SIS : la CTM assume pleinement ses engagements et appelle à une responsabilité partagée

Matinik, 4 Septanm 2026

À la suite des éléments rendus publics concernant la situation financière du Service d’Incendie et de Secours de Martinique (SIS), la Collectivité Territoriale de Martinique souhaite rappeler la constance de son engagement aux côtés de cet acteur essentiel de la sécurité des Martiniquaises et des Martiniquais.

Premier partenaire financier du SIS, la CTM est à jour de l’ensemble des contributions dues à ce jour. Pour l’année 2026, sa participation s’élève à 20 millions d’euros en fonctionnement et 2,5 millions d’euros en investissement.

À ce jour, 13,5 millions d’euros ont déjà été versés au titre du fonctionnement, dont 1,5 million d’euros par anticipation sur l’échéance prévue à la fin du mois de septembre. La Collectivité a ainsi satisfait à l’ensemble de ses obligations financières exigibles au regard de la convention conclue avec le SIS.

La CTM tient par ailleurs à rappeler que son concours financier n’a jamais diminué au cours des dernières années : sa contribution au fonctionnement est demeurée à 20 millions d’euros en 2024, 2025 et 2026, auxquels s’ajoutent chaque année 2,5 millions d’euros au titre de l’investissement, hors construction de casernes.

Un effort de gestion qui doit également être partagé

Dans un contexte de fortes contraintes sur les finances publiques, la recherche de nouvelles recettes ne peut toutefois constituer l’unique réponse aux difficultés structurelles rencontrées par le SIS.

Comme toute institution publique, le SIS doit également poursuivre et amplifier ses efforts de gestion, notamment par une maîtrise de ses charges et de ses dépenses de fonctionnement, tout en veillant naturellement à préserver sa capacité opérationnelle et la qualité du service rendu à la population.

Cette exigence de bonne gestion s’impose d’autant plus que la CTM conduit elle-même un important effort de maîtrise de ses dépenses, tout en maintenant son niveau de contribution au SIS.

Une responsabilité qui ne peut reposer uniquement sur les collectivités

La CTM rappelle également une réalité importante : le financement du SIS repose aujourd’hui très majoritairement sur les collectivités locales et, en premier lieu, sur la Collectivité Territoriale de Martinique.

Selon les données présentées par le SIS, les collectivités représentent 97 % de ses ressources, dont 58,2 % pour la CTM et 38,8 % pour le bloc communal. Les 3 % restants correspondent notamment à des prestations facturées et à des remboursements liés aux interventions pour carence ambulancière. L’État ne participe donc pas directement au financement courant du SIS, alors même que la sécurité civile répond à une mission fondamentale de protection de la population.

Cette situation doit nécessairement conduire à une réflexion plus large sur le modèle de financement de la sécurité civile en Martinique et sur la contribution de l’ensemble des acteurs concernés, y compris de l’État.

Un dialogue de gestion permanent avec le SIS

C’est dans cet esprit de responsabilité que le Président du Conseil exécutif de Martinique s’est entretenu, lundi 31 août, avec le Président du SIS, dans le cadre du dialogue de gestion permanent que la Collectivité entretient avec ses établissements et organismes partenaires.

Malgré les restrictions budgétaires auxquelles elle est elle-même confrontée, la CTM continuera d’accompagner le SIS au mieux de ses capacités, tout en recherchant avec sa gouvernance les solutions permettant de garantir durablement son équilibre financier et ses capacités d’intervention.

La sécurité des Martiniquaises et des Martiniquais est une priorité. Elle appelle à la fois à la solidarité financière, à la responsabilité dans la gestion et à la mobilisation de tous les partenaires institutionnels.

La CTM continuera, pour sa part, à prendre toute sa part.

Serge LETCHIMY

Président du Conseil exécutif de Martinique