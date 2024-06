Sainte-Lucie félicite les nouveaux président et vice-président de Taiwan

St. Lucia Times

Le Premier ministre, M. Philip J. Pierre, au nom du gouvernement et du peuple de Sainte-Lucie, adresse ses félicitations au président Lai Ching-te et au vice-président Bi-khim Hsaio à l’occasion de leur investiture.

Le gouvernement et le peuple de Sainte-Lucie célèbrent cette occasion avec nos amis de la République de Chine (Taïwan), reconnaissant l’engagement de Taïwan envers les valeurs de la démocratie, de la liberté et de la paix, et continuant à être solidaires avec Taïwan.

Sainte-Lucie et la République de Chine (Taïwan) entretiennent depuis plusieurs années des relations diplomatiques solides et durables.

Ce lien a été marqué par le respect mutuel, la collaboration et un engagement commun en faveur du progrès et de la prospérité de nos peuples. Nos nations ont travaillé ensemble sur de nombreuses initiatives, encourageant le développement et l’innovation dans divers secteurs, notamment l’éducation, les TIC et les infrastructures.

Sainte-Lucie félicite le président sortant Tsai Ing- wen pour avoir renforcé les liens entre Sainte-Lucie et Taïwan au cours des huit dernières années.

Le gouvernement de Sainte-Lucie réaffirme son engagement à renforcer les relations bilatérales avec la République de Chine (Taïwan), alors que nous célébrons cette étape importante.

SOURCE : Bureau du Président

