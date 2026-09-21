Tropiques Atrium et la Protection judiciaire de la jeunesse renforcent l’accès des jeunes à la culture

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fort-de-France, le 21 septembre 2026

Tropiques Atrium Scène nationale de Martinique et la Direction territoriale de la Protection judiciaire de la jeunesse de Martinique signeront une convention de partenariat le mardi 22 septembre 2026, à 11 heures, à Tropiques Atrium.

Cette convention sera signée par :

• Manuel Césaire, directeur de Tropiques Atrium Scène nationale de Martinique ;

• Éric Serenne, directeur territorial de la Protection judiciaire de la jeunesse de Martinique.

Ce partenariat vise à faciliter l’accès à la culture des mineurs et jeunes majeurs accompagnés par la Protection judiciaire de la jeunesse et à mobiliser l’expérience artistique comme un levier éducatif, d’insertion et de responsabilisation.

Les actions envisagées permettront notamment aux jeunes de découvrir Tropiques Atrium, de rencontrer des professionnels et de mieux connaître les métiers techniques du spectacle vivant dans les domaines du son, de la lumière et du plateau.

À travers cette coopération, Tropiques Atrium et la DTPJJ de Martinique affirment leur volonté commune de rapprocher les jeunes de la création artistique, de leur faire découvrir de nouveaux environnements professionnels et de favoriser leur insertion ainsi que leur participation à la vie collective.