Les éleveurs d’algues de mer de Woodford Hill reçoivent un bateau pour améliorer leur exploitation

Dominica News Online –

Les producteurs de mousse de mer de Woodford Hill ont reçu un bateau qui améliorera leur exploitation, leurs moyens de subsistance et la promotion de la culture durable des algues de mer dans la région.

Le bateau en fibre de verre, d’une valeur de 72 000 dollars, a été offert par l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECS), dans le cadre du projet BioSPACE financé par l’Union européenne (UE). Actuellement, les agriculteurs doivent louer un bateau pour leur production d’algues de mer, en particulier pendant les jours de plantation et de récolte.

La production de mousse de mer est devenue une source de revenus importante pour de nombreuses personnes dans l’OECO, en particulier les femmes des communautés rurales, et Chamberlain Emmanuel, chef de la division de la durabilité environnementale de l’OECO, a souligné l’importance de cette production.

“La production d’algues de mer a le potentiel de générer des revenus durables, d’atténuer la pauvreté et d’améliorer les moyens de subsistance et la nutrition des personnes et des communautés concernées, tout en contribuant à réduire l’exploitation non durable des stocks naturels”, a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise du bateau.

Wilson Honore, l’un des éleveurs de mousse de mer, a déclaré que ce don ferait une grande différence pour eux.

“Les producteurs de mousse de mer de Woodford Hill travaillent sur 17 produits, dont des produits de soin de la peau, des produits de beauté et des produits capillaires”, a-t-il déclaré. Cela va faire une grande différence pour faire avancer les choses. Nous remercions l’Union européenne (UE) et l’OECO pour leur soutien”.

Selon l’OECS, le nouveau bateau améliorera les activités des agriculteurs de la mer de plusieurs façons.

“Il facilitera le transport de leurs plantes de mer et de leur matériel agricole, comme les filets, les cordes et les ancres, jusqu’aux sites d’élevage dans les eaux côtières, et le transport de la mousse de mer récoltée jusqu’à la terre ferme pour y être traitée”, a déclaré l’organisation.

“Cela permettra également de surveiller et d’entretenir régulièrement les cultures des algues de mer. En outre, à mesure que l’activité de culture se développe, le bateau permettra aux agriculteurs d’explorer et d’utiliser d’autres sites de plantation offrant des conditions de croissance optimales, ce qui favorisera l’expansion de leur exploitation agricole”.

J’aime ça : J’aime chargement…