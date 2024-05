Le décès d’une reine Kalinago (dernière participante à la guerre des Caraïbes de 1930)

Dominica News online

Gabriel Christian –

Philomen Clair Williams

Lorsque Calvin Edwards d’Antigua m’a appelé dans l’après-midi du 13 avril 2022, c’était pour m’annoncer le décès de sa belle-mère Philomen Clair Williams du Territoire Kalinago. Elle n’était pas très connue dans son pays ou à l’étranger, et ne laisse derrière elle aucun manoir sur une colline. Cependant, son humilité et son service ont laissé un riche héritage à ses enfants et petits-enfants, qui ont beaucoup contribué à l’éducation et au fier patrimoine de notre nation. L’appel de Calvin m’a ramené

Je suis revenu au 100e anniversaire de Mme William. C’est alors qu’elle m’a parlé de la guerre des Caraïbes de 1930 et du rôle qu’elle y a joué.

C’était une chaude soirée de juillet 2018 à Washington, D.C., et les cheveux blancs de Philomen Claire Williams flottaient dans la légère brise du soir, où ils apparaissaient sous son chapeau de paille blanc. Sa famille et ses amis étaient venus de loin pour saluer son centième anniversaire. “Comment allez-vous Mamie ? Ma reine Kalinago ? J’ai demandé”. Elle m’a répondu poliment et calmement : “Bien, merci”.

C’est ainsi que j’ai toujours salué Philomen Claire Williams de la Dominique ; née sur le territoire Kalinago le 17 juillet 1918, elle est décédée le lundi 11 avril 2022 à Washington, D.C. C’était une sage et fière matriarche Kalinago du clan Williams qui avait toujours un mot gentil et une prière lorsque notre famille lui rendait visite au domicile de sa fille Curly Edward et de son gendre Calvin Edward. Mariée à feu le fermier/pêcheur/charpentier Etienne Bernard

Williams (5 mai 1911 – 2 juillet 1983), elle a eu neuf enfants : Viella (enseignante), Luke (maçon), Charles (ancien chef Kalinago et propriétaire de la Guest House), Winifred (entrepreneuse), Catherina (infirmière pour personnes âgées), Joe (pasteur/entrepreneur), Theodore (policier/agent d’assurance), Curly (infirmière) et Mary (psychologue/enseignante).

Toujours prête à partager les histoires de son enfance et de sa vie en Dominique, elle réunissait ses petits-enfants autour d’elle et leur enseignait les voies du monde et la foi nécessaire pour réussir dans la vie. Et c’est ce qu’ils ont fait. Philomen a eu de nombreux petits-enfants nés de ses neuf enfants. Cependant, les enfants Edwards avec lesquels elle a vécu lui ont apporté de l’amour, car ils se sont épanouis à partir de cette île vibrante de fierté et de foi dans la réussite qu’elle leur a offerte : Leah (journaliste, George Washington University), Michael (hôtesse de l’air/Savannah College, Georgia), Victory (psychologie/Catholic University of America), Destiny (écrivain/The New School, NYC). Leah était la fille adoptive de Joan Christian, mon épouse et moi-même. Elle était Salutatorian de sa classe à l’Archbishop Carroll High School et fut un jour invitée à visiter la Maison Blanche de Clinton en raison de ses excellents résultats scolaires.

La dignité tranquille de Philomen était enracinée dans sa foi, son esprit de famille, sa conscience communautaire et sa résistance précoce à l’injustice. En tant qu’enfant de douze ans ayant participé à la guerre des Caraïbes en 1930, elle connaissait la valeur du véritable amour de la patrie. En effet, elle était peut-être la dernière de cette courageuse bande d’indigènes dominicains qui ont résisté à la tyrannie coloniale un matin ensoleillé de septembre 1930.

La guerre des Caraïbes

En 1930, le Dominicain ordinaire n’avait pas le droit de vote. Le régime de la colonie de la Couronne régnait en maître et seuls quelques habitants, comme John Baptiste “JB” Charles, étaient élus à la législature locale. Après la conquête coloniale, la population de la “réserve caraïbe” est restée déconnectée du reste de la Dominique. Les Caribes, comme on appelait alors les Kalinago, étaient rarement vus et formaient une partie largement autonome de la population de l’île. De nombreux Caribes se livrent à un commerce illégal limité avec les îles françaises voisines de Marie-Galante et de la Martinique. C’est alors que l’administrateur colonial a décidé de sévir contre la contrebande en raison de son impact sur les revenus. C’est un raid de la police qui a conduit à la guerre des Caraïbes en 1930.

Philomen avait douze ans lorsque le peuple Kalinago s’est révolté contre l’oppression coloniale le 19 septembre 1930.

Voici ce qu’elle dit :

À la mi-1927, [les Caribes] ont adressé une pétition à “Sa Très Gracieuse Majesté le Roi” (George V), lui demandant de “bien vouloir prendre en compte [leurs] intérêts”. Ils affirment que l’administrateur de la Dominique, E.C. Eliot, est très peu compréhensif et “fait de son mieux pour récupérer [leur] droit souverain”. En fait, il veut nous mettre au même niveau que les civils. … pour nous imposer de nouvelles règles, qui sont tout à fait différentes de celles que nous avons reçues de l’administrateur Bell en 1902…. certains d’entre nous sont pauvres, si pauvres qu’ils ne peuvent même pas subvenir aux besoins de leurs jeunes enfants.

Compte tenu de notre pauvreté et de nos difficultés, nous prions humblement Sa Très Gracieuse Majesté, avec notre plus grande fidélité, notre plus grande vénération et notre plus grand respect, de nous accorder à nouveau notre réserve et de nous permettre de suivre nos anciennes règles comme à l’époque de Ti François, notre ancien chef. Nous supplions profondément et humblement Sa Très Gracieuse Majesté de nommer Thomas John comme notre chef et d’augmenter ses honoraires et son autorité.Les autorités coloniales ont fait la sourde oreille et n’ont pas entendu le plaidoyer de notre peuple Kalinago souffrant lorsqu’il a adressé une pétition au roi britannique en 1927. Lassés de la pauvreté et de l’injustice qui gangrènent leur vie, les Kalinago font preuve d’un esprit guerrier.

Selon Campbell :

Tôt dans la matinée du vendredi 19 septembre 1930, des combustibles accumulés – on pourrait dire depuis des générations – ont été enflammés lorsque plusieurs gendarmes créoles sont entrés dans la réserve dans le but de saisir de l’alcool, du tabac et d’autres marchandises prétendument importées de la Martinique et de la Guadeloupe sans avoir payé les taxes. Ces gendarmes ont perquisitionné plusieurs locaux à Salybia, dont un magasin tenu par Mme Ti-Roi Joseph. Lorsque plusieurs habitants de la réserve ont voulu reprendre une partie de ce qui avait été confisqué, “les policiers ont tiré (sic) avec leurs revolvers, qu’ils avaient déjà en main”. À ce moment-là, quatre Caribes sont blessés et tombent”.

Ces hommes étaient Dudley John, Royer Frederick, Ferdinand Sanford et le beau-père du chef John, Alexander Valmont. L’un d’eux est mort sur le coup, le second plus tard à l’hôpital de Roseau. Pendant ce temps, comme l’a raconté le chef John, “les Caribes se sont alors rués sur les policiers en essayant de les combattre, mais les policiers se sont enfuis. Cependant, les Caribes les poursuivent et les chassent de la réserve”. Le lendemain, une frégate de la Royal Navy, le H.M.S. Delhi, arrive sur les lieux et des marines lancent des détonateurs et des feux Verey sur la réserve, dont les détonations et les éclairs font fuir les habitants de leurs maisons dans les montagnes.

La police a saccagé Salybia et des documents, dont certains relatifs à la question épineuse des frontières de la réserve, ont été saisis au domicile du chef Johns. Lorsque, le lundi 21 septembre, il a finalement réussi à se rendre à Roseau, il a été arrêté avec deux de ses partisans. John est suspendu de ses fonctions de chef ; par la suite, la chefferie n’est plus opérationnelle, du moins du point de vue britannique, jusqu’en 1952. Le chef John rapporte qu’il a été “emmené au Fort, … déshabillé … mis dans une cellule”, qu’on lui a refusé une caution et qu’il a été soumis à des rations de misère, où il est resté pendant huit jours.

Ce matin-là, un groupe de policiers armés avait tenté de s’emparer d’une quantité de rhum et de tabac et d’emmener des suspects à Salybia. Une foule s’est rassemblée en réaction et a lancé des pierres et des bouteilles. La police tire sur la foule, blessant quatre personnes, dont deux mourront plus tard. La police est battue mais parvient à s’échapper vers Marigot, sans avoir saisi de prisonniers ou de produits de contrebande. L’administrateur réagit en convoquant sur la côte le croiseur léger de la Royal Navy HMS Delhi, qui tire en l’air des obus étoilés et déploie des projecteurs le long du rivage ; les Kalinago fuient cette démonstration de force et se cachent dans les bois. Des marines ont débarqué pour aider la police locale à rechercher les auteurs des troubles.

Le chef Kalinago Jolly John s’est ensuite rendu aux autorités de Roseau et a été accusé, avec cinq autres Kalinago, d’avoir blessé les policiers et d’avoir commis un vol, mais les poursuites ont été abandonnées l’année suivante. Après que le législateur local JB Charles (le père du futur Premier ministre Dame Mary Eugenia Charles) eut défendu avec vigueur la cause des Caribes, des mesures d’enquête ont été prises.

Une commission d’enquête a été nommée en 1931 par le gouverneur des îles Sous-le-Vent pour enquêter sur l’incident de 1930 et sur la situation des Kalinago en général. Si la position du chef a été supprimée, elle a été rétablie en 1952 et la position du territoire a été fixée par la loi. Philomen, par sa participation à cette résistance à l’injustice coloniale, a contribué à la naissance des libertés dont nous jouissons aujourd’hui.

Foi, autonomie et dignité

Philomen était une femme de foi et roulait régulièrement son chapelet en louant un être supérieur. Elle appartenait à l’Église catholique romaine et croyait en la prière. Selon sa fille Curly, “toute la vie de notre mère était basée sur sa foi. Elle était dévouée à sa famille et aimait les fleurs, la couture, l’histoire et l’artisanat. Elle savait tresser des paniers caraïbes et tricoter”. Pour gérer un foyer de onze personnes, elle devait faire beaucoup avec peu ; elle était redoutable en économie domestique, et nous nous débrouillions”.

Selon sa fille Mary, “Maman devait glisser sur des collines boueuses avec des bananes pour se rendre au hangar d’emballage des bananes, après quoi elle devait cuisiner, puis laver le linge dans la rivière, le tout en une seule journée – tout en nous gardant à l’œil. Le soir, nous nous agenouillions tous devant le lit de nos parents et nous disions nos prières. Ces prières nous ont donné l’espoir que, par la foi, nous vaincrons. Et par la foi, nous nous en sommes bien sortis, grâce à Dieu”. Son fils Joe, à la voix douce et éloquente, a également parlé de cette foi solide et de cette forte culture familiale d’économie, d’industrie et de service à la communauté.

C’est dans le domaine du service à la communauté que la famille Williams est devenue célèbre dans le territoire Kalinago. Le fils de Philomel, Charles, a été chef Kalinago à trois reprises. Sa fille Mary a enseigné à l’école de Salybia et son fils Joe est pasteur. Notre cabinet d’avocats, dans le cadre de nos initiatives de développement pour la Dominique, a organisé la visite de Charles sur des sites agricoles, industriels et solaires.

Charles a signé des accords avec des sites agricoles, industriels et solaires en Israël. En 2011, Charles a signé un accord à Jérusalem pour l’installation d’une ferme solaire sur le territoire de Kalinago par l’entreprise israélienne Arava Power, afin de fournir de l’énergie verte à l’ensemble du territoire. Bien que cette initiative ait été retardée par la partisanerie très corrosive qui entrave le développement de notre île, Charles gère toujours sa maison d’hôtes sur le territoire de Kalinago, axée sur le tourisme durable.

La famille Williams avait une modeste maison construite par leur père charpentier à partir de bois dur local. Cette maison a résisté à de nombreuses tempêtes et a été embellie par leur jardin qui les a fait vivre. Avec les noix de coco des arbres de sa cour, Philomen préparait souvent un ragoût de sankoch avec le poisson pêché par son mari. Le ragoût était accompagné de pois d’Angole et de dasheen provenant de son jardin. C’est avec ce jardin Kwaib qu’elle a nourri sa grande famille.

Philomen entouré de sa famille

Selon Curly Edwards, “nous n’allions pas au magasin tous les jours :

Nous n’allions pas au magasin tous les jours car l’argent était rare. Notre jardin était notre vie. Nous avions des fruits à pain, du céleri, de la ciboulette, de la laitue, des tomates, des carottes, des patates douces, du tannia, des bananes, du kokoy, de la banane plantain, du manioc, du toloma, des mangues, des goyaves et des ignames. Nous avions aussi des poules, des cochons, des moutons, des chèvres et quelques bovins. Nous n’allions au magasin que pour acheter du savon, des allumettes, du sel, du sucre et de la farine, un peu de riz et de l’huile. Souvent, maman fabriquait sa propre huile de coco en râpant la noix de coco et en pressant l’huile. De temps en temps, nous achetions du kérosène pour alimenter nos lampes. Si quelqu’un allumait un feu dans notre quartier, il passait le bâton de feu à quelqu’un d’autre pour qu’il allume son propre feu. Au début, nous n’avions pas de cuisinière et nous cuisinions à l’extérieur, dans la cour. Nous partagions ce que nous avions avec les autres – cet esprit de partage que nous appelions Koudmen. Nous devons la rapporter.

Cette époque est aujourd’hui révolue, mais nous avons surtout mangé ce que nous avions cultivé et nous avons appris les bonnes manières grâce à elle. Nos parents insistaient également pour que nous allions à l’école et que nous parlions correctement. Nous avons tous fréquenté l’école publique de Salybia et avons tous obtenu notre diplôme. Notre professeur était M. Barrie. Plus tard, je suis allée à l’école St. Martin à Roseau sous la direction de Sœur Anne, la religieuse belge.

Maman aimait son peuple Kalinago. Elle nous a enseigné que dans tout ce que vous faites, faites-le de manière désintéressée en servant votre peuple avec le bien dans votre cœur et Dieu au premier plan. Ne vous laissez jamais guider par l’égoïsme. Il ne faut pas se focaliser sur soi-même. Prenez bien soin de votre famille, de votre communauté et de votre pays, et Dieu prendra soin de vous. Faites toujours en sorte que ce que vous faites soit agréable à Dieu. Soyez toujours humbles dans le service. Elle disait toujours : Que la volonté de Dieu soit faite. En guise d’adieu, elle disait toujours : “Que Dieu vous bénisse”. Elle a toujours cherché à bénir et à servir les autres.

Nous adressons nos condoléances et nos prières de réconfort à une matriarche dont les enfants ont fourni un bois solide à notre navire d’État. C’est avec des mères comme celles-ci que nous atteindrons une place de dignité, de fierté et d’autonomie sur notre île. Nous devons garder jalousement ces amarres éthiques qui ont donné naissance à notre petite République. En l’absence de telles amarres éthiques, nous nous perdons et nous oublions d’où nous venons. Alors que nous nous souvenons de Philomen Clair Williams, le dernier survivant de la guerre des Caraïbes de 1930, que ses sages paroles nous guident tous vers un meilleur endroit à Waitu Kubuli.

*Waitu Kubuli signifie “grand est son corps”, nom donné à la Dominique par le peuple indigène Kalinago.

J’aime ça : J’aime chargement…