« Van Lévé », une mini-yole pour transmettre la culture de la yole autrement

Avec ses 4,10 mètres de long, la mini-yole « Van Lévé » reprend les principes de la yole ronde dans un format conçu pour l’initiation et la transmission. Porté par l’association Passion Voile Traditionnelle avec le soutien de SFR Caraïbe, le projet doit parcourir la Martinique à la rencontre des jeunes, des scolaires, des familles et des publics encore éloignés de la pratique nautique. L’embarcation, entièrement réalisée en bois par Philippe Attely, se veut à la fois outil pédagogique et support de transmission d’un savoir-faire maritime martiniquais.

Une yole plus petite pour toucher un public plus large. C’est le principe du projet lancé par Passion Voile Traditionnelle, association créée en septembre 2025 par Aude Pitavy, avec le soutien de SFR Caraïbe. L’association s’est donné pour objectif de préserver la mémoire de la voile traditionnelle et d’en transmettre les pratiques et les savoir-faire aux Antilles.

Baptisée « Van Lévé », la mini-yole doit permettre d’aller plus facilement à la rencontre du public. Son format réduit facilite son transport, mais également son utilisation pour des initiations et des actions pédagogiques sur différents sites de Martinique.

Un outil pour aller vers de nouveaux publics

L’embarcation reprend les principes essentiels de la yole ronde, légèreté, équilibre, maîtrise du vent et coordination de l’équipage. Sa taille doit néanmoins permettre une approche plus accessible de la navigation traditionnelle.

L’objectif n’est donc pas de créer une nouvelle catégorie de compétition, mais de disposer d’un support permettant de faire découvrir concrètement les gestes, les sensations et les contraintes propres à la yole.

Passion Voile Traditionnelle prévoit ainsi des initiations, des journées de découverte et différentes actions autour de la voile traditionnelle et de ses savoir-faire.

La démarche rejoint un enjeu plus large de transmission. La yole de Martinique a été sélectionnée en 2020 par l’UNESCO sur le Registre des bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, notamment pour le modèle développé autour de sa construction et de ses pratiques de navigation.

Une mini-yole construite entièrement en bois

Le projet présente aussi une dimension patrimoniale par sa construction.

La mini-yole a été conçue et fabriquée par Philippe Attely, marin, ancien patron de yole et constructeur. Philippe Attely a participé pour la première fois au Tour de Martinique des Yoles Rondes en 1988 et totalise, selon le dossier de présentation, trente participations avant la fin de sa carrière de compétiteur actif en 2018.

Son expérience ne se limite pas à la compétition. Philippe Attely est également constructeur de yoles et inscrit son travail dans la tradition de la charpenterie navale martiniquaise, avec une connaissance des bois, des formes de coque et du comportement de l’embarcation sous voile.

Pour « Van Lévé », le choix a été fait d’une construction entièrement en bois, sans carbone. Le dossier souligne le caractère devenu rare de cette option dans la flottille actuelle et la volonté de conserver ainsi un lien direct avec les techniques traditionnelles.

Construite par Philippe Attely, la mini-yole « Van Lévé » est entièrement réalisée en bois, sans carbone. Elle reprend les principes de la yole ronde dans un format de 4,10 mètres. Photo transmise par Passion Voile Traditionnelle / SFR Caraïbe.

La mini-yole en chiffres

Longueur : 4,10 mètres Largeur : 1,20 mètre Construction : bois Dakwon Hauteur de coque à l’avant : 0,80 mètre Hauteur à l’arrière : 0,50 mètre Voile : 2,60 × 1,60 mètres Constructeur : Philippe Attely



Des écoles aux communes

L’intérêt du projet réside surtout dans son utilisation future.

Passion Voile Traditionnelle annonce vouloir organiser au minimum une action par mois au cours de la période 2026-2027, sous réserve des autorisations nécessaires.

Le programme envisagé comprend des initiations lors de grands événements nautiques, des opérations menées avec des écoles de voile, mais également une tournée des communes avec la mini-yole transportée sur remorque.

Des initiations gratuites pour les jeunes doivent être organisées avec les mairies et associations locales. Des interventions sont également envisagées dans des centres commerciaux, sur des salons et foires, ainsi que dans les collèges et lycées, sous réserve d’un accord avec le Rectorat. Des ateliers consacrés à la construction navale sont enfin prévus avec des charpentiers de marine.

L’idée est également que la mini-yole puisse être utilisée par différents acteurs souhaitant monter des projets autour de la voile traditionnelle. Écoles de voile, établissements scolaires ou associations pourraient ainsi s’appuyer sur l’embarcation pour leurs propres opérations de découverte et de transmission. Cette volonté de mutualisation est explicitement mise en avant dans le message accompagnant le dossier de presse.

SFR Caraïbe, partenaire du projet

SFR Caraïbe est présenté comme le premier et unique partenaire de la mini-yole. Son soutien doit notamment permettre le déploiement des actions d’initiation et des sorties destinées aux jeunes et aux personnes aujourd’hui éloignées de la pratique nautique.

Pour Passion Voile Traditionnelle, l’enjeu dépasse donc la seule mise à l’eau d’une embarcation supplémentaire. Avec « Van Lévé », l’association entend créer une passerelle entre ceux qui détiennent les savoir-faire de la yole et ceux qui les découvriront demain.

Dans un territoire où la yole est à la fois pratique sportive, savoir-faire artisanal et élément du patrimoine vivant, le petit format pourrait ainsi devenir un nouvel outil de transmission à l’échelle de toute la Martinique.

Philippe Pied