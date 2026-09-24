Abonnez-vous
Recevez les dernières actualités créatives de ANTILLA concernant l'art, le design et les affaires
Audience plénière de la CTM du 24 septembre 2026 – Questions à l’exécutif.
Mise à jourAucun commentaire
Le président estime que le dossier pourra avancer après le raccordement électrique. Il indique avoir également demandé aux services de vérifier les activités exercées sur le terrain et rappelle que la CTM entend préserver sa vocation agricole. Il évoque la possibilité de procédures contentieuses.
ARTICLES SEMBLABLES
Ajouter un commentaire