Le projet de plan de développement national est soumis à consultation

Par Norma Connolly

Un projet de document susceptible de constituer la base d’un nouveau plan de développement national – le premier depuis 28 ans – a été publié par le gouvernement pour recueillir les commentaires du public.

Le projet de déclaration de planification, qui s’inscrit dans le cadre du “Plan Cayman”, fera l’objet d’une tournée au cours des deux prochains mois, avec une série de réunions publiques dans les trois îles.

Depuis l’élaboration du dernier plan de développement, la population des îles Caïmans a augmenté de plus de 130 %, passant d’environ 36 600 habitants en 1997 à 84 738 à la fin de 2023, selon la dernière enquête sur la main-d’œuvre du Bureau de l’économie et de la statistique.

Au cours de ces années, les îles ont également connu l’ajout d’infrastructures importantes et un boom du développement, avec les impacts inévitables qui en résultent sur l’environnement et les routes.

Selon le gouvernement, ce sont là quelques-unes des questions que le projet de plan vise à aborder.

Le document indique que la vision du Plan Cayman est de “maintenir et d’améliorer la qualité de vie dans les îles Caïmans en veillant à ce que le développement favorise l’équilibre le plus souhaitable entre les résultats économiques, sociaux et environnementaux, tout en préservant la culture, la santé et le bien-être général de la population”.

Le projet de plan, élaboré par l’Autorité centrale de planification, le Conseil de contrôle du développement qui supervise les îles Sœurs, et le ministère et le département de la planification, est un document de 30 pages qui décrit les zones de planification et les zones “superposées”, ainsi que d’autres considérations, telles que la subdivision des terres, le transport et l’infrastructure.

L’emplacement précis de ces zones sera défini ultérieurement, lorsque les plans de zone seront élaborés et présentés au Parlement pour approbation.

Au cours des trois dernières décennies, plusieurs tentatives ont été faites pour mettre à jour le plan de développement de 1997, mais aucune n’a abouti. (Voir la chronologie ci-dessous.)

Selon un communiqué de presse du gouvernement publié cette semaine, le nouveau projet de plan comprend trois éléments :

La déclaration de planification (actuellement disponible pour consultation publique), qui est une “politique de haut niveau définissant les zones d’aménagement du territoire et identifiant les priorités en matière d’aménagement du territoire pour Caïman” ;

Les plans de zone et la carte de zonage, qui comprennent des politiques détaillées pour différents endroits des îles Caïmans et une carte assignant les zones d’utilisation des sols ;

Les réglementations en matière de développement et de planification – la législation qui soutient la déclaration de planification, les plans de zone et la carte de zonage.

La couverture du projet de déclaration de planification du plan de développement des îles Caïmans.

Zones

Le projet de document développe les types de zones définis dans le plan de 1997 et comprend des zones agricoles, résidentielles, commerciales et industrielles.

Dans le projet de plan, le nombre de zones résidentielles passe de trois à cinq, avec des zones résidentielles de type “estate plus single-family”, de faible densité, de moyenne densité et de haute densité. Le plan précédent ne prévoyait que des zones résidentielles à faible, moyenne et forte densité.

Le document indique que les nouvelles zones résidentielles répondront au besoin de grands terrains, de résidences unifamiliales généralement situées en dehors des zones urbaines, tandis que les duplex et les résidences multifamiliales ne seront pas autorisés dans les zones résidentielles unifamiliales.

Dans les zones résidentielles de faible densité décrites dans le projet de plan, l’autorité centrale de planification “peut autoriser” les maisons individuelles, les duplex et, “dans les endroits appropriés”, les résidences multifamiliales telles que les immeubles d’appartements et les maisons en rangée.

Les zones industrielles comprennent l’industrie légère, l’industrie lourde et l’industrie de transit, tandis que les zones commerciales comprennent l’industrie générale, l’industrie de quartier et l’industrie maritime.

Zones de superposition

Les “zones de superposition” diffèrent des classifications des zones de planification en ce sens qu’elles se réfèrent à des zones qui font l’objet de considérations et d’exigences supplémentaires.

Les zones d’aménagement du territoire comprennent des zones de protection des ressources naturelles, qui constituent un mécanisme garantissant que le développement est “sensible aux ressources naturelles et aux caractéristiques écologiques”, des zones d’aménagement des abords des aéroports, qui garantissent “une utilisation sûre et compatible des sols aux abords des aéroports”, et des zones de protection du patrimoine, qui préservent et protègent les sites et les structures patrimoniaux.

Des zones de recouvrement sont également prévues pour les terrains à acquérir et pour les côtes sensibles.

Le document indique que l’inclusion de zones de recouvrement du littoral sensible vise à “garantir que la croissance proposée dans les zones côtières vulnérables identifiées est équilibrée par des considérations de réduction des risques visant à prévenir l’érosion côtière”.

Le littoral des îles Caïmans s’est beaucoup développé au cours des décennies qui se sont écoulées entre le plan de 1997 et aujourd’hui, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l’érosion côtière et à l’impact de la montée des eaux due au changement climatique.Au fil des ans, l’Autorité centrale de planification a essuyé les critiques d’un certain nombre de milieux pour avoir autorisé des promoteurs à construire des hôtels, des condominiums et des digues que certains considèrent comme trop proches de la mer.

Le projet de plan prévoit trois zones touristiques : hôtelière, de voisinage et résidentielle. –

Pour répondre à l’un des principaux piliers de l’économie des îles Caïmans – le tourisme – le nouveau plan développe les classifications des zones touristiques.

Il y aurait trois zones touristiques – hôtelière, de voisinage et résidentielle.

Les zones hôtelières/touristiques seraient des zones de “développement touristique à haute intensité, comprenant de grandes stations, des hôtels, des restaurants, des boîtes de nuit, des installations de divertissement, des condominiums et des installations de loisirs telles que des terrains de golf”.

Le document indique que le développement des zones hôtelières et touristiques “sera soigneusement réglementé afin de garantir que les nouvelles constructions répondent aux besoins de l’industrie”.

Il précise également que l’autorité centrale de planification, lorsqu’elle examinera les demandes concernant ces zones, “veillera à ce que les aménagements du front de mer soient conçus de manière à éviter toute interférence avec les processus côtiers naturels et les systèmes de récifs”.

Les zones touristiques de voisinage autoriseraient la construction d’hôtels et de centres de villégiature de petite taille, de condominiums et d’utilisations commerciales connexes, ainsi que d’appartements.

Les zones résidentielles de villégiature auraient “l’apparence générale d’un développement résidentiel en termes d’échelle et de masse”. Selon le projet de plan, les types d’aménagements autorisés dans ces zones comprendraient des maisons individuelles et jumelées, des stations balnéaires, des maisons d’hôtes et des appartements.

Réunions publiques

Les prochaines réunions de consultation publique – en juin et juillet – porteront sur la mise à jour du document de déclaration de planification, qui, selon le gouvernement, constitue la première phase du processus de révision du plan de développement.

Une fois cette étape franchie et les plans de zone élaborés, chacun d’entre eux sera soumis à une consultation publique, selon le communiqué de presse du gouvernement.

Les dates des réunions publiques sur la déclaration de planification sont les suivantes :

– West Bay : 4 juin, de 19 h à 21 h, école primaire Sir John A Cumber

– George Town : 6 juin, de 19 à 21 heures, George Town Constitution Hall

– Savannah : 10 juin, de 19 à 21 heures, Savannah United Church

– Bodden Town : 13 juin, de 19h00 à 21h00, Bodden Town Church of God

– North Side : 4 juillet, de 19h00 à 21h00, école primaire Edna Moyle

– Cayman Brac : 8 juillet, de 19h00 à 21h00, Aston Rutty Centre

– Little Cayman : 15 juillet, de 19h00 à 21h00, Little Cayman Beach Resort

– East End : 18 juillet, de 19 à 21 heures, William Allen McLaughlin Civic Centre.

Des consultations publiques virtuelles seront également organisées sur les sites Facebook et YouTube du gouvernement des îles Caïmans, de midi à 13 heures le 18 juillet.

“Nous encourageons tous les habitants de Grand Cayman, Cayman Brac et Little Cayman à participer à ces discussions cruciales. Vos idées et vos commentaires sont essentiels alors que nous nous efforçons d’affiner le cadre du Plan Cayman pour assurer un soutien efficace au développement durable dans toutes nos îles”, a déclaré le gouvernement dans son communiqué.

Chronologie du plan de développement de Cayman

1971 : La loi sur le développement et la planification est adoptée et crée l’Autorité centrale de planification, chargée de préparer un plan de développement pour les îles.

1977 : Le premier plan de développement de Cayman est élaboré.

1991 : Début de la révision du plan de 1977.

1997 : Un nouveau plan de développement est approuvé.

2001 : L’autorité centrale de planification entame la révision du plan de 1997, avec la création de sous-comités de district bénévoles et d’un comité de révision du plan de développement.

2003 : L’autorité centrale de planification prépare les derniers amendements en vue d’un plan de développement pour 2004. Ce processus n’aboutit pas à un nouveau plan.

2009 : Un comité de planification et de réglementation, présidé par le regretté Burns Conolly, est créé pour réviser les lois et réglementations en matière de planification, tandis que le département de planification procède à une révision du plan de développement. Encore une fois, cela n’aboutit pas à un plan de développement révisé.

2018 : L’administration dirigée par les progressistes entame l’exercice “Plan Cayman” afin d’élaborer un cadre national de planification pour les trois îles.

2019 : L’autorité centrale de planification approuve un projet de cadre national de planification.

2022 : L’autorité centrale de planification examine un nouveau projet de cadre national de planification, qui est ensuite transmis au ministère de la planification.

2023 : En février, une version définitive du cadre national de planification est publiée.

2024 : Une “déclaration de planification” du plan de développement, datée de mars 2024, est publiée pour consultation publique en mai.

Pour plus de détails sur le calendrier de la consultation et sur la manière de participer, consultez le site https://www.plancayman.ky. La date limite pour les commentaires sur la déclaration de planification est fixée au 30 juillet.

