BTP. La CiBTP Martinique a célèbré ses 50 ans…avec reportage photo

Vendredi 13 septembre 2024, a été célébré au Fort Saint-Louis (Martinique) le 50ᵉ anniversaire de la Caisse Interrégionale du Bâtiment et des Travaux Publics (CiBTP). Près de 300 personnes issues du monde du BTP des Antilles-Guyane étaient présentes, ainsi que les trois présidents des caisses régionales : Yann Honoré pour la Martinique, Jacques Gaddarkhan pour la Guadeloupe et Olivier Mantez pour la Guyane.

Un demi-siècle au service du BTP

Dans son discours, Yann Honoré, président de la CiBTP Martinique, a exprimé sa joie de voir autant de participants à cette célébration. Il a souligné l’importance de la CiBTP depuis sa création en 1974, rappelant que l’institution accompagne quotidiennement les hommes et les femmes qui construisent la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane.

« Depuis 50 ans, la CiBTP est au service des salariés et des entrepreneurs du BTP, ceux qui se lèvent tôt et travaillent dur, parfois dans des conditions difficiles. Ils sont la force vive de notre pays, les bâtisseurs de notre avenir. » — Yann Honoré

Il a rendu hommage aux pères fondateurs de la Caisse : Serge JEAN-JOSEPH et Christian LOUIS-JOSEPH qui, en 1974, ont voulu prendre en main leur destin en créant une institution propre à la profession, en charge du paiement des congés payés des salariés. Cette initiative était perçue comme un outil de justice sociale pour les employeurs et les salariés du BTP.

Une institution en évolution constante

Yann Honoré a rappelé que la CiBTP a su s’adapter aux transformations technologiques et aux mutations économiques au fil des décennies. Aujourd’hui, elle compte plus de 3 500 adhérents dans la région Antilles-Guyane et indemnise plus de 122 000 jours de congés.

Il a également évoqué les nouveaux défis que la caisse entend relever :

Digitalisation des services : avec des outils comme Ma Caisse En Ligne pour simplifier les démarches des adhérents et des salariés, et l’application mobile E-CONGÉS BTP pour un accès immédiat aux informations sur les congés payés.

: avec des outils comme pour simplifier les démarches des adhérents et des salariés, et l’application mobile pour un accès immédiat aux informations sur les congés payés. Insertion sociale et emploi : lancement de ALEIS (Aide à l’Emploi et l’Insertion Sociale) , une bourse à l’emploi dédiée au secteur du BTP en Martinique, Guadeloupe et Guyane.

: lancement de , une bourse à l’emploi dédiée au secteur du BTP en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Formation : développement de E-CAMPUS , une plateforme numérique d’apprentissage pour favoriser la formation des salariés du BTP.

: développement de , une plateforme numérique d’apprentissage pour favoriser la formation des salariés du BTP. Action sociale et culturelle : mise en place du CE du BTP, un service visant à améliorer les conditions d’emploi, de travail et de vie professionnelle des salariés, contribuant ainsi à la lutte contre la vie chère.

Remise de prix : honorer l’excellence du BTP

La soirée a également été l’occasion de récompenser des entreprises exemplaires du secteur.

Le GIE Poteau Antillais : Lauréate dans la catégorie des moins de 10 salariés

Ce Groupement d’Intérêt Economique créé par des entreprises de réseaux et d’électrification pour la fabrication de poteaux électriques est inscrite à la CIBTP depuis le 11 juin 1974 sous la matricule 12. Elle fait partie des piliers de la caisse puisqu’elle y est depuis 50 ans. Elle emploie 5 salariés. Son activité relève du secteur de l’industrie et des activités annexes liées au BTP.

Le Président Honoré, au nom de CIBTP Antilles Guyane, a remis à Monsieur Steve Patole, l’administrateur le plus ancien du GIE, le trophée honorant la longévité du Poteau Antillais au sein de la Caisse CONGES BTP en Martinique.

Centrale des Carrières : lauréate dans la catégorie 10 à 49 salariés

Inscrite à la CiBTP Antilles-Guyane depuis le 1ᵉʳ avril 1984, la Centrale des Carrières, dirigée par Benjamim Duchamps de Chastaigné, a été honorée pour sa contribution significative depuis près de 40 ans. Elle relève du secteur de l’industrie et des activités annexes.

Le trophée a été remis par Olivier Mantez, président de la caisse de Guyane, qui a salué l’engagement de l’entreprise dans l’évolution de la caisse.

Colas Martinique : lauréate dans la catégorie plus de 50 salariés

Colas Martinique, inscrite sous le matricule numéro 35 et relevant du secteur des travaux publics, a reçu un trophée pour ses 50 ans de participation active à la CiBTP. Représentée par M. Alain Mérican, l’entreprise a été félicitée pour son rôle majeur dans le développement du BTP en Martinique.

Le trophée a été remis par Jacques Gaddarkhan, président de la caisse de Guadeloupe, qui a souligné l’importance de Colas Martinique en tant que l’un des plus grands employeurs du secteur.

Un avenir ambitieux pour le BTP aux Antilles-Guyane

En clôture de la cérémonie, Yann Honoré a exprimé sa vision pour l’avenir :

« 50 est un chiffre clé qui symbolise un nouveau départ pour un nouvel avenir. Ensemble, nous écrirons les prochaines pages de notre histoire avec ambition et détermination. »

Il a réaffirmé l’engagement de la CiBTP à poursuivre sa mission de protection sociale tout en innovant pour répondre aux besoins actuels du secteur et des salariés.

