Le portefeuille de prêts de la NCCU 2023 affiche la plus forte croissance depuis sa création

La National Co-operative Credit Union Ltd (NCCU) a enregistré une augmentation nette sans précédent de 77 millions de dollars dans son portefeuille de prêts pour l’année 2023.

Le directeur général de la NCCU, Curth Charles, a fait cette révélation lors du lancement de son centre de soins aux membres, qui s’est tenu mercredi dans la salle de conférence de la NCCU.

“Alors que nous approchons de cet événement important dans le calendrier de la NCCU, je remercie Dieu avant tout pour cette année réussie. Je suis heureux de partager avec vous les points forts de nos réalisations et de nos performances pour l’année 2023”, a-t-il déclaré. “La NCCU a enregistré une augmentation nette sans précédent de 77 millions de dollars de son portefeuille de prêts. Il s’agit du plus haut niveau de croissance enregistré depuis l’existence de la NCCU”.

Il a poursuivi : “Nous avons atteint un total de sept cent soixante-sept millions d’actifs avec un total de plus de 52.000 membres”.

Charles a ajouté : “Je suis également heureux de vous annoncer, à vous les membres, un excédent net de 4,8 millions de dollars pour l’exercice 2023.”

Selon lui, la croissance régulière de la NCCU au fil des ans est alimentée par la confiance et le soutien de ses membres, ainsi que par l’innovation de nouveaux produits et services de prêt.

“À la NCCU, notre équipe s’efforce toujours de fournir des solutions financières innovantes qui répondent aux besoins de nos membres et leur donnent les moyens d’améliorer leur situation financière et leur bien-être”, a déclaré M. Charles. “Mais ce ne sont pas seulement les membres qui définissent la NCCU, ce sont les histoires des innombrables personnes et de leurs familles dont la vie a été transformée par les opportunités que nous continuons à offrir.

En outre, il a indiqué que c’est l’investissement dans la communauté, “en tant que partenaire financier de la communauté, qui a renforcé le partenariat entre la NCCU et la communauté dominicaine.”

“C’est notre engagement inébranlable de bénévoles dévoués qui se surpassent pour servir leurs semblables, hommes et femmes, qui forment notre énorme base de membres”, a noté Charles. “C’est le dévouement et le travail acharné des membres de notre personnel”.

Il a ajouté que bien que l’institution financière ait connu un changement de direction, les membres et le personnel continuent de se surpasser pour s’assurer que leurs tâches sont accomplies efficacement, “afin que vous, nos membres, receviez d’excellents services, quelle que soit la succursale ou le département que vous visitez”.

Entre-temps, Charles a chaleureusement invité tous les membres à rejoindre la NCCU lors de sa 14e assemblée générale annuelle (AGA) prévue le dimanche 2 juin 2024, à partir de 15 heures, à l’école secondaire Castle Bruce.

Selon lui, l’AGA est un moment charnière pour la NCCU : “C’est une plateforme qui nous permet de réfléchir à nos réalisations et de nous engager auprès de nos membres, où vous aurez l’occasion de partager vos idées et vos suggestions et où notre président du conseil d’administration, M. Paul, exposera notre vision pour l’avenir.”

“C’est le moment de célébrer nos succès, de relever les défis et de discuter de la voie à suivre”, a ajouté M. Charles.

