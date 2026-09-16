TRANSPORT – La CTM salue la signature du protocole de fin du conflit TRANSAGLO

Matinik, 16 Septanm 2026

Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, Serge LETCHIMY, salue la signature, mardi 15 septembre 2026 à 20h00, d’un protocole de fin de conflit entre les salariés grévistes et la direction de la société TRANSAGLO.

Cet accord permet la reprise du service de transport dès ce mercredi 16 septembre, mettant ainsi fin à une situation qui a fortement affecté les déplacements de nombreux usagers.

Cette issue est l’aboutissement de nombreuses séquences de négociation et de dialogue conduites ces dernières semaines. Tout au long du conflit, la Collectivité Territoriale de Martinique et Martinique Transport se sont mobilisés pour faciliter les échanges et favoriser les conditions d’un rapprochement entre les parties, dans le respect des responsabilités de chacun.

Il remercie l’ensemble des acteurs ayant participé aux négociations pour leur engagement et leur volonté de parvenir à une sortie de conflit, dans l’intérêt des salariés comme des usagers.

« La signature de cet accord et la reprise du service constituent une étape importante. L’essentiel est aujourd’hui que les usagers puissent retrouver leur service de transport et que les conditions d’un dialogue social durablement apaisé soient réunies », a déclaré Serge LETCHIMY.

La CTM restera attentive à la mise en œuvre des engagements conclus et souhaite que la reprise du service engagée ce jour puisse s’inscrire durablement dans le temps, au bénéfice de l’ensemble des usagers.