Salon Martinique pour l’emploi : à 49 ans, Doris Dufond a trouvé son CDI et ce n’est pas un hasard

Doris Dufond avait 49 ans quand elle a été recrutée. Son âge, loin d’être un handicap, a été l’un des arguments qui a convaincu son employeur. Son histoire illustre l’ambition du salon Martinique pour l’emploi, dont la sixième édition se tient les 8 et 9 octobre à l’Institut martiniquais du sport au Lamentin : prouver qu’avec 12 700 projets de recrutement en Martinique en 2026, les talents sont là. Il faut juste aller les chercher.

Il y a encore deux ans, Doris Dufond était au chômage. Considérée comme senior par France travail, la désormais quinquagénaire avait de l’expérience à revendre. Et cette expérience, loin d’être un fardeau, s’est avérée une qualité attractive pour les recruteurs. Doris Dufond l’affirme. C’est grâce à son âge qu’elle a été embauchée en tant que chargée de clientèle chez Actual group. « Quand j’ai postulé, j’avais 49 ans », sourit-elle. Il y a deux ans, Doris Dufond se retrouve demandeuse d’emploi à la suite d’une rupture conventionnelle après 19 ans dans la même entreprise. Elle était responsable en animation commerciale et en merchandising. Ce temps sans travail lui permet de se reposer mais surtout de se recentrer. Mais jamais Doris Dufond ne voit son âge comme une entrave à sa recherche d’emploi.

« C’est mon âge et ma personnalité qui les a séduits »

La suite de son histoire lui donne raison. Elle voit la période de la rentrée scolaire comme propice à la recherche d’emploi. Les salons pour l’emploi et les job datings fleurissent. Doris Dufond, guidée par sa conseillère France travail, choisit le salon Martinique pour l’emploi. Bonne pioche. Elle prend un premier contact avec son futur recruteur. S’en suivent plusieurs entretiens qui aboutiront à la signature d’un CDI. « En plus de mon expérience professionnelle, c’est mon âge et ma personnalité qui les a séduits. »

C’est lors de la cinquième édition du salon Martinique pour l’emploi que Doris Dufond a trouvé son bonheur. En tout, on peut compter 850 recrutements sur ces éditions. « On vient conforter la dynamique qu’on a lancée à travers ce salon. On ne peut pas travailler sur l’emploi si on ne travaille pas sur l’économie. Donc il faut aller chercher les entreprises », affirme Charles Jaulin, directeur régional de France travail. Il explique par ailleurs qu’il y a 12 700 projets de recrutement en 2026 en Martinique. « On se doit de proposer aux entreprises de venir se confronter aux talents qui sont présents sur le territoire. » Seulement, l’adéquation entre les profils et les postes proposés n’est pas toujours parfaite. « Les entreprises savent que trouver la perle rare est utopique. Le salon permet de rapprocher les gens qui ont le plus de compétences en adéquation. » Mais cela ne semble pas être un frein à l’embauche.

« Notre ambition est de recruter autrement »

Charles Jaulin explique que 93 % des offres déposées sur le site de France Travail trouvent en moyenne en 17 jours satisfaction. « Ce n’est pas parce qu’il y a un écart entre l’offre et les compétences du candidat qu’il n’est pas comblable. Pour ce faire, nous accompagnons les entreprises et les candidats. » Même si le salon Martinique pour l’emploi n’est pas spécifiquement dédié à l’emploi des seniors, France travail voue une attention particulière à cette catégorie de demandeurs d’emploi. « Notre ambition est de recruter autrement. On ne peut pas dire qu’une entreprise n’arrive pas à pourvoir si elle ferme la porte à tous les clichés. Ni trop jeune, ni trop vieux ni handicapé. Au final, elle se retrouve sur un résiduel très petit. »

Une centaine d’offres à pourvoir

À l’origine de ce salon Martinique pour l’emploi, France travail et GBH. Le salon connaîtra sa sixième édition ces 8 et 9 octobre à l’Institut martiniquais du sport au Lamentin. Le groupe martiniquais avait d’ailleurs procédé à 35 recrutements sur le salon en 2025. « La dimension opérationnelle est pour nous très forte », précise Clément Des Robert, directeur des ressources humaines du Groupe Bernard Hayot. Quant à l’emploi des seniors « nous avons besoin d’impulser des dynamiques de diversités à l’intérieur d’un groupe comme GBH pour mobiliser nos entreprises et nos managers sur cette thématique ». À l’occasion de la dernière édition, le groupe a accueilli en stage des seniors en recherche d’emploi. Certains ont fini par signer un CDI. Pour cette édition, c’est avec l’objectif de pourvoir une centaine de postes que le groupe prend part au salon.

Plus de 50 entreprises prêtes à recruter seront présentes sur le salon Martinique pour l’emploi.

Du 28 septembre au 9 octobre : un salon 100 % en ligne, accessible via la plateforme de recrutement de France travail, permettant aux candidats de consulter les offres, postuler, être présélectionnés et échanger à distance avec les recruteurs. Les 8 et 9 octobre : deux journées de rencontres en présentiel à l’Institut martiniquais du sport, consacrées aux entretiens entre les candidats présélectionnés et les entreprises qui recrutent.

Laurianne Nomel