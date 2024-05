AMI lauréate du Trophée de l’Excellence Associative Ultramarine !

La 3e édition de ce prestigieux événement organisé par L’Observatoire National des Originaires d’Outre-Mer s’est tenue ce 17 mai à l’Assemblée Nationale à Paris.

AMI est honorée de faire partie des associations lauréates !

Cette cérémonie annuelle vise à célébrer et honorer les associations et personnalités ultramarines qui se sont distinguées par leur engagement exceptionnel, à mettre en lumière les efforts inlassables de ces acteurs essentiels du tissu social ultramarin et de reconnaître leur rôle crucial dans le développement et la dynamisation de leurs communautés et dont le travail inspire et transforme nos sociétés.

Le mot du Directeur Artistique

« C’est le cœur serré que je suis parti de Paris… j’ai raté la belle soirée. Heureusement que Chantal LOIAL (de la compagnie Difé Kako) a pu représenter AMI. Merci.Le Bureau de l’association, notre Chargé de Communication et moi sommes reconnaissants. Merci à l’ONDOM pour cette mise en valeur des structures qui œuvrent au quotidien. (…)Nous sommes en contact grâce à cette action de valorisation. Restons en lien pour mieux porter nos projets et mieux les réaliser. Les forces, les énergies, les compétences sont à partager et à transmettre. Un être vivant sans Culture, c’est comme un arbre sans Racine. Annou fèy avan an lot fèy ba nou ! »

