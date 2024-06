Arrangements funéraires annoncés pour le cardinal Kelvin Felix

L’archidiocèse catholique romain de Castries a annoncé que les funérailles de feu le cardinal Kelvin Felix auront lieu le mercredi 12 juin 2024, à 10 heures, à Castries.

Les funérailles se dérouleront à la Basilique mineure de l’Immaculée Conception. Les funérailles seront précédées d’une veillée à la cathédrale le 11 juin à 17h30.

L’archidiocèse a révélé que M. Felix sera enterré dans l’enceinte de la cathédrale de son pays natal, la Dominique, conformément à ses souhaits.

Le cardinal Kelvin Felix, archevêque émérite de Castries, est décédé jeudi à l’âge de 91 ans.

Le Premier ministre de Sainte-Lucie, Philip J. Pierre, et le chef de l’opposition, Allen Chastanet, ont été parmi ceux qui ont rendu hommage au cardinal et à son héritage.

Par ailleurs, Vatican News a rapporté que dans un télégramme envoyé samedi, le pape François a déclaré qu’il était attristé d’apprendre la mort du cardinal.

Le pape a exprimé ses condoléances au clergé, aux religieux et aux fidèles laïcs de l’archidiocèse de Castries et de l’Église des Antilles, et a rappelé avec gratitude le ministère épiscopal dévoué de Mgr Felix à Sainte-Lucie.

Le pape a également rendu hommage aux efforts du défunt cardinal en matière d’éducation des jeunes et à sa contribution à l’Église dans l’ensemble des Caraïbes.

Le ministère de l’équité et l’opposition déplorent la mort du cardinal Kelvin Felix

Le ministère de l’équité, de la justice sociale et de l’autonomisation, responsable des affaires ecclésiastiques, et le parti d’opposition United Workers Party (UWP) ont exprimé leur tristesse à la suite du décès du cardinal Kelvin Felix.

Le cardinal Felix est décédé jeudi à Castries à l’âge de 91 ans.

“L’Église catholique romaine, la plus grande confession de Sainte-Lucie, a perdu un guide”, a déclaré le ministre de l’équité, Joachim Henry.

M. Henry a déclaré que la sagesse, la compassion et le dévouement à la foi de M. Felix avaient profondément influencé la vie de nombreux citoyens.

” Son héritage d’amour, de foi et de service continuera à inspirer les générations futures”, a déclaré le ministre des affaires ecclésiastiques.

Le leader de l’UWP, Allen Chastanet, a déclaré : “C’est le cœur lourd que nous pleurons la disparition du cardinal Kelvin Felix, un homme qui a servi notre nation avec un dévouement inébranlable en tant qu’archevêque de Sainte-Lucie de 1981 à 2008.

Selon M. Chastanet, la vie du cardinal Felix a été un testament de foi, de compassion et de service désintéressé au peuple de Sainte-Lucie.

” Son leadership spirituel et son engagement en faveur de la communauté ont laissé une marque indélébile sur Sainte-Lucie. Au nom de ma famille et du Parti des travailleurs unis, je présente mes sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à l’ensemble de la communauté catholique. Que son héritage d’amour et de foi continue à nous inspirer tous”, a déclaré le chef de l’opposition.

Le cardinal Felix était l’archevêque catholique émérite de Castries.

Né à la Dominique, il a été ordonné prêtre en 1956.

En tant qu’archevêque, il a supervisé la création et la gestion de nombreuses écoles et de programmes sociaux au sein de l’archidiocèse.

En reconnaissance de ses services, le pape François l’a nommé cardinal en 2014.

J’aime ça : J’aime chargement…