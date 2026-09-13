L’illusion électorale face au mur de la dette

L’expression « un débat artificiel et tronqué » capture les menaces qui pèsent sur l’authenticité de la présidentielle de 2027 : l’absence d’échanges sérieux sur l’intelligence artificielle et l’avalanche de promesses démagogiques. Il y a un profond décalage dans la campagne qui commence à s’installer. Les candidats promettent, expliquent, rassurent et distribuent des milliards virtuels, comme si le pays disposait encore de la liberté budgétaire qui a permis, pendant des décennies, de repousser les échéances.

Mais la France de demain ne sera pas celle des professions de foi. Elle sera celle de la dette, de la hausse des taux d’intérêt et des arbitrages douloureux. Le débat public semble pourtant fuir cette évidence. Avec une croissance atone ramenée autour de 0,5 % en 2026, un déficit supérieur à 5 % du PIB, une dette frôlant les 118 % et un pouvoir d’achat en recul de 0,4 % selon l’Insee, l’argent public devient rare et cher. Le véritable enjeu n’est plus de savoir ce que le futur président voudra dépenser, mais ce qu’il pourra encore réellement financer.

La compétition des promesses et le déni du réel

À gauche comme à droite, les états-majors empilent les baisses d’impôts, les revalorisations salariales et les nouveaux dispositifs sociaux, tout en laissant dans l’ombre les voies de financement. Le temps où une croissance forte et un endettement indolore amortissaient les promesses est révolu. Lorsque l’activité plafonne, les rentrées fiscales ralentissent, tandis que les charges demeurent rigides.

Le véritable sujet de l’élection reste donc tabou : celui de la rigueur. La dette approche les 4 000 milliards d’euros et le paiement des seuls intérêts pourrait dépasser 70 milliards dès 2027. La mécanique est impitoyable : plus l’État emprunte, plus il s’expose à la nervosité des marchés ; plus les taux montent, plus la charge financière s’alourdit. Elle absorbe ainsi des ressources vitales au détriment de l’investissement public, de l’hôpital, de l’école et de la transition écologique.

Le réveil imposé par les marchés et les règles budgétaires

Sans verser dans les scénarios catastrophistes de faillite générale ou de modèle à la grecque, l’épuisement des marges de manœuvre est une certitude mathématique. Le prochain chef de l’État ne disposera pas d’un mandat ordinaire. Dès son investiture, il devra gérer l’urgence et rétablir la crédibilité du pays face aux créanciers, aux règles européennes et aux agences de notation.

Cette obligation impliquera des décisions impopulaires : économies ciblées, rabotage des dépenses publiques, révision de niches fiscales, maîtrise de la masse salariale de la fonction publique et réformes pour soutenir le taux d’emploi et la compétitivité. La campagne fonctionne dès lors à l’envers. Les candidats déploient leurs ambitions idéologiques, mais le programme effectif sera dicté par les tableaux de bord de l’Agence France Trésor. Le futur président découvrira que le rôle du pouvoir n’est plus d’octroyer des largesses, mais de savoir refuser.

L’onde de choc économique pour la Guadeloupe et la Martinique

Cette cure d’austérité aura des répercussions immédiates outre-mer. La Guadeloupe et la Martinique reposent sur une économie structurellement dépendante des transferts financiers nationaux, des emplois publics, des dispositifs fiscaux dérogatoires et des aides sociales. Lorsque l’Hexagone resserre les cordons de la bourse, l’ensemble des crédits de soutien ultramarins se retrouve vulnérable.

Le débat présidentiel concerne donc directement les Antilles, malgré la tentation de l’abstention. Poser la question de l’autonomie institutionnelle sans s’interroger sur les ressources financières relève d’une illusion risquée. Réclamer des compétences sans assiette fiscale solide ni tissu productif autonome revient à organiser la gestion locale de la pénurie. L’enjeu central pour ces territoires réside dans la capacité à créer de la valeur, à dynamiser l’investissement privé et à préparer le marché du travail aux bouleversements technologiques de l’intelligence artificielle.

La fin programmée des illusions collectives

La grande hypocrisie de ce scrutin tient à un secret de polichinelle : chacun sait que des sacrifices majeurs seront demandés, mais personne n’ose les formuler devant les électeurs. La dette ne vote pas, elle ne fait pas campagne, mais elle finit toujours par présenter sa facture. La période du « quoi qu’il en coûte » est définitivement close. Le prochain quinquennat inaugurera celle où, quoi qu’il en coûte, il faudra payer.

Jean-Marie Nol, économiste et juriste