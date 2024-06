Saint-Kitts-et-Nevis renforce sa préparation à une saison d’ouragans dans l’Atlantique 2024 supérieure à la normale

Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis, l’honorable Dr Terrance Drew

BASSETERRE, Saint-Kitts-et-Nevis, le 1er juin 2024 [Attaché de presse, Cabinet du premier ministre] – Le Premier ministre, l’honorable Dr Terrance Drew, dans sa déclaration nationale pour commémorer le début de la saison des ouragans dans l’Atlantique 2024, a souligné la gravité potentielle de cette saison, telle que prévue par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

La saison des ouragans commence aujourd’hui, le 1er juin, et se poursuivra jusqu’au 30 novembre 2024.

Selon les prévisionnistes du National Weather Service de la NOAA, au Climate Prediction Center, la saison des ouragans 2024 dans l’Atlantique devrait être « au-dessus de la normale ». Le rapport indique une probabilité de 85 % d’une saison supérieure à la normale, une probabilité de 10 % d’une saison proche de la normale et une probabilité de seulement 5 % d’une saison inférieure à la normale.

« La NOAA prévoit une fourchette de 17 à 25 tempêtes nommées au total (vents de 39 mph ou plus). Parmi ceux-ci, 8 à 13 devraient devenir des ouragans (vents de 120 km/h ou plus), dont 4 à 7 ouragans majeurs (catégorie 3, 4 ou 5 ; avec des vents de 180 km/h ou plus). Les prévisionnistes ont une confiance de 70 % dans ces fourchettes », a documenté la NOAA dans ses prévisions.

Le Premier ministre Drew a souligné le caractère sans précédent des prévisions de cette saison dans sa déclaration nationale déclarant : « Cette saison présente les caractéristiques de certaines des années les plus intenses jamais enregistrées, notamment 1878, 1926, 1998, 2010 et 2020. Ces comparaisons sont frappantes. rappel de la dévastation potentielle à laquelle nous pourrions être confrontés.

Le Premier ministre Drew a souligné que le changement climatique est un facteur important contribuant à l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des ouragans. « Les températures record de la surface de la mer sont le résultat direct du changement climatique, qui crée des conditions plus favorables au développement de puissantes tempêtes », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a exhorté le public à se préparer avec diligence à la prochaine saison des ouragans.

« Assurez-vous d’avoir un plan d’urgence en place, et si ce n’est pas le cas, veuillez contacter l’Agence nationale de gestion des urgences (NEMA) pour obtenir des conseils et de l’aide. Faites le plein de fournitures essentielles, assurez-vous que votre propriété est sécurisée et assurée et restez informé grâce à des sources fiables de mises à jour météorologiques telles que le service météorologique local et les bureaux locaux de gestion des catastrophes », a souligné le Premier ministre Drew.

Il a également rassuré le public sur le fait que le gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis avait déjà convoqué des engagements avec les parties prenantes nationales dans le cadre de la stratégie globale de préparation du pays. L’Administration de l’île de Nevis (NIA), par l’intermédiaire du Département de gestion des catastrophes de Nevis (NDMD), a indiqué qu’elle était prête pour la saison à venir avec des activités similaires reflétées à Nevis.

Le Premier ministre Drew a souligné l’implication de diverses parties prenantes et industries, notamment les bénévoles du district, les soins de santé, le tourisme, l’agriculture, les télécommunications, les services publics, les fournisseurs de services de restauration et les autorités aériennes et portuaires, tous œuvrant pour garantir un état de préparation.

En plus des efforts locaux, Saint-Kitts-et-Nevis a renforcé ses partenariats avec des organismes locaux, régionaux et internationaux, tels que la Société de la Croix-Rouge de Saint-Kitts-Nevis, l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe (CDEMA), les Nations Unies (ONU) et les gouvernements des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni.

« L’approche pansociétale du gouvernement garantit que les plus vulnérables d’entre nous soient inclus dans les activités de préparation du pays, garantissant ainsi que personne ne soit laissé pour compte », a déclaré le Premier ministre Drew. “L’objectif du gouvernement est de protéger chaque citoyen et résident de la Fédération.”

En conclusion de sa déclaration, le Premier ministre Drew a rassuré le public sur le fait que le gouvernement s’engage à apporter son plein soutien pour garantir que toutes les ressources nécessaires seront mises à la disposition des bureaux nationaux de gestion des catastrophes afin de maintenir un état de préparation.

