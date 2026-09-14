Valer’Egouy et AMI : vingt ans de contes, un dernier festival pour faire vibrer la Martinique

Du 6 au 18 octobre 2026, le Festival international « Contes et Musique dans la Cité » célèbrera sa 20e édition en Martinique. À sa tête, le conteur Valer’Egouy et l’Association Martinique Images réunissent des artistes d’ici et d’ailleurs pour une dernière traversée des imaginaires. Une fête de la parole, mais aussi un appel à soutenir celles et ceux qui la font vivre.

Il suffit d’une voix pour ouvrir un monde. Une histoire racontée, un rythme qui l’accompagne, un public qui tend l’oreille : c’est dans cette rencontre que s’inscrit l’aventure portée par Valer’Egouy et l’Association Martinique Images, AMI. À l’heure de son vingtième rendez-vous, leur festival réaffirme une ambition simple et précieuse : faire circuler les récits, les langues et les émotions à travers la Martinique.

Photo de Valer’Egouy en ouverture : Benny.

Valer’Egouy, une parole qui rassemble

Conteur et directeur artistique d’AMI, Valer’Egouy est au cœur de cette aventure collective. Il en porte l’élan, mais tient aussi à mettre en lumière l’équipe qui l’accompagne. Pour cette édition anniversaire, les artistes de l’atelier Pratique du Conte occupent une place particulière. Angie G, Daniel C, Gladys A, Judes D, Kati et MGG rejoindront la caravane festivalière aux côtés des invités.

Ce choix dit beaucoup de l’esprit du projet : transmettre, permettre à d’autres voix de grandir et leur donner un espace de rencontre avec le public. Le conte vit ainsi autant dans le spectacle que dans la pratique partagée, l’écoute et le passage de relais.

Valer’Egouy, lors des « Contes à la Pleine Lune » à La Trinité. Photo fournie par AMI.

Un dernier tour, faute de moyens

L’anniversaire a pourtant une tonalité particulière. Dans le document transmis à Antilla, AMI annonce cette 20e édition comme la dernière, faute de moyens. Le constat donne une autre résonance à la fête : derrière la programmation, il y a le travail d’une association, l’engagement de son directeur artistique, l’appui de ses partenaires et la mobilisation des artistes.

Pour ce dernier rendez-vous, l’équipe annonce davantage d’invités et une présence renforcée sur le territoire. Avec l’aide de l’atelier Pratique du Conte, de la Direction des affaires culturelles et des artistes accueillis, elle entend offrir un temps fort à la mesure du chemin parcouru.

La 20e édition est annoncée du 6 au 18 octobre 2026. Affiche : AMI.

Des histoires venues de plusieurs horizons

La programmation réunira notamment Suzel Barbaroux, Caroline Castelli, Marie-Claire Cavin-Picard, Victor Covacorea, Geneviève Dehout, Apollinaire Djouomou, Claudia Golin, Elise Kali, Roland Kaya dit Kayro, Virginie Lagarde, Ronald Laroque, Amiri Montassar, Mélina Proulx et Coté Rivara. De la Suisse au Chili, du Québec au Cameroun, de la Belgique à la Tunisie, les itinéraires se croiseront autour du plaisir de raconter.

La musique accompagnera ce voyage avec Kolo Barts, Sandra Ellama, venue de La Réunion, Hervé Hery, de Martinique, et d’autres musiciens locaux. Les rencontres sont prévues en duo ou en trio, avec une présence musicale fréquente. Une manière de faire dialoguer les mots, les sonorités et les sensibilités.

Le conte au plus près des publics

Le festival prendra plusieurs formes : rencontres et spectacles en milieu scolaire, « Heure du Conte » en bibliothèque ou en médiathèque, mais aussi balades contées, goûters contés, apéros contes et soirées. Les matinées seront particulièrement consacrées aux scolaires et aux lieux de lecture.

Des ateliers pourront également être organisés à la demande autour de la musique, de l’écriture et du conte en anglais, en espagnol ou en créole. Enseignants, responsables de groupes et structures culturelles sont invités à prendre contact rapidement avec AMI ; des offres peuvent être proposées dans le cadre du Pass Culture.

Les dimanches 11 et 18 octobre, des balades contées figurent parmi les rendez-vous annoncés. Terre d’Arts au domaine de Tivoli, Cœur Bouliki à Saint-Joseph et la forêt de Vatable aux Trois-Îlets sont cités parmi les espaces envisagés pour ces rencontres en nature. Les lieux et horaires de chaque rendez-vous sont à vérifier auprès de l’association. L’inscription est obligatoire.

Être présent, c’est déjà soutenir

AMI invite aussi les services culturels, les associations et les particuliers à accueillir une soirée, une balade ou un temps de contes et de musique dans un lieu ouvert, en nature ou à domicile. Le festival se construit dans cette proximité : un territoire qui accueille, des artistes qui partagent et des habitants qui se retrouvent.

Adhérer, faire un don ou simplement venir écouter : chacun peut contribuer à soutenir l’action de l’association. À travers cette dernière édition annoncée, Valer’Egouy adresse un appel à la participation autant qu’une invitation au voyage. Celui des langues, de la mémoire et des imaginaires qui se rencontrent.

Philippe Pied

« Annou fè’y avan anlot fè’y ba nou ! » Valer’Egouy