Europe : la CTM salue la proposition de prolonger l’octroi de mer et les mesures de simplification pour les régions ultrapériphériques

La Collectivité Territoriale de Martinique se félicite des annonces faites ce jeudi 10 septembre par le Vice-président exécutif de la Commission européenne, Raffaele FITTO, à l’occasion de la présentation de la nouvelle stratégie européenne en faveur des Régions ultrapériphériques.

prolonger, du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2030, le régime permettant d’appliquer un différentiel d’octroi de mer entre les produits importés et les produits fabriqués localement

. Sa prolongation permettrait d’apporter davantage de visibilité aux communes, aux entreprises et aux acteurs économiques, tout en donnant le temps nécessaire pour poursuivre la réflexion sur son évolution.

La nouvelle stratégie européenne repose notamment sur quatre grandes priorités : renforcer l’intégration régionale et la place géostratégique des RUP, mieux faire face au changement climatique, réduire les inégalités sociales et soutenir la compétitivité ainsi que les secteurs d’avenir.

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Je salue également la volonté de simplification et de flexibilité exprimée par la Commission. Nous défendons depuis longtemps une Europe capable d’adapter ses règles aux réalités de la Martinique et des Régions ultrapériphériques. Cette orientation est positive, mais elle doit maintenant se traduire concrètement dans le droit européen. Nous devons continuer à faire avancer nos demandes, qu’il s’agisse du soutien à notre production, de notre ouverture sur la Caraïbe, de la pêche, des sargasses ou encore de l’adaptation des normes européennes à notre situation particulière

» a indiqué Serge LETCHIMY, Président du Conseil exécutif de Martinique