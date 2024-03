De la Jamaïque au monde :contractualiser la musique de Bob Marley

La vie et la musique de Bob Marley ont croisé le panafricanisme, le mouvement rastafari et les politiques post-coloniales dans le monde entier.

Source: JSTOR

Bob Marley : One Love, un biopic célébrant la vie, la musique et la politique du chanteur de reggae jamaïcain Bob Marley, est sorti en salles ce mois-ci. Je ne vous cache pas que les premières scènes du film nous plongent dans un moment violent de l’histoire de la Jamaïque, sans que l’on sache vraiment ce qui s’est passé. Le public n’obtient jamais d’explication claire sur la guerre civile qui traverse le film, bien que l’on puisse déduire qu’elle a quelque chose à voir avec l’héritage colonial. Et bien que des bribes du parcours personnel de Marley, de l’enfance à la superstar mondiale (un statut que Marley, interprété par Kingsley Ben-Adir, désavoue), soient révélées tout au long du film, la connaissance du mouvement rastafari, du panafricanisme et du radicalisme noir semble être présumée par les réalisateurs. (Ce n’est pas une critique ; il semble raisonnable que si nous pouvons apprendre les paroles de Redemption Song, nous pouvons apprendre l’histoire de la Jamaïque).

L’expérience vécue de Marley en tant que rasta occupe une bonne partie de l’écran, mais quiconque n’est pas familier avec cette religion pourrait se demander pourquoi il s’amuse avec un livre sur Hailé Sélassié dans le bus de tournée (il y a plus à dire ici, mais… spoilers). Le lien entre la philosophie musicale de Marley et l’activisme politique de Marcus Garvey est évident dans les paroles de Redemption Song et de One Love ; dans le film, l’influence de Garvey est évoquée dans une autre scène de lecture de livre. La grande histoire est moins claire : comment Garvey en est venu à être considéré comme un prophète rastafari, comment Sélassié en est venu à être perçu comme le Dieu incarné.’