Caiman- Alerte sanitaire concernant la poussière du Sahara

Les prévisionnistes ont indiqué que le nuage, un mélange de sable et de poussière provenant du vaste désert nord-africain, devrait arriver aux îles Caïmans au cours du week-end et affecter la qualité de l’air.

Les autorités ont indiqué que les personnes souffrant d’affections telles que l’asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive ou d’autres problèmes respiratoires, ainsi que de problèmes cardiaques, devraient prendre des précautions supplémentaires.

Dans un communiqué de presse, le ministère de la Santé, de l’Environnement et du Développement durable a déclaré : « Ces événements peuvent dégrader la qualité de l’air et affecter la santé respiratoire, en particulier chez les personnes vulnérables. »

Les symptômes d’une exposition à cette poussière, qui voyage chaque année du Sahara aux Caraïbes, comprennent la toux, la respiration sifflante, les maux de gorge et l’essoufflement. –

Les personnes les plus vulnérables devraient rester à l’intérieur si possible et utiliser la climatisation en mode recyclage, s’assurer que leurs inhalateurs et médicaments sont disponibles et envisager de porter un masque à l’extérieur si l’exposition ne peut être évitée.

Ils doivent également contacter un professionnel de la santé si leurs symptômes s’aggravent.

Les prévisionnistes ont indiqué qu’un léger nuage de poussière devrait atteindre les îles Caïmans samedi 12 septembre en milieu de journée.

Mais les niveaux de poussière devraient augmenter au cours du week-end et atteindre leur maximum dimanche.

Le service météorologique national des îles Caïmans a prédit des « concentrations modérées » au pic de l’épidémie.

Les personnes ne présentant pas de vulnérabilités particulières devraient limiter leur temps passé à l’extérieur aux heures de forte concentration de poussière, garder les portes et les fenêtres fermées et utiliser la fonction de recirculation de la climatisation.

Les personnes se trouvant à l’extérieur doivent porter des manches longues, se protéger les yeux de la poussière, se laver les mains régulièrement et éviter de se toucher les yeux.

Ils doivent également surveiller l’apparition de tout symptôme de détresse et consulter un médecin si nécessaire.

Le ministère de la Santé et le département de la Santé publique ont indiqué qu’ils continueraient à collaborer avec les services météorologiques et à publier des mises à jour si nécessaire.

Toute personne ayant besoin de conseils supplémentaires doit contacter les responsables de la santé publique au 244 2889 ou au 244 2621.