Journée du patrimoine 2026 – « La main qui tisse, la main qui joue»

Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Sainte-Marie

Samedi 19 septembre, 09h00

Conditions

OUVERT A TOUS

©Marie Olga GROS-DESIRS

Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Sainte-Marie

« Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer »

Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026, la Maison de la Vannerie – Kay Pay, au Morne des Esses, accueille les Journées Européennes du Patrimoine autour du thème « La main qui tisse, la main qui joue », porté par Kaynou (Office de la Culture des Sciences et du Patrimoine de la Ville de Sainte-Marie) en partenariat avec Glasiè Bèlè – N. Bellance & Co.

Trois jours placés sous le signe de « lanmen an lanmen, moun ek moun » (la main dans la main, l’humain avec l’humain), pour transmettre, célébrer et faire vivre le patrimoine martiniquais.

📅 PROGRAMME

Vendredi 18 septembre — Public scolaire

8h00 – 12h00 : « Transmettre pour ne pas périr »

Matinée dédiée aux scolaires, autour de la sensibilisation au patrimoine.

Samedi 19 septembre — Tout public, 9h00 – 20h00

« Faire vivre le patrimoine » — Hommage « Sonjé » (pour ne pas oublier)

-Festival’Tisaj (De main en main, de tissage en tissage) :

exposition-vente, visites et initiations au tissage traditionnel (aroman, cachibou, bakoua, rotin, coco…), défilé de mode.

-Festival’Son (D’instrument en instrument, de son en son) :

découverte et pratique des instruments traditionnels.

-Expo/Vernissage « Langaj Tanbou » de Nogar Bellance.

Dimanche 20 septembre — Tout public

« Découvrir pour ne pas oublier » Une journée de clôture ouverte à tous pour prolonger la découverte du patrimoine.

Lieu : Maison de la Vannerie – Kay Pay, 103 Impasse de la Vannerie, Morne des Esses, Sainte-Marie 97230

Contacts Kaynou : 0696 31 30 99 / 0696 71 45 98

Trois journées pour transmettre les savoir-faire aux plus jeunes, marcher en mémoire du patrimoine, faire vivre la vannerie et les musiques traditionnelles, puis prolonger la découverte en famille — un parcours complet entre transmission, résistance et réinvention.

Une journée conviviale et immersive pour (re)découvrir les savoir-faire ancestraux de la vannerie et des musiques traditionnelles martiniquaises, entre transmission, résistance et réinvention du patrimoine.

– Informations additionnelles

Types d’événement : Atelier / Démonstration / Savoir-faire

Thèmes 2026

Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer

Conditions de participation: Gratuit

À propos du lieu

Kaynou vannerie du morne des esses

Morne des Esses, Sainte-Marie 97230

Martinique

Martinique

vannerie du morne des esses tissage aroman et cachibou

Tags

Entreprise du Patrimoine Vivant, Edifice d’artisanat, du commerce et du tertiaire