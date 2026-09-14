Et si l’octroi de mer finançait la production locale. Par Gilles AGRICOLE

Et si les importations servaient directement à financer la production locale ? Gilles Agricole propose de s’inspirer du modèle du cinéma français pour repenser l’usage de l’octroi de mer et soutenir davantage les entreprises martiniquaises.

Si vous avez vu au cinéma le film Star Wars, vous avez contribué à financer le cinéma français !

En effet, lorsque vous achetez un ticket de cinéma vous payez une taxe, et cette taxe est affectée au financement du cinéma français !

Ainsi les films importés financent la production cinématographique nationale.

Dès lors, pourquoi ne pas s’inspirer de cette méthode pour notre économie : financer la production locale par les importations !

En effet, plus nous importerons et plus nous renforcerons la production locale ; nous aurons alors réussi à transformer un inconvénient en avantage.

Cette solution nous semble bien plus efficace que de taxer les importations pour financer les mairies et la CTM !

Car, grâce à l’octroi de mer les mairies martiniquaises sont beaucoup plus dotées en personnel que les autres mairies ; ainsi le nombre de fonctionnaire pour 1000 habitants est parmi les plus élevés de France (enquête SIASP 2021 ) et ce personnel est mieux payé qu’ailleurs !

Bien sûr, il est louable de vouloir aider son compatriote en lui octroyant un emploi bien payé, simplement n’est-ce pas le rôle de l’entreprise ? N’y parviendra t’on pas mieux en permettant aux entreprises d’embaucher par le financement de la production locale ?

Gilles AGRICOLE,

Juriste de droit des affaires de formation, gérant de société de profession.