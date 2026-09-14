Kay Lang Kréyol La : faire entrer le créole dans la vie quotidienne

La Collectivité territoriale de Martinique et la Ville de Fort-de-France ont officiellement lancé, le 10 septembre, le groupement d’intérêt public « Kay Lang Kréyol La ». Consacrée à la sauvegarde, à la transmission et au développement de la langue créole, cette nouvelle structure devra désormais transformer une reconnaissance institutionnelle en réalisations concrètes. Car l’avenir du créole se jouera moins dans les déclarations que dans son usage quotidien, à l’école, dans l’administration, la création et le numérique.

Le créole martiniquais dispose désormais d’une maison institutionnelle. Jeudi 10 septembre, à l’hôtel de la Collectivité territoriale de Martinique, la CTM et la Ville de Fort-de-France ont signé la convention créant officiellement le groupement d’intérêt public « Kay Lang Kréyol La ».

Les deux collectivités en sont les membres fondateurs. Leur ambition est de rassembler, au sein d’une même structure, les institutions, enseignants, chercheurs, écrivains, artistes, éditeurs, associations et acteurs culturels qui œuvrent depuis longtemps à la transmission du créole.

La création de ce GIP constitue une étape importante. Jusqu’à présent, les initiatives existaient, mais elles demeuraient souvent dispersées, dépendantes de quelques associations, de militants particulièrement engagés ou de programmes limités dans le temps. Kay Lang Kréyol La entend leur apporter davantage de coordination, de continuité et de visibilité.

Fédérer sans confisquer

Michelle Monrose, présidente de la commission culture, art et patrimoine de la CTM, insiste sur la nécessité de fédérer les acteurs. Une structure portée par les collectivités doit permettre de parler avec davantage de force face à l’État, aux administrations et aux partenaires de la Caraïbe.

Le choix d’un groupement d’intérêt public n’est pas anodin. Cette forme juridique permet d’associer des personnes publiques et, le cas échéant, des partenaires privés autour d’une mission d’intérêt général. Elle peut offrir au projet une autonomie administrative, des moyens propres et une capacité d’action dépassant celle d’un simple service interne à la CTM.

Cette institutionnalisation soulève toutefois une première exigence : rassembler sans confisquer. La vitalité du créole ne vient pas seulement des institutions. Elle repose d’abord sur celles et ceux qui le parlent, le transmettent, l’enseignent, l’écrivent et le réinventent. Le GIP devra donc reconnaître la diversité des pratiques et éviter d’imposer un créole figé, réservé aux spécialistes ou enfermé dans une norme éloignée de la langue vécue.

Sa légitimité dépendra de sa capacité à faire travailler ensemble les universitaires et les locuteurs ordinaires, les écrivains et les enseignants, les anciens et les jeunes créateurs, les communes, les associations et les familles.

De la reconnaissance à l’usage

Le créole est omniprésent dans la société martiniquaise. Il accompagne les conversations familiales, l’humour, la musique, le théâtre, les réseaux sociaux et de nombreuses pratiques culturelles. Pourtant, son usage demeure limité dans plusieurs domaines structurants : l’administration, l’édition, la recherche, une partie de l’enseignement et les outils numériques.

C’est ce décalage que Kay Lang Kréyol La devra contribuer à réduire. Une langue ne vit pleinement que lorsqu’elle peut servir à raconter, à créer, mais aussi à apprendre, travailler, expliquer une démarche administrative ou transmettre un savoir.

L’enjeu n’est pas d’opposer le créole au français. Les deux langues font partie de l’expérience martiniquaise. Il s’agit plutôt de permettre aux Martiniquais de vivre leur pluralité linguistique sans que le recours au créole soit perçu comme un signe d’insuffisance, ni son abandon comme une condition de la réussite sociale.

La reconnaissance symbolique est nécessaire. Elle ne sera toutefois véritablement utile que si elle produit des usages nouveaux et accessibles.

Soutenir l’écrit et l’édition

Parmi les premières orientations annoncées figure le soutien aux éditeurs qui publient des ouvrages en créole du fait de leur leur fragilité économique. Le marché est plus restreint que celui du livre en français, alors que les coûts de fabrication, de diffusion et de promotion demeurent importants.

L’aide publique pourrait faciliter la publication de romans, de recueils de poésie, de bandes dessinées, de livres pour la jeunesse, de manuels pédagogiques et d’ouvrages scientifiques. Mais soutenir l’édition ne signifie pas seulement financer l’impression des livres. Encore faut-il former des lecteurs, assurer leur présence dans les bibliothèques et les établissements scolaires, accompagner les auteurs et développer des circuits de diffusion.

Le numérique ouvre également de nouvelles possibilités : livres audio, dictionnaires en ligne, plateformes pédagogiques, correcteurs orthographiques, sous-titrage, reconnaissance vocale ou contenus destinés aux téléphones portables. Pour toucher les jeunes générations, le créole devra être présent sur les écrans autant que dans les livres.

Faire une place au créole dans l’administration

L’une des ambitions les plus fortes concerne l’usage du créole au sein des services publics. Des courriers, formulaires, documents d’information ou démarches pourraient être proposés dans les deux langues. Des agents volontaires pourraient également être formés à l’accueil et à l’explication en créole.

Cette orientation ne doit pas être réduite à une opération d’affichage. Elle peut constituer un véritable outil d’accès aux droits. Pour certaines personnes âgées ou peu à l’aise avec le langage administratif, recevoir une explication en créole permet de mieux comprendre une décision, une procédure ou les pièces à fournir.

Des expérimentations pourraient être engagées dans quelques services particulièrement proches de la population : action sociale, santé, transports, accompagnement des personnes âgées, agriculture ou prévention des risques. Leur évaluation permettrait ensuite de déterminer les pratiques les plus utiles.

Il faudra néanmoins éviter les traductions artificielles ou trop savantes. Le créole administratif devra rester compréhensible par le plus grand nombre. Son développement supposera donc un travail commun entre linguistes, agents publics et usagers.

L’école, lieu décisif de la transmission

L’avenir du créole se joue aussi à l’école. L’enseignement de la langue existe déjà, mais il demeure inégalement proposé et dépend beaucoup de la présence d’enseignants formés et volontaires.

Kay Lang Kréyol La pourrait favoriser la production de ressources pédagogiques, la formation des enseignants et la création de projets associant langue, histoire, littérature, musique et sciences. Il ne s’agirait pas seulement d’apprendre du vocabulaire ou des règles d’écriture, mais de montrer que le créole peut transmettre des connaissances et exprimer la complexité du monde contemporain.

Les enfants ont d’ailleurs été associés aux différentes étapes de préparation du GIP, selon Michelle Monrose. Cette consultation devra se poursuivre. Les jeunes ne peuvent pas être seulement les destinataires d’une politique linguistique décidée par les adultes. Ils doivent aussi participer à la création de vidéos, podcasts, chansons, jeux et contenus numériques donnant au créole de nouveaux espaces d’expression.

Construire des ponts dans la Caraïbe

Le créole martiniquais appartient à un espace linguistique plus vaste. La Dominique, Sainte-Lucie, Haïti et plusieurs autres territoires caribéens possèdent des langues créoles ayant des histoires et des usages différents, mais aussi de nombreux points communs.

Le GIP pourrait faciliter les échanges entre enseignants, chercheurs, artistes et institutions de ces territoires. Des programmes scolaires communs, des résidences d’écriture, des traductions, des festivals ou des productions audiovisuelles partagées permettraient de renforcer les liens régionaux.

La coopération linguistique peut ainsi devenir un instrument d’ouverture. Elle rappelle que la Martinique ne se situe pas seulement dans une relation culturelle avec la France hexagonale, mais qu’elle appartient pleinement à un environnement caribéen.

Une institution attendue sur ses résultats

Une politique linguistique ne peut dépendre uniquement d’une majorité politique ou d’un changement de mandature. Pour s’inscrire dans la durée, Kay Lang Kréyol La devra disposer d’une gouvernance ouverte, d’un financement identifiable et d’objectifs évaluables.

Combien d’ouvrages seront soutenus ? Combien de ressources pédagogiques seront produites ? Quels services administratifs proposeront un accueil en créole ? Quels outils numériques seront mis à la disposition du public ? Quels partenariats seront conclus avec les territoires voisins ?

Ces résultats permettront de mesurer la portée réelle du projet.

La création de Kay Lang Kréyol La est une étape importante, mais elle ne constitue pas un aboutissement. Le GIP réussira si le créole gagne des espaces d’usage, s’il devient plus facile à apprendre, à lire, à écrire et à transmettre, et s’il demeure une langue vivante, ouverte à la création et au monde contemporain.

Une langue ne se protège pas seulement en la célébrant. Elle se protège en la parlant, en l’enseignant, en la publiant et en lui permettant de prendre toute sa place dans la vie collective. Gdc