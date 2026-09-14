Le SIS et l’Office de l’eau signent une convention pour préserver la ressource en eau

Mieux gérer la ressource en eau est un enjeu pour tous les acteurs de la Martinique. Parmi eux, les soldats du feu. Jeudi, une convention a été signée entre l’Office de l’eau et le Service d’incendie et de secours avec pour objectif de préserver la ressource en eau.

Le changement climatique n’est plus un lointain mythe. La sécheresse dont souffre le territoire depuis mars en est témoin. La préfecture enchaîne les alertes sécheresse alors que la Martinique est supposée être en saison des pluies. Le département bénéficiera d’ailleurs d’un plan national sécheresse à un milliard d’euros. La gestion de cette ressource en eau devient fondamentale. Les acteurs de l’eau se mobilisent jusqu’au plus inattendu a priori : le SIS. Le service d’incendie et de secours veut s’engager à préserver la précieuse ressource. Pour ce faire, le SIS a accueilli à son État-major la signature d’une convention avec l’Office de l’eau. Elle se décline en trois points. Les agents du SIS auront accès à des formations portées par l’ODE. Des actions de sensibilisations auront lieu. Le SIS bénéficiera d’un appui technique de l’ODE pour ses projets en lien avec la sobriété, la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

Développer une approche commune

L’eau, sa consommation et son emploi occupent une place centrale dans les missions et les interventions du SIS. Sa gestion en est d’autant plus délicate. « Face à ces problématiques, le SIS Martinique et l’Office de l’Eau souhaitent développer une approche commune, transversale et adaptée aux réalités du territoire. » Inondation, pollution aquatique : le danger peut résulter de l’eau. Ou le problème peut venir de son absence avec la sécheresse. Tout comme l’eau est un outil d’intervention pour le service d’incendie et de secours. « Une meilleure connaissance de la ressource permettra aux sapeurs-pompiers de renforcer leurs stratégies d’adaptation face aux sécheresses, aux inondations et aux pollutions aquatiques, tout en favorisant la sobriété de la ressource. »

Tout le personnel du SIS sera formé aux enjeux de l’eau

L’ODE se dit satisfaite de ce partenariat qui souligne une politique consciente de la raréfaction de l’eau en Martinique. « Pour l’Office de l’Eau Martinique, cette convention s’inscrit pleinement dans ses missions de formation, d’information, de diffusion des connaissances et d’accompagnement des acteurs locaux. Elle doit contribuer à faire évoluer durablement les pratiques et à encourager l’émergence de politiques et de projets favorables à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. »

La signature n’intéresse pas que les soldats du feu. C’est toute l’échelle du personnel du service d’incendie et de secours qui sera impliqué dans les termes de cette convention. « Le SIS intégrera progressivement ces enjeux à son plan de formation et facilitera les interventions de sensibilisation auprès de ses personnels administratifs, techniques, médicaux, professionnels et volontaires. L’ODE mobilisera, pour sa part, son expertise, ses ressources pédagogiques et son réseau de partenaires. »

Laurianne Nomel