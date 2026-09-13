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    Journée du patrimoine 2026 – « La main qui tisse, la main qui joue»

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    Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Sainte-Marie  

    Samedi 19 septembre, 09h00

    Conditions

    OUVERT A TOUS

    ©Marie Olga GROS-DESIRS

    Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Sainte-Marie
    « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer »
    Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026, la Maison de la Vannerie – Kay Pay, au Morne des Esses, accueille les Journées Européennes du Patrimoine autour du thème « La main qui tisse, la main qui joue », porté par Kaynou (Office de la Culture des Sciences et du Patrimoine de la Ville de Sainte-Marie) en partenariat avec Glasiè Bèlè – N. Bellance & Co.
    Trois jours placés sous le signe de « lanmen an lanmen, moun ek moun » (la main dans la main, l’humain avec l’humain), pour transmettre, célébrer et faire vivre le patrimoine martiniquais.

    📅 PROGRAMME
    Vendredi 18 septembre — Public scolaire
    8h00 – 12h00 : « Transmettre pour ne pas périr »
    Matinée dédiée aux scolaires, autour de la sensibilisation au patrimoine.

    Samedi 19 septembre — Tout public, 9h00 – 20h00
    « Faire vivre le patrimoine » — Hommage « Sonjé » (pour ne pas oublier)
    -Festival’Tisaj (De main en main, de tissage en tissage) :
    exposition-vente, visites et initiations au tissage traditionnel (aroman, cachibou, bakoua, rotin, coco…), défilé de mode.
    -Festival’Son (D’instrument en instrument, de son en son) :
    découverte et pratique des instruments traditionnels.
    -Expo/Vernissage « Langaj Tanbou » de Nogar Bellance.

    Dimanche 20 septembre — Tout public
    « Découvrir pour ne pas oublier » Une journée de clôture ouverte à tous pour prolonger la découverte du patrimoine.

    Lieu : Maison de la Vannerie – Kay Pay, 103 Impasse de la Vannerie, Morne des Esses, Sainte-Marie 97230
    Contacts Kaynou : 0696 31 30 99 / 0696 71 45 98

    Trois journées pour transmettre les savoir-faire aux plus jeunes, marcher en mémoire du patrimoine, faire vivre la vannerie et les musiques traditionnelles, puis prolonger la découverte en famille — un parcours complet entre transmission, résistance et réinvention.

    Une journée conviviale et immersive pour (re)découvrir les savoir-faire ancestraux de la vannerie et des musiques traditionnelles martiniquaises, entre transmission, résistance et réinvention du patrimoine.

    Informations additionnelles

    Types d’événement : Atelier / Démonstration / Savoir-faire

    Thèmes 2026

    Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer

    Conditions de participation: Gratuit

    À propos du lieu

    Kaynou vannerie du morne des esses

    Morne des Esses, Sainte-Marie 97230

    Martinique

    Martinique

    vannerie du morne des esses tissage aroman et cachibou

    Tags

    Entreprise du Patrimoine Vivant, Edifice d’artisanat, du commerce et du tertiaire

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