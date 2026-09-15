VÉHICULE ELECTRIQUE. RENAULT Martinique : la voiture électrique à 149 euros par mois en leasing social.

Le dispositif national de leasing social pour véhicules 100 % électriques est désormais applicable en Martinique. Une seule concession est à ce stade engagée : La concession Renault chez Martinique Automobiles, en partenariat avec le Crédit Moderne, l’ADEME et la Préfecture. Au programme, une Renault Twingo Electric version Evolution pour un loyer à partir de 149 euros par mois, réservée aux ménages modestes justifiant d’un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16 880 euros et de déplacements professionnels réguliers. Les premières livraisons pourraient intervenir dès octobre. Jonathan Sillam, directeur commercial de la concession, détaille les modalités concrètes du dispositif.

« La Twingo se branche sur une simple prise domestique : en une nuit, la charge est complète »

Le communiqué de la préfecture annonce une Twingo Electric Evolution à partir de 149 euros par mois, hors options et prestations annexes. Quel sera le coût réel pour le bénéficiaire ?

Le loyer à partir de 149 euros par mois est valable pour la version Evolution, sans surcoût obligatoire. Restent les frais d’immatriculation, qui peuvent être soit inclus dans le financement, soit réglés à part. La seule option possible est la peinture métallisée, facultative, que l’on peut également ajouter au loyer ou régler séparément. Si le client choisit la version jaune Mango, il n’y a aucun supplément tarifaire.

Pour l’assurance, le coût varie selon la situation de chacun : le client remplit un questionnaire, avec notamment la notion d’âge et le nombre de personnes à assurer, et cela se gère directement avec le financeur. Chaque client traite donc sa situation personnelle avec lui. Quant à la recharge, il n’y a ni obligation d’équipement ni surcoût : ce véhicule se branche très simplement sur une prise domestique et atteint une charge complète en une nuit.

Une personne remplissant les critères d’éligibilité est-elle automatiquement acceptée ?

Plusieurs critères doivent effectivement être remplis pour être éligible au leasing social. Ils ont été déterminés par le gouvernement et nous les appliquerons stricto sensu. Concrètement, on remplit un dossier sur une plateforme avec des justificatifs, puis nous attendons la réponse de l’Agence de services et de paiement (ASP), le service public qui donne son agrément au dossier. C’est donc l’État qui est directement décisionnaire sur la validité du dossier, après contrôle de tous les justificatifs.

« C’est l’État qui est directement décisionnaire sur la validité du dossier »

Le contrat prévoit au moins trois ans et 15 000 kilomètres par an. S’agit-il d’une location avec option d’achat, et quelles seront les conditions de restitution ?

Le leasing social prend la forme d’un contrat de location avec option d’achat, communément appelée LOA, avec 15 000 kilomètres par an. Le client pourra, s’il le souhaite, conserver le véhicule au terme de son contrat et s’organiser notamment avec le Crédit Moderne pour financer l’option d’achat. Les conditions de restitution sont les conditions standard : des pneumatiques usés à moins de 50 % et aucun dommage matériel sur le véhicule, à l’intérieur comme à l’extérieur. Sinon, des frais de remise en état s’appliquent, comme chez l’intégralité des loueurs de véhicules et comme sur les contrats de LOA classiques que nous réalisons aujourd’hui.A Martinique automobiles, nous proposons un contrat sur 5 ans et 75 000kms.

La Twingo E-Tech électrique en bref La Twingo E-Tech électrique en bref

Renault Twingo E-Tech électrique Evolution

• Motorisation : 100 % électrique, 80 ch

• Batterie : 27,5 kWh

• Autonomie : jusqu’à 263 km WLTP

• Recharge : jusqu’à 50 kW en courant continu

• Longueur : 3,79 m

• 5 portes, 4 places

• Boîte : automatique

• Vitesse maximale : 130 km/h

• Émissions de CO₂ à l’usage : 0 g/km

Les premières livraisons sont annoncées à partir d’octobre. Où en êtes-vous concrètement, et disposez-vous d’un stock suffisant ?

Nous avons reçu le premier véhicule éligible au leasing social, une Twingo Evolution jaune Mango à partir de 149 euros par mois, exposée dans le showroom de Renault Martinique pour être présentée aux clients. Des personnes viennent déjà se renseigner, et un véhicule d’essai est disponible pour que chacun puisse se faire une idée. Beaucoup de gens en Martinique n’ont jamais conduit de véhicule électrique auparavant, et il y a tout l’environnement électrique à appréhender, à commencer par la recharge.

D’autres véhicules arriveront courant octobre, novembre et décembre. Mais le gouvernement a limité le dispositif à 50 000 dossiers au niveau national. Une fois ce plafond atteint, nous ne pourrons malheureusement plus en enregistrer : dans l’Hexagone comme en Martinique, certaines personnes éligibles n’auront pas accès aux véhicules, faute de stock et de quotas, comme lors des éditions précédentes.

« Une fois les 50 000 dossiers atteints au niveau national, certains éligibles n’auront plus accès au dispositif »

De nombreux ménages modestes vivent en appartement ou sans stationnement privé. Quelles solutions concrètes pour que la recharge ne devienne pas le principal obstacle ?

Accéder à un véhicule électrique suppose en effet de mettre en place un environnement électrique, notamment le système de recharge. La Martinique dispose d’un réseau de bornes qui tend à se développer, avec de nouvelles installations chaque année. Le point fort de la Twingo électrique, c’est qu’elle est rechargeable à domicile sur une prise domestique : vu la taille de la batterie et la capacité de recharge d’une prise traditionnelle, on peut tout à fait recharger son véhicule sans borne. Encore faut-il pouvoir brancher le véhicule, et donc disposer d’une prise accessible proche du lieu de stationnement.

Propos recueillis par Philippe Pied