité mais par le franchissement, par l’aîné, du seuil des vingt ans. Le ménage vit alors avec environ 2 700 €, un jeune adulte sans ressources à sa charge exclusive.

Il faut mesurer ce que cela signifie dans un territoire où le chômage des jeunes figure parmi les plus élevés de la République. La protection sociale française finance l’étudiant mobile et le jeune contractualisé ; elle ne prévoit rien pour celui qui décroche. Ce vide n’est pas un oubli technique : il procède d’un choix, celui de conditionner tout soutien à l’engagement dans un parcours, au motif qu’un revenu inconditionnel avant 25 ans découragerait l’insertion. Ce qui en tant que politique publique se conçoit.

Le cadet, ou l’insertion locale implicitement taxée

Reste le troisième enfant. À 16 ans, il entre en première année d’apprentissage dans un centre de formation martiniquais. Sa rémunération légale s’établit à 27 % du SMIC, soit 504,10 € bruts – et, l’exonération de cotisations salariales jouant jusqu’à 933,51 €, le net égale le brut. Sa formation ne coûte rien à la famille, prise en charge par l’opérateur de compétences, et son salaire est exonéré d’impôt sur le revenu.

Deux mécanismes jouent alors en sens contraire. Le premier est favorable : les allocations familiales étant dues dès le premier enfant dans les départements d’outre-mer, la famille continue d’en percevoir, là où un ménage hexagonal dans la même configuration ne toucherait plus rien. À 504,10 €, l’apprenti demeure par ailleurs à charge, très en deçà du plafond de 1 144,21 € au-delà duquel il cesserait de l’être. Le second mécanisme est défavorable, et il est massif : sa rémunération entre dans l’assiette des ressources du foyer, faisant tomber la prime d’activité de 541,35 à 338,95 €. Ajoutée à la révision de l’aide au logement, la perte atteint environ 250 € pour un gain de 504 €.

Autrement dit, la moitié du premier salaire gagné par le cadet est reprise au ménage. Le taux marginal implicite avoisine 55 % – supérieur à celui que supporte un cadre supérieur sur la tranche haute de son revenu. Ce n’est pas une anomalie du barème : c’est la logique même d’un système différentiel, où toute ressource nouvelle vient en déduction. Mais cette mécanique, rarement anticipée par les familles au moment de signer un contrat d’apprentissage.

Ce que la comparaison met au jour

Mettons les trois trajectoires côte à côte. L’aîné, parti étudier dans l’Hexagone, mobilise entre 650 et 880 € mensuels de ressources publiques et quitte le territoire, avec la probabilité de non-retour que l’on connaît. Le deuxième, inactif, ne mobilise rien et ne produit rien. Le cadet, formé sur place, perçoit un salaire et non une prestation, coûte peu aux finances publiques, reste en Martinique et y acquiert une qualification – et c’est celui dont l’entrée dans la vie active dégrade le revenu de ses parents.

Le système redistributif accompagne donc généreusement la mobilité qui vide le territoire de ses diplômés, laisse l’inactivité à la charge exclusive des familles, et prélève implicitement sur l’insertion locale. Il serait excessif d’y voir une intention : aucune de ces règles n’a été conçue contre la Martinique. Le complément familial ultramarin date d’une démographie qui n’est plus la nôtre, la bonification d’éloignement des bourses répond à une logique de justice géographique parfaitement défendable, et le caractère différentiel de la prime d’activité vaut pour tous. C’est précisément le problème : l’effet d’ensemble ne résulte d’aucune décision, mais de la superposition de règles nationales jamais articulées entre elles à l’échelle d’un territoire.

Or les leviers, eux, sont partagés. Les bourses et les dispositifs de LADOM relèvent de l’État ; les aides aux apprentis, le fonds d’aide aux jeunes et les barèmes de l’aide sociale relèvent de la Collectivité territoriale de Martinique ; les règles des prestations familiales relèvent du législateur national, avec des adaptations ultramarines dont certaines n’ont pas été révisées depuis des décennies. Personne ne dispose du tableau complet, et personne n’est donc en mesure d’en corriger la résultante.

Au moment où s’ouvre, avec l’accord-cadre du 1er juillet 2026, une négociation sur les compétences de la Collectivité, cette question paraît plus concrète que bien des débats statutaires. Faut-il demander le transfert de leviers supplémentaires, ou d’abord obtenir l’adaptation de règles nationales dont l’effet local est aujourd’hui contraire à l’objectif affiché ? La véritable interrogation n’est pas de savoir si cette famille est bien ou mal traitée – elle l’est, selon les moments, des deux façons. Elle est de savoir ce que le système récompense. Aujourd’hui, il récompense le départ. Une politique de développement qui prétendrait retenir la jeunesse martiniquaise devrait commencer par regarder ce que ses propres barèmes encouragent.

Gérard Dorwling-Carter