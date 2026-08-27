Samedi 22 août, une quarantaine de Martiniquais d’origines sociales, professionnelles et culturelles diverses se sont réunis pour confronter leurs points de vue et mettre en commun des idées susceptibles d’améliorer l’avenir de la Martinique. L’un des participants nous a transmis un relevé de ces travaux. Nous en publions les principales réflexions, non comme un programme arrêté, mais comme une contribution citoyenne au débat public. Gdc

La rencontre du 22 août 2026 a réuni des citoyens investis dans la vie de leur territoire, profondément attachés au vivre-ensemble et désireux de contribuer à l’amélioration de la Martinique. Au-delà des propositions pratiques, leurs échanges ont fait apparaître une vision commune fondée sur la responsabilité, la transmission, la vérité, la réconciliation et la capacité collective d’agir.

Les idées présentées ne constituent ni un programme définitivement arrêté ni une doctrine imposée. Elles sont autant de contributions offertes à la réflexion collective, destinées à nourrir le débat public et, peut-être, à inspirer des initiatives concrètes.

Sortir de l’attente pour retrouver la capacité d’agir

Une première idée forte consiste à rompre avec ce qui a été décrit comme « l’immobilisme de la dépendance ». La solidarité nationale demeure indispensable, mais elle ne devrait pas entretenir une situation d’assistance permanente. Elle devrait, au contraire, servir de tremplin vers davantage de production, de responsabilité et d’autonomie dans l’action.

La Martinique est ainsi invitée à redevenir davantage actrice de sa propre subsistance et de son développement. Cette ambition suppose également une méthode exigeante : confronter les idées, accepter de remettre en question ses certitudes et examiner honnêtement les arguments contraires afin de se rapprocher de la vérité.

Les participants ont également souligné la puissance transformatrice des idées. Une proposition n’a pas besoin de trouver immédiatement celui qui la réalisera pour être utile. Introduite dans le débat public, elle peut cheminer, convaincre progressivement, inspirer une décision et, un jour, devenir une réalisation. Cette confiance dans la fécondité des idées donne tout son sens à la démarche entreprise.

Faire de l’éducation l’affaire de tous

L’éducation est apparue comme le premier chantier de la reconstruction martiniquaise. Elle ne peut reposer uniquement sur l’école : elle doit devenir l’affaire de toute la communauté — familles, associations, communes, entreprises, institutions et aînés.

Il ne s’agit pas seulement de transmettre des connaissances. Chaque jeune devrait également pouvoir connaître son île, comprendre son histoire, découvrir sa culture et se sentir lié à son environnement. Cette connaissance est essentielle pour construire un sentiment d’appartenance qui ne soit ni fermé ni défensif, mais suffisamment solide pour permettre l’ouverture au monde.

Une attention particulière a été portée aux jeunes éloignés du système scolaire. La culture, l’image, les médias, la création, la maîtrise de la langue et l’expression orale peuvent leur permettre de retrouver confiance et de reprendre leur place comme acteurs de leur propre avenir.

La transmission des savoir-faire doit, elle aussi, être renforcée. La Martinique possède de nombreux talents, mais elle ne parvient pas toujours à les transformer en perspectives professionnelles durables. Il importe donc de mieux relier les compétences, les vocations, la formation et les besoins réels du territoire.

Faire de l’identité martiniquaise une ouverture vers le monde

L’identité culturelle martiniquaise ne doit pas devenir un espace de repli. Elle peut, au contraire, constituer une force de rayonnement international. La littérature, la musique, la gastronomie, les arts, les créations et l’imaginaire martiniquais représentent un patrimoine vivant susceptible d’être davantage diffusé, valorisé et exporté.

D’autres pays ont su transformer leur culture en instrument de rayonnement, d’influence et de développement économique. La Martinique pourrait suivre cette voie en assumant pleinement ce qu’elle est, tout en recherchant une présence plus affirmée dans la Caraïbe et dans le monde.

Les entreprises ont également un rôle à jouer dans cette transmission. Elles ne peuvent se limiter à produire de la richesse et à créer des emplois. Elles peuvent participer à l’éducation populaire, accompagner la jeunesse, transmettre des savoir-faire et rendre visibles des parcours de réussite. Leur responsabilité économique rejoint ainsi une responsabilité civique.

Faire de la mémoire un tremplin vers l’avenir

Un changement de récit a été proposé. Sans effacer les blessures du passé ni relativiser leur gravité, la Martinique ne peut demeurer enfermée dans une lecture exclusivement victimaire ou nostalgique de son histoire. La mémoire doit éclairer le présent et devenir une force pour préparer l’avenir.

Cette transformation passe par une meilleure transmission entre les générations. Elle suppose également d’apprendre très tôt à écouter, à questionner, à argumenter et à accepter le désaccord. L’initiation à la discussion philosophique dès l’enfance pourrait contribuer à former des citoyens capables de penser par eux-mêmes sans considérer celui qui n’est pas d’accord comme un adversaire.

Il devient en effet urgent de combattre la « culture du clash », qui transforme trop souvent les débats en affrontements personnels. Le vivre-ensemble exige une véritable pédagogie du dialogue : savoir exprimer une conviction, entendre une objection, reconnaître une part de vérité dans le raisonnement d’autrui et dépasser les certitudes absolues.

Réparer les liens avant de transmettre les connaissances

Avant de « semer » des connaissances, il faut parfois préparer le terrain humain. La médiation scolaire et la justice restaurative répondent à cette ambition. Elles permettent de restaurer les liens, de prévenir l’exclusion, d’apprendre à résoudre les conflits et de privilégier, lorsque cela est possible, la réparation plutôt que la seule sanction.

Derrière ces propositions se trouve une conviction simple : aucune reconstruction collective ne peut réussir sans prendre en considération les blessures humaines. Une société ne progresse durablement que lorsqu’elle sait à la fois instruire, protéger, écouter et réconcilier.

Prendre soin du territoire pour retrouver la confiance

La responsabilité à l’égard du territoire a occupé une place centrale dans les échanges. L’entretien de l’espace public, la qualité de la signalétique, la propreté des rues, la protection des plages et le respect des paysages ne sont pas des questions secondaires. Ils expriment le respect qu’une société se porte à elle-même.

Cette responsabilité peut se résumer par une formule simple : « Pays a sé ta nou, annou protéjé’y ». Si la Martinique appartient à tous, chacun doit se sentir comptable de sa terre, de sa mer, de ses plages, de ses rivières et de son cadre de vie.

Plusieurs propositions ont ainsi convergé vers une politique des petits pas. Avant d’annoncer de grandes transformations, il faut commencer par entretenir, protéger et valoriser ce qui existe déjà. Des réalisations modestes, mais visibles, régulières et mesurables, peuvent progressivement restaurer la confiance dans l’action collective.

Cette démarche suppose toutefois de renoncer aux illusions statistiques et à l’autosatisfaction. Une politique crédible commence par un regard lucide sur la réalité. Elle exige des objectifs précis, des résultats vérifiables et une véritable culture de l’excellence.

Concilier justice sociale, compétitivité et patriotisme économique

Sur le plan économique, les participants ont défendu une approche pragmatique, ouverte et fondée sur l’évaluation des résultats. La Martinique doit savoir observer ce qui fonctionne ailleurs, non pour le reproduire mécaniquement, mais pour l’adapter à ses réalités.

Les jeunes doivent pouvoir se former à l’extérieur, acquérir des compétences nouvelles et découvrir d’autres méthodes. Dans le même temps, le territoire doit créer les conditions de leur retour, afin que les expériences acquises puissent bénéficier à la collectivité.

Parmi les pistes avancées figure la création d’une zone franche sociale susceptible de concilier plusieurs objectifs : améliorer le pouvoir d’achat, soutenir l’emploi, réduire certains coûts et libérer des capacités d’investissement pour les entreprises.

Un véritable patriotisme économique a également été appelé de ses vœux. Il reposerait sur un dialogue permanent entre les responsables politiques, les entrepreneurs, les agriculteurs, les industriels et l’ensemble des forces vives. L’économie ne doit pas seulement être considérée sous l’angle de la rentabilité immédiate. Elle participe aussi à la sécurité logistique, à la continuité des approvisionnements et à la souveraineté pratique du territoire.

La protection des plages et la lutte contre l’érosion côtière relèvent de cette même exigence. Elles constituent des impératifs écologiques, mais aussi des conditions de la survie économique de nombreuses activités. Dans cet esprit, l’idée d’une « Forêt des Aïeux » a été proposée afin de réunir, dans un même lieu, la mémoire, la nature, la transmission et le développement.

Remplacer les représentations approximatives par la connaissance

La connaissance de l’histoire et du territoire constitue un autre fondement de l’avenir. Les problèmes fonciers, les tensions sociales et les héritages historiques ne peuvent être sérieusement traités à partir de clichés, de fantasmes ou de représentations purement idéologiques. Ils doivent être étudiés, cartographiés, documentés et rendus accessibles au public.

La sauvegarde des archives communales apparaît, à cet égard, comme une urgence. Elle permettrait aux Martiniquais de mieux retrouver leurs origines, de connaître l’histoire de leurs familles et de construire une relation plus apaisée avec leur passé.

Les participants ont également défendu la nécessité d’un véritable « réflexe ultramarin ». Les lois et les politiques nationales devraient être pensées en tenant compte, dès leur conception, des réalités concrètes des territoires auxquels elles doivent s’appliquer. L’adaptation ne devrait pas intervenir tardivement, comme une correction marginale, mais faire partie intégrante de la décision publique.

Faire du pardon, de l’unité et de l’implication des principes d’action

Une dimension plus intérieure et spirituelle a traversé les échanges. Les blocages de la Martinique ne sont pas seulement administratifs, économiques ou politiques. Ils sont aussi psychologiques et moraux.

La haine de l’autre, les divisions persistantes et l’indifférence à l’égard du bien commun ont progressivement affaibli la capacité collective d’agir. À ces « graines toxiques », trois principes ont été opposés : le pardon contre la haine, l’unité contre la division et l’implication contre l’indifférence.

Chaque proposition pourrait ainsi être soumise à un triple examen, inspiré de la sagesse socratique : est-elle vraie ? Est-elle utile ? Est-elle bonne pour la Martinique ?

Ce questionnement ne vise pas à effacer les divergences. Il invite à les dépasser lorsqu’elles empêchent toute construction commune.

Mieux faire connaître les réussites martiniquaises

Les médias, les institutions et les citoyens ont enfin été invités à mieux faire connaître les réussites martiniquaises. Valoriser ce qui fonctionne ne signifie ni dissimuler les échecs ni renoncer à l’esprit critique. Il s’agit de montrer que l’action est possible, d’encourager ceux qui entreprennent et de restaurer la confiance dans les capacités du territoire.

Les politiques publiques doivent, dans le même temps, être jugées à partir de leurs résultats concrets. La communication ne peut se substituer à l’évaluation. Mettre en lumière les réussites doit aller de pair avec la reconnaissance lucide des insuffisances et la volonté de les corriger.

Relier les forces autour d’un projet commun

Au terme de ces échanges, une conviction s’est dégagée : la Martinique ne manque ni d’idées, ni de talents, ni de compétences, ni de ressources. Ce qui lui fait encore défaut est la capacité de relier durablement ces forces autour de quelques principes communs et d’objectifs clairement définis.

La responsabilité doit progressivement remplacer l’attente ; la vérité, les illusions ; la transmission, la rupture entre les générations ; la réconciliation, les divisions ; et l’action concrète, la répétition des constats.

Telles sont les idées proposées à la réflexion par ces citoyens investis dans la vie de leur territoire, attachés au vivre-ensemble et déterminés à contribuer à l’amélioration de la Martinique. Elles ne prétendent pas apporter, à elles seules, toutes les réponses. Elles cherchent à ouvrir un chemin : celui d’une société plus confiante, plus fraternelle, plus exigeante envers elle-même et davantage capable de transformer ses idées en réalisations.