À La Réunion, près d’un élève sur 4 est en surpoids

Menée auprès de 1 700 élèves réunionnais, l’étude révèle que près d’un élève de 6ème sur 4 est en surcharge pondérale. 74 établissements (sur les 87 collèges que compte l’île) ont participé et plus de 1 700 élèves de classe de 6ème durant l’année scolaire 2022- 2023 ont été intégrés.

Une stabilité de l’IMC des jeunes entre les deux enquêtes de 2011-2012 et 2022-2023 est constaté, mais une surcharge pondérale qui reste bien présente chez les enfants. Les résultats montrent d’ailleurs une stabilité de l’IMC des élèves de 6ème, entre l’enquête de 2011-2012 et celle de 2022-2023.

En revanche, il est noté une augmentation de la part de l’insuffisance pondérale, et malgré la stabilité entre les deux enquêtes, la surcharge pondérale reste bien présente chez les enfants :

– Près de 7 enfants sur 10 ont une corpulence normale,

– Un peu moins de 2 sur 10 sont en surpoids, et 1 sur 10 en obésité,

– Un peu moins d’1 enfant sur 10 est en insuffisance pondérale.

Les enfants résidant dans l’Est et le Nord de l’île présentent un taux de surpoids et d’obésité plus important, indique celle-ci.

> L’enquête confirme le lien entre obésité et précarité

L’obésité et le surpoids sont plus présents chez les élèves issus d’une famille de classe moyenne ou défavorisée. La prévalence de l’obésité est plus élevée chez les élèves scolarisés dans les établissements du réseau de l’éducation prioritaire : 9,3% contre 7,3% des enfants scolarisés hors éducation prioritaire. Cette situation est généralement attribuée à la difficulté pour les familles défavorisées d’adopter une alimentation complète et saine