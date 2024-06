Hotelschool La Haye et le CTO établissent un partenariat pour l’innovation en matière de tourisme durable

Organisation du tourisme des Caraïbes –

Hotelschool The Hague (HTH) et l’Organisation du tourisme des Caraïbes (CTO) ont annoncé un partenariat visant à encourager les pratiques durables et l’innovation dans le paysage touristique mondial. Cette collaboration étend le Sustainable Hospitality Challenge (SHC) à la région des Caraïbes, élargissant ainsi la portée de la plateforme.

Reconnu mondialement pour inciter les étudiants à développer des solutions inventives aux défis de la durabilité dans le secteur de l’hôtellerie, le SHC s’apprête à amener son concours à impact dans les Caraïbes. Cette expansion tire parti de la diversité culturelle et des perspectives uniques de la région, enrichissant la compétition et suscitant de nouvelles solutions innovantes.

Grâce à cette collaboration, SHC cherche à créer un espace ouvert aux étudiants du monde entier pour qu’ils puissent présenter leurs idées et contribuer au dialogue sur le tourisme durable. Grâce au vaste réseau de SHC et à l’engagement de la CTO à positionner les Caraïbes comme une destination de voyage de premier plan et à sa volonté de mener des initiatives de tourisme durable, cette initiative offre aux étudiants caribéens une scène où ils pourront présenter leur expertise en matière de tourisme à l’échelle mondiale.

Cette collaboration entre HTH/SHC et CTO témoigne de la volonté commune des deux organisations de promouvoir l’innovation et la durabilité dans le secteur de l’hôtellerie. Il vise à donner aux futurs dirigeants les moyens de favoriser un changement positif et de construire un héritage durable pour les générations à venir.

“Nous sommes ravis d’assister à l’expansion du Sustainable Hospitality Challenge dans la région des Caraïbes”, déclare Paul Griep, directeur des relations avec les anciens élèves et l’industrie à l’école hôtelière de La Haye et fondateur du SHC.0

“Personnellement, je suis ravi que le SHC s’étende à une région aussi riche et diversifiée sur le plan culturel. Au SHC, nous croyons fermement que les meilleures innovations peuvent provenir de n’importe qui, n’importe où. Notre objectif est d’offrir à tous les étudiants du monde entier la possibilité de partager leurs idées. Avec son abondance de connaissances en matière de tourisme, la région des Caraïbes offre un environnement idéal pour cultiver des solutions innovantes. Nous attendons avec impatience les contributions que les étudiants des Caraïbes apporteront à la table”, poursuit-il.

“Le partenariat sur une telle initiative marque une avancée significative pour le CTO, amplifiant notre engagement continu à encourager la prochaine génération de leaders du tourisme caribéen”, a déclaré Dona Regis-Prosper, secrétaire générale et directrice générale du CTO. “Cette collaboration renforce non seulement notre engagement à impliquer les futurs leaders dans les activités liées au tourisme, mais souligne également notre alignement sur les initiatives mondiales et régionales en matière de durabilité”, a-t-elle poursuivi.

Le dirigeant du CTO a noté que les organisations sont prêtes à catalyser le développement de produits touristiques innovants, résilients, équitables et durables qui résonnent à l’échelle locale et mondiale.

Cette nouvelle initiative s’appuie sur les programmes actuels et passés de développement de la jeunesse de l’OTC, qui comprennent le Colloque des étudiants de l’OTC, qui s’adresse aux étudiants de l’enseignement supérieur des Caraïbes, et le Congrès régional des jeunes de l’OTC, qui s’adresse aux élèves de l’enseignement secondaire âgés de 14 à 17 ans.

Pour la première fois, les Caraïbes seront représentées au SHC, avec une équipe de l’University of the West Indies Mona Campus qui participera aux demi-finales à Miami cette semaine.

