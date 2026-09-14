La BCE a remis une pièce dans la machine

En relevant à nouveau ses taux, la BCE actionne un levier que la Martinique subit sans le maîtriser. Le 10 septembre, elle les a augmentés de 0,25 point pour contenir une inflation européenne remontée à 3,3 %, sous l’effet de l’énergie.

Cette décision renchérira les nouveaux crédits des ménages, entreprises et collectivités. En Martinique, l’immobilier reste proche de 3,12 %, mais les prêts à la consommation atteignent 7,13 % et les découverts 10,80 %. Les plus fragiles seront les premiers touchés.

Paradoxe manifeste : l’inflation martiniquaise n’était que de 1 % en juillet.