Budget 2027, l’Écologie annoncée en hausse

Sébastien Lecornu annonce une augmentation des crédits de l’Écologie en 2027. Le signal intervient moins de deux semaines après un décret annulant 157,5 millions d’euros de crédits de paiement sur la mission « Écologie, développement et mobilité durables », la plus forte ponction du texte. Mais l’ampleur du rebond, sa répartition et ses effets pour les Outre-mer ne seront connus qu’avec le projet de loi de finances pour 2027.

Une hausse encore sans montant

Sébastien Lecornu a placé l’Écologie parmi les rares budgets appelés à progresser en 2027, avec la Défense, la Justice, l’Intérieur et la Recherche. À ce stade, cette orientation ne s’accompagne toutefois d’aucun chiffrage public détaillé. Le montant doit être dévoilé le 1er octobre, lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2027.

Cette date ouvrira le débat, elle ne le refermera pas. Le projet de loi de finances fixe les recettes et les dépenses proposées par le Gouvernement, puis le Parlement dispose de soixante-dix jours pour l’examiner. Les crédits peuvent donc encore évoluer au cours de la discussion budgétaire.

157,5 millions d’euros annulés en 2026

Le contraste vient du décret du 10 septembre 2026, publié le lendemain au Journal officiel. Sur un total de 500 millions d’euros de crédits de paiement annulés, 157 493 772 euros sont retirés à la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». Cette mission représente ainsi 31,5 % de l’ensemble des annulations de crédits de paiement prévues par le décret, davantage que toute autre mission budgétaire concernée. Le texte annule également 138 411 246 euros d’autorisations d’engagement sur cette même mission.

Une précision de périmètre s’impose. Le décret porte sur une mission budgétaire, c’est-à-dire un ensemble de programmes, et non sur la totalité d’un ministère. L’annonce pour 2027 évoque, elle, le budget de l’Écologie. Une comparaison rigoureuse exigera donc de vérifier, le 1er octobre, si les deux périmètres recouvrent exactement les mêmes dépenses.

Le service public de l’énergie concentre la coupe

L’essentiel de l’annulation se situe sur le programme 345, « Service public de l’énergie » : 142 485 597 euros en crédits de paiement, soit 90,5 % de la coupe appliquée à la mission écologique. Les autres retraits concernent la prévention des risques, pour 8,38 millions d’euros, la conduite et le pilotage des politiques écologiques, pour 3,33 millions, l’expertise géographique et météorologique, pour 2,07 millions, et la sûreté nucléaire et la radioprotection, pour 1,22 million.

Programme concerné Crédits de paiement annulés Service public de l’énergie 142,49 M€ Prévention des risques 8,38 M€ Conduite et pilotage des politiques écologiques 3,33 M€ Expertise géographique et météorologique 2,07 M€ Sûreté nucléaire et radioprotection 1,22 M€

Source : annexe du décret n° 2026-857. Montants arrondis.

Ce que le décret ne permet pas d’affirmer

La loi organique relative aux lois de finances autorise le Gouvernement à annuler des crédits par décret afin de prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire, ou lorsque des crédits sont devenus sans objet. Le décret du 10 septembre donne les montants par programme, mais ne précise pas, pour chacun d’eux, lequel de ces deux motifs s’applique. Il ne détaille pas non plus les opérations concrètes ni leur ventilation territoriale.

Une annulation de crédits n’équivaut donc pas nécessairement à l’abandon d’un projet déjà identifié. Elle retire néanmoins une capacité juridique de dépense pour l’exercice en cours. Sans document d’exécution complémentaire, il serait hasardeux d’attribuer ces 157,5 millions d’euros à des chantiers, à des aides ou à des territoires précis.

Une coupe importante dans le décret, limitée à l’échelle de la mission

La loi de finances initiale pour 2026 avait ouvert 22,76 milliards d’euros de crédits de paiement pour la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». L’annulation de septembre en représente environ 0,7 %. Les deux lectures sont donc vraies : l’Écologie supporte la plus forte part des annulations décidées par ce décret, mais le retrait reste inférieur à 1 % du montant ouvert en début d’année pour la mission.

La hausse annoncée pour 2027 ne pourra pas être évaluée à partir d’un seul total. Il faudra comparer les crédits sur un périmètre constant, distinguer les autorisations d’engagement des crédits de paiement et observer la distribution entre programmes. Une progression nominale peut aussi être absorbée par l’évolution des charges, des prix ou des compensations énergétiques.

Pour la Martinique, les annexes seront décisives

À ce stade, aucun montant propre à la Martinique ne peut être déduit du décret ni de l’annonce. L’attention devra se porter sur le programme « Service public de l’énergie », mais aussi sur les crédits consacrés à la prévention des risques, à l’observation météorologique, aux mobilités et aux opérateurs de la transition écologique. Les documents annexés au projet de loi de finances préciseront les objectifs, les indicateurs et les enveloppes par programme. Leur déclinaison locale pourra être complétée ultérieurement par les budgets opérationnels et les annonces des services de l’État.

Pour un territoire confronté à la vulnérabilité climatique, aux risques naturels, au coût de l’énergie et aux besoins de mobilité, le signal politique est favorable. Sa portée réelle dépendra cependant du niveau de la hausse, de sa destination et de la part effectivement mobilisable dans les Outre-mer. Le rendez-vous du 1er octobre devra donc répondre à une question simple : l’augmentation annoncée restaure-t-elle des marges d’action, ou finance-t-elle surtout des charges déjà contraintes ?

Sources officielles