Audrey Borius, une influenceuse majeure de la mobilité selon Vulog International

Audrey Borius, Directrice des Investissements et de la Communication du Groupe Citadelle depuis 2020, vient d’être reconnue comme l’une des Femmes les plus influentes de la mobilité dans le classement 2024 de Vulog International*. Cette distinction souligne les efforts déployés par le Groupe Citadelle pour promouvoir la mobilité partagée dans les régions ultramarines, avec le lancement de son opérateur de micro-mobilité ZWAV à La Réunion et des projets ambitieux en Martinique. Retour sur le parcours d’Audrey Borius et les initiatives emblématiques qui ont forgé son influence dans l’industrie de la mobilité.

Audrey Borius, une pionnière de la mobilité partagée dans les Outre-mer

La mobilité partagée révolutionne les habitudes de déplacement dans de nombreuses villes à travers le monde. Cependant, son adoption dans les territoires ultramarins demeure un défi de taille. C’est dans ce contexte qu’Audrey Borius, à la tête des investissements et de la communication du Groupe Citadelle, se distingue par son rôle moteur dans le déploiement de solutions de mobilité partagée adaptées aux spécificités de nos régions.

Nommée parmi les Femmes les plus influentes de la mobilité en 2024 par Vulog International, Audrey Borius incarne la vision d’une mobilité durable et accessible pour tous. Sous son impulsion, le Groupe Citadelle a lancé ZWAV, un opérateur de micro-mobilité électrique à La Réunion, offrant aux habitants des villes de La Possession et de Saint-Paul un service de trottinettes et de scooters électriques en libre-service.

“C’est une belle reconnaissance pour le Groupe et pour Audrey, au moment où nous investissons à la Réunion et bientôt en Martinique, pour apporter les bénéfices de la mobilité partagée aux ultra-marins à un coût compétitif et rentable… Cet effort est largement porté par l’énergie et l’intensité qu’Audrey met dans ce projet, parmi de multiples autres dont elle a la charge.”

commente Cyril Comte, PDG du Groupe Citadelle.

Défi de l’adoption locale L’un des défis majeurs auxquels Audrey Borius et son équipe sont confrontés réside dans l’adoption de ces nouvelles solutions de mobilité par les populations locales. Pour y faire face, ZWAV s’appuie sur une stratégie pragmatique combinant disponibilité, fiabilité et neutralité carbone.

“Nous nous assurons d’un taux optimal de disponibilité et de fiabilité de nos véhicules grâce à nos services d’échange de batteries, de repositionnement des véhicules et de maintenance 7j/7… De plus, pour plus de visibilité et de facilité pour les utilisateurs, les places de stationnement ZWAV sont indiquées par un marquage au sol spécifique.”

explique Audrey Borius.

Neutralité carbone, une priorité Au-delà de l’accessibilité, ZWAV place la neutralité carbone au cœur de ses priorités. “Nous participons à l’amélioration des conditions de vie des habitants de la Réunion et à la réduction des émissions de CO2 et des embouteillages parasites de l’île,” souligne Audrey Borius. “Par ailleurs, les missions d’échange de batteries et de maintenance sont effectuées par nos équipes via un camion 100% électrique, afin de respecter l’ambition de neutralité carbone de la start-up.”

Le succès de ZWAV à La Réunion n’est que le début d’une ambitieuse stratégie d’expansion du Groupe Citadelle dans les Outre-mer. Avec des projets en cours en Martinique, Audrey Borius entend poursuivre ses efforts pour faire de la mobilité partagée une réalité pérenne et bénéfique pour les populations ultramarines.

“Cette reconnaissance de Vulog International est une source de motivation supplémentaire pour continuer à promouvoir des solutions de mobilité innovantes et durables, adaptées aux réalités locales,” conclut Audrey Borius. “Notre objectif est de devenir l’opérateur de mobilité partagée de référence dans les Outre-mer.”

*À propos du Most Influential Women in Mobility Report Lancé pour la première fois en 2019 par Vulog International, ce rapport annuel rend hommage aux femmes du monde entier qui impulsent le changement dans la mobilité. En mettant en lumière certaines des femmes les plus dynamiques de l’industrie et leurs réalisations, l’objectif est de sensibiliser à l’importance du rôle des femmes dans la définition de la mobilité et d’encourager un mouvement vers une plus grande parité des genres.