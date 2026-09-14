Barbados – Caribbean Airlines va interrompre ses vols entre Trinité-Tobago et la Barbade

CNN

Par Joanne Clark

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Caribbean Airlines (CAL) a annoncé qu’elle cessera son service de retour direct entre Trinité-et-Tobago et la Barbade à partir du 2 septembre, car le transporteur continue d’ajuster son réseau régional.

La compagnie aérienne a déclaré mercredi que les vols BW212 et BW213 seraient interrompus dans le cadre de « l’optimisation continue des horaires sur son réseau régional ».

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Malgré le changement, CAL a déclaré que les passagers continueront à avoir des options pour voyager entre Trinité, Tobago et la Barbade via d’autres vols dans son horaire actuel.

La compagnie aérienne a déclaré que les passagers qui ont déjà des réservations sur les vols concernés seront réacheminés vers d’autres vols CAL le même jour. Les clients concernés seront contactés directement avec les détails de leurs nouveaux arrangements de voyage.

« Cet ajustement soutient les efforts continus de Caribbean Airlines pour aligner son calendrier sur la demande des clients, tout en maintenant une connectivité fiable et pratique dans toute la région », a déclaré le CAL.

Le dernier changement intervient plusieurs mois après que la compagnie aérienne a annoncé des coupes supplémentaires dans son réseau régional.

En mai, CAL a déclaré qu’elle cesserait ses services sur les routes reliant la Dominique, Saint-Kitts et les vols entre Ogle au Guyana et le Suriname, à compter du 1 juin. À l’époque, la compagnie aérienne avait déclaré que ces changements faisaient partie des efforts visant à se concentrer sur « fiabilité opérationnelle, expérience client et stabilité financière à long terme. »

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CAL a également annoncé des plans pour réduire la fréquence des vols vers les îles françaises des Caraïbes de la Martinique et de la Guadeloupe à deux fois par semaine.

Les changements ont fait suite à une révision du réseau de la compagnie aérienne, suscitant des inquiétudes quant à la performance financière de plusieurs liaisons introduites lors de son expansion en 2023 dans les Caraïbes orientales.

Le ministre des Transports et de l’Aviation civile de Trinité-et-Tobago, Eli Zakour, a précédemment déclaré au Parlement qu’un examen du comité de surveillance des routes de Caribbean Airlines avait révélé que plusieurs des routes introduites lors de l’expansion avaient été lancées sans justification commerciale suffisante et a par la suite généré des pertes financières durables.

Zakour a déclaré qu’en avril 2026, les routes affectées avaient accumulé des pertes combinées de plus de 18,84 millions de dollars américains.

Caribbean Airlines n’a pas fourni de détails financiers concernant sa décision d’interrompre les vols BW212 et BW213.