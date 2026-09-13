Au Sommet des BRICS, Guterres appelle à adapter l’ONU au monde d’aujourd’hui

Les réalités du monde actuel « ne sont plus celles de 1945 », a-t-il affirmé, en référence à l’année de la création de l’Organisation des Nations Unies. « Nos structures institutionnelles doivent en être le reflet ».

« Nous avançons de plus en plus vers un monde multipolaire », a-t-il ajouté, appelant à réformer le Conseil de sécurité de l’ONU et le système de Bretton Woods (accord signé en 1944 pour stabiliser et organiser l’économie mondiale après la Seconde Guerre mondiale) afin qu’ils reflètent mieux les équilibres actuels.

Les dirigeants d’une dizaine de pays émergents sont réunis ce week-end à New Delhi, en Inde, pour le sommet annuel des BRICS. Le nom de ce groupe est formé à partir des initiales de cinq de ses membres fondateurs : le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Il a été conçu comme un contrepoids à l’Occident et aux instances dominées par les États-Unis, telles que le G7.

© Press Information Bureau, Government of India

Financer un développement plus équitable

Le Secrétaire général a appelé les pays des BRICS à contribuer à un système multilatéral capable de soutenir une croissance mondiale plus inclusive.

Il a notamment plaidé pour des banques multilatérales de développement « plus grandes, meilleures et plus audacieuses », capables de mobiliser davantage d’investissements privés et d’accroître les financements concessionnels en faveur des pays en développement.

Il a également appelé à faire progresser une architecture de la dette davantage tournée vers le développement, ainsi que des mécanismes efficaces d’allègement de la dette.

L’IA, un risque de fracture supplémentaire

António Guterres a ensuite mis en garde contre le risque que l’intelligence artificielle (IA) ne creuse les inégalités existantes.

« L’intelligence artificielle pourrait comprimer des décennies de développement en quelques années », a-t-il souligné. Mais cette puissance technologique reste concentrée entre les mains d’un nombre limité d’entreprises et de pays.

« Si elle n’est pas maîtrisée, la fracture de l’IA élargira toutes les autres fractures — de revenus, d’opportunités, de sécurité et de souveraineté », a-t-il averti.

Il a appelé les BRICS à soutenir pleinement le nouveau Panel scientifique international indépendant et le Dialogue mondial sur la gouvernance de l’IA, ainsi que les initiatives destinées à renforcer les capacités des pays qui manquent encore d’infrastructures informatiques, de données et de compétences.

Climat et paix

Sur le climat, le Secrétaire général a appelé à accélérer la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, à réduire les émissions de méthane et à protéger la nature.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer le financement climatique en faveur des pays en développement, notamment pour l’adaptation et les pertes et préjudices.

Enfin, de Gaza à l’Ukraine, en passant par le Soudan et les autres conflits, le chef de l’ONU a appelé au respect de la Charte des Nations Unies et du droit international.

Alors que le monde devient « irréversiblement multipolaire », il a exhorté tous les pays à « renforcer et protéger un système multilatéral qui fonctionne pour tous ».