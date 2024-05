Coupable de tous les chefs d’accusation, Donald Trump devient le premier président américain condamné pour un crime

Par Luc Cohen, Jack Queen et Andy Sullivan

NEW YORK, 30 mai (Reuters) – Donald Trump est devenu jeudi le premier président américain à être reconnu coupable d’un crime lorsqu’un jury new-yorkais l’a déclaré coupable d’avoir falsifié des documents pour dissimuler un paiement destiné à faire taire une star du porno avant l’élection de 2016.

Après deux jours de délibérations, les 12 membres du jury ont déclaré Donald Trump coupable des 34 chefs d’accusation retenus contre lui.

Donald Trump a regardé les jurés sans passion alors qu’ils étaient interrogés pour confirmer le verdict unanime.

Le juge Juan Merchan a fixé la sentence au 11 juillet, quelques jours avant que le Parti républicain ne désigne officiellement M. Trump comme candidat à la présidence avant l’élection du 5 novembre.

La falsification de documents commerciaux est passible d’une peine maximale de quatre ans d’emprisonnement, mais les personnes reconnues coupables sont souvent condamnées à des peines plus courtes, à des amendes ou à une mise à l’épreuve. L’incarcération ne l’empêchera pas légalement de faire campagne ou d’entrer en fonction s’il gagne.

Il ne sera pas incarcéré avant le prononcé de la sentence.

Le verdict plonge les États-Unis dans un territoire inexploré avant le scrutin de novembre, au cours duquel M. Trump tentera de reconquérir la Maison-Blanche face au président démocrate Joe Biden.

M. Trump, âgé de 77 ans, a nié avoir commis des actes répréhensibles et un de ses avocats a déclaré qu’ils feraient appel le plus rapidement possible.

“C’est une honte”, a déclaré M. Trump à la presse après avoir clamé son innocence et réitéré ses plaintes selon lesquelles le procès avait été truqué contre lui.

“Le véritable verdict sera rendu le 5 novembre par le peuple”, a-t-il déclaré.

M. Trump a fait un signe de la main à travers la vitre teintée de son 4×4 alors que son cortège quittait le palais de justice. Les partisans de M. Trump se tenaient dans un parc situé en face du palais de justice, aux côtés de journalistes, de policiers et de badauds.

Les sondages d’opinion montrent que M. Trump et M. Biden, 81 ans, sont à égalité, et les enquêtes Reuters/Ipsos ont montré qu’un verdict de culpabilité pourrait coûter à M. Trump un certain soutien parmi les électeurs indépendants et républicains.

L’affaire avait été largement considérée comme la moins importante des quatre poursuites pénales dont M. Trump fait l’objet. Mais le verdict prend de l’importance aujourd’hui, car il sera probablement le seul avant l’élection, les autres étant retardés par des contestations procédurales.

Le jury a reconnu M. Trump coupable de falsification de documents commerciaux après avoir assisté à une audience de cinq semaines au cours de laquelle la star du porno Stormy Daniels a livré un témoignage explicite sur une relation sexuelle qu’elle dit avoir eue avec M. Trump en 2006, alors qu’il était marié à son épouse actuelle, Melania. M. Trump nie avoir eu des relations sexuelles avec Mme Daniels.

L’ancien fixateur de Trump, Michael Cohen, a témoigné que Trump avait approuvé le versement d’une somme de 130 000 dollars à Daniels dans les dernières semaines de l’élection de 2016, alors que Trump faisait face à de multiples accusations d’inconduite sexuelle.

M. Cohen a déclaré qu’il s’était occupé du paiement et que M. Trump avait approuvé un plan visant à le rembourser par le biais de versements mensuels déguisés en travail juridique.

Les avocats de M. Trump ont mis en doute la crédibilité de M. Cohen, soulignant son casier judiciaire, son emprisonnement et son habitude de mentir. M. Merchan a également conseillé aux jurés d’examiner attentivement son témoignage.

L’ancien président américain Trump est reconnu coupable de 34 chefs d’accusation pour falsification de documents commerciaux.

Le temps relativement court dont les jurés ont eu besoin pour parvenir à un verdict est le signe qu’ils pensaient qu’il y avait suffisamment de preuves pour étayer le témoignage de M. Cohen, a déclaré George Grasso, un juge new-yorkais à la retraite qui a assisté au procès.

Une source au fait des rouages de la campagne de M. Trump a déclaré que le verdict devrait l’inciter à intensifier ses délibérations sur le choix d’une femme comme colistière à la vice-présidence. Le site web de sa campagne l’a qualifié de “prisonnier politique” et a exhorté ses partisans à faire des dons.

CAMPAGNE DE BIDEN : PERSONNE N’EST AU-DESSUS DE LA LOI

La campagne de Joe Biden a déclaré que le verdict montrait que personne n’était au-dessus de la loi et a exhorté les électeurs à rejeter Trump lors des élections.

“Il n’y a toujours qu’un seul moyen d’empêcher Donald Trump d’accéder au bureau ovale : les urnes”, a déclaré la campagne dans un communiqué.

La Maison Blanche s’est refusée à tout commentaire.

Les collègues républicains de Donald Trump ont rapidement condamné le verdict. “Aujourd’hui est un jour honteux dans l’histoire américaine”, a déclaré Mike Johnson, président de la Chambre des représentants, dans une déclaration préparée à l’avance.

Le jury a informé la cour qu’il était parvenu à un verdict à 16h20 (2020 GMT) et le président a lu les 34 chefs d’accusation peu après 17h.

L’avocat de M. Trump, Todd Blanche, a demandé à M. Merchan d’annuler le verdict de culpabilité, arguant qu’il était fondé sur le témoignage peu fiable de M. Cohen. M. Merchan a rejeté sa demande.

L’appel de M. Trump devrait se concentrer sur le témoignage salace de la star du porno Daniels concernant leur relation sexuelle présumée, ainsi que sur la nouvelle théorie juridique utilisée par les procureurs dans l’affaire, mais il a de grandes chances d’aboutir, selon les experts juridiques : “Nous allons faire appel aussi vite que possible. Nous allons demander un examen accéléré de cette affaire”, a déclaré Will Scharf, l’avocat de M. Trump, à Fox News.

La falsification de documents commerciaux est normalement un délit mineur à New York, mais les procureurs du bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg, l’ont élevée au rang de crime au motif que M. Trump dissimulait une contribution illégale à sa campagne électorale.

Il leur incombait de prouver la culpabilité de M. Trump “au-delà de tout doute raisonnable”, ce qui est la norme en droit américain.

“Nous avons fait notre travail. (Il y a beaucoup de voix qui s’élèvent. La seule voix qui compte est celle du jury, et le jury a parlé”, a déclaré M. Bragg.

Les jurés ont entendu des témoignages de sexe et de mensonges qui ont été rendus publics depuis 2018, bien que les accusations elles-mêmes reposent sur des comptes de grand livre et d’autres documents relatifs au remboursement de Cohen.

Cette affaire a été surnommée “l’affaire zombie” parce que M. Bragg l’a ramenée à la vie après que son prédécesseur eut décidé de ne pas engager de poursuites.

S’il est élu, Donald Trump pourrait mettre fin aux deux procédures fédérales qui l’accusent d’avoir illégalement tenté d’annuler sa défaite électorale de 2020 et d’avoir mal géré des documents classifiés après avoir quitté ses fonctions en 2021. Il n’aurait pas le pouvoir d’empêcher une autre affaire de subversion électorale en cours en Géorgie.

M. Trump a plaidé non coupable dans toutes les affaires et a présenté ses divers problèmes juridiques comme une tentative des alliés démocrates de Mme Biden de lui nuire sur le plan politique.

