Portraits, débats, terrain : le média qui raconte les transitions

Vous lisez Antilla. Vous lisez Bâtisseur. Voici martinique2050.com : la même exigence des faits, tournée vers les transitions du territoire — mobilité, énergie, déchets, alimentation, habitat. Un média qui se construit avec ceux qui font. Sa devise : « Faire savoir et faire agir ».

Vingt-quatre ans. C’est le temps qui nous sépare de 2050. À l’échelle d’un territoire, c’est demain. Et c’est maintenant que les choix se font : comment on se déplace, comment on produit son énergie, comment on gère ses déchets, ce qu’on mange et d’où ça vient.

C’est exactement ce que documente martinique2050.com

La même maison, un nouveau terrain

Derrière ce titre, une maison que vous connaissez : celle d’Antilla et de Bâtisseurs , qui posent ici leur regard sur le développement durable. Avec une règle qui ne bouge pas : les faits d’abord. Ici, on ne vous dit pas quoi penser. On constate, on montre ce qui avance, on dit ce qui reste à faire. À vous de vous faire votre avis.

« Faire savoir et faire agir »

Quatre sujets en quatre jours

« Ce n’est pas avec des petits pansements qu’on arrête le saignement » — titre d’un article publié le 10 septembre sur les sargasses

Des visages et des voix

Des portraits de ceux qui font bouger les lignes. Des micro-trottoirs, parce que la rue a des questions que les tribunes n’osent pas poser. Des rubriques qui donnent la parole : « Lumière sur… », « Le futur c’est vous », et « Ce dont personne ne parle » — les difficultés concrètes que personne ne raconte.

Des débats, régulièrement

Le média organise aussi ses conférences-débats : une table ronde, les questions du public, un moment d’échange. Gratuit, sur inscription. Première édition consacrée à la mobilité électrique — et un rendez-vous qui mène jusqu’au Village Valora, l’an prochain.

Votre voix

Ce média se construit avec vous. Vous portez un projet, une création d’entreprise, une idée ? Vous vivez une réussite — ou une difficulté dont personne ne parle ? Racontez-la. C’est votre voix qui fait l’info.

Contact : melissa@3ed.fr · 0696 88 79 09

Où suivre martinique2050

L’info circule là où vous êtes :

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2050 se prépare aujourd’hui. Autant être bien informé.