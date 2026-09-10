Europe : la CTM salue la proposition de prolonger l’octroi de mer et les mesures de simplification pour les régions ultrapériphériques

La Collectivité Territoriale de Martinique se félicite des annonces faites ce jeudi 10 septembre par le Vice-président exécutif de la Commission européenne, Raffaele FITTO, à l’occasion de la présentation de la nouvelle stratégie européenne en faveur des Régions ultrapériphériques.
Cette stratégie s’accompagne de plusieurs propositions visant à mieux adapter les règles européennes aux réalités particulières des pays d’outre-mer, avec davantage de souplesse, de simplification et de flexibilité dans plusieurs domaines essentiels : fiscalité, agriculture, environnement, pêche ou encore migrations.
Parmi les mesures annoncées, la Commission européenne propose notamment de prolonger, du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2030, le régime permettant d’appliquer un différentiel d’octroi de mer entre les produits importés et les produits fabriqués localement.
Cette proposition constitue un signal important pour la Martinique.
L’octroi de mer joue en effet un rôle essentiel dans le financement des collectivités, mais aussi dans le soutien à la production locale, à l’activité économique et à l’emploi. Sa prolongation permettrait d’apporter davantage de visibilité aux communes, aux entreprises et aux acteurs économiques, tout en donnant le temps nécessaire pour poursuivre la réflexion sur son évolution.
La CTM salue également la volonté affichée par la Commission européenne de simplifier les dispositifs et de mieux prendre en compte les spécificités des Régions ultrapériphériques.
La nouvelle stratégie européenne repose notamment sur quatre grandes priorités : renforcer l’intégration régionale et la place géostratégique des RUP, mieux faire face au changement climatique, réduire les inégalités sociales et soutenir la compétitivité ainsi que les secteurs d’avenir.
« Je salue la proposition de la Commission européenne de prolonger le dispositif de l’octroi de mer jusqu’en 2030. C’est une avancée importante, qui apporte de la visibilité à nos collectivités et à notre économie. Je salue également la volonté de simplification et de flexibilité exprimée par la Commission. Nous défendons depuis longtemps une Europe capable d’adapter ses règles aux réalités de la Martinique et des Régions ultrapériphériques. Cette orientation est positive, mais elle doit maintenant se traduire concrètement dans le droit européen. Nous devons continuer à faire avancer nos demandes, qu’il s’agisse du soutien à notre production, de notre ouverture sur la Caraïbe, de la pêche, des sargasses ou encore de l’adaptation des normes européennes à notre situation particulière » a indiqué Serge LETCHIMY, Président du Conseil exécutif de Martinique
Ces propositions de la Commission européenne devant encore suivre le processus législatif européen et être validées par le Conseil de l’Union européenne, la Martinique continuera à porter ses positions afin que cette nouvelle stratégie européenne se traduise par des mesures concrètes, adaptées et utiles au développement économique et social de la Martinique.