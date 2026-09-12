La CTM engage sa sortie de la SA SAGIPAR et réaffirme son exigence d’outils financiers efficaces pour la Martinique 

Matinik, 11 septanm 2026

Serge LETCHIMY, Président du Conseil exécutif de Martinique, a informé ce jour, le Président du Conseil régional de Guadeloupe et le Président de la SA SAGIPAR de sa décision d’engager le processus de sortie de la Collectivité Territoriale de Martinique du capital de SAGIPAR, société de capital-investissement à vocation interrégionale.

Cette décision intervient au terme d’un échange très constructif avec Ary Chalus et après plusieurs démarches conduites ces dernières années par la CTM afin de permettre une refonte de SAGIPAR, d’en clarifier la gouvernance et de garantir des conditions de gestion pleinement compatibles avec les exigences juridiques, financières et réglementaires auxquelles est soumise la Collectivité.

Une ultime démarche de refondation a notamment été engagée en 2025, en concertation avec la Région Guadeloupe et les instances de SAGIPAR. Les échanges engagés n’ont toutefois pas permis de réunir l’ensemble des conditions nécessaires à la mise en œuvre du schéma de refondation envisagé.

Dans le courrier adressé ce jour, le Président du Conseil exécutif propose à la Région Guadeloupe de lui céder les 7 503 actions détenues par la CTM dans SAGIPAR, pour un montant total de 1 038 105 euros. Cette démarche doit permettre une sortie ordonnée et juridiquement sécurisée de la Collectivité du capital de la société.

« La Martinique a besoin d’outils financiers puissants, modernes et pleinement opérationnels. Notre responsabilité est de nous assurer que les moyens publics mobilisés produisent un effet réel sur l’économie, sur l’investissement et sur le développement de nos entreprises. Lorsque les conditions de gouvernance, de sécurité et d’efficacité ne sont pas réunies, nous devons savoir prendre les décisions qui s’imposent et construire des solutions plus adaptées aux besoins de notre pays » a indiqué Serge LETCHIMY.

Cette décision s’inscrit ainsi dans une orientation plus large de doter la Martinique d’outils financiers à la hauteur de ses ambitions économiques permettant d’intervenir plus efficacement auprès des entreprises, de faciliter l’accès aux financements, de renforcer l’investissement productif et de mieux mobiliser les fonds européens.

Des travaux sont d’ores et déjà engagés en vue de la mise en place de plusieurs instruments financiers : un prêt participatif multibanques, un fonds de garantie dédié à l’agriculture, à la pêche et à l’aquaculture, un fonds de garantie en faveur de l’économie sociale et solidaire, ainsi qu’un prêt d’amorçage « Lévé Matinik ».

La CTM travaille également à la création d’un fonds d’investissement associant le secteur privé, dans le cadre d’une concertation avec les acteurs économiques, afin de construire des outils au plus près des besoins de l’économie martiniquaise.