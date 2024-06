Bien-être animal : Le 3677, le nouveau numéro national pour signaler la maltraitance animale

Le Conseil national de la protection animale met en place un nouveau numéro de téléphone qui aura pour but de signaler la maltraitance animale. Ce service sera mis en place à partir du 24 juin.

Le Conseil national de la protection animale lance le 24 juin le 3677, un numéro d’appel national dédié à la signalisation des cas de maltraitance animale. Ce service a pour but de mieux répertorier et quantifier les abus envers les animaux, tels que les violences physiques, les abus sexuels et la torture. En France, le nombre de maltraitances envers les animaux domestiques a augmenté de 30 % entre 2017 et 2022, les chiens (46 %) et les chats (24 %) étant les plus touchés. La majorité des malfaiteurs sont des hommes âgés de 30 à 44 ans.

Le 3677 permettra aux témoins de maltraitance de contacter directement les forces de l’ordre, les vétérinaires ou les services publics appropriés. Chaque appel sera documenté, mais les téléopérateurs ne seront pas en mesure de vérifier les cas de maltraitance eux-mêmes. Ce numéro sera gratuit depuis un poste fixe ou mobile en métropole et fonctionnera 7 jours sur 7 : de 9h à 19h en semaine et de 10h à 17h les samedis et dimanches.

Thibaut Charles

J’aime ça : J’aime chargement…